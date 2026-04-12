Rào cản lớn nhất không nằm ở thử thách, mà nằm ở nỗi sợ trong chính mình

SVO - Từ một nữ sinh từng cảm thấy "ngột ngạt" với ngoại ngữ đến người dẫn chương trình tự tin trên các sân khấu lớn, hành trình của Lường Trần Kim Anh – sinh viên trường Đại học Hà Nội là minh chứng sống động cho việc vượt qua giới hạn bản thân. Với cô, thử thách ngoại cảnh không đáng sợ bằng sự yếu lòng của chính mình, và bí quyết để chạm tay đến ước mơ MC tam ngữ chính là tinh thần dám "phá băng" để bước ra khỏi vùng an toàn.

Lường Trần Kim Anh hay còn được mọi người gọi với cái tên thân mật Kim, là một sinh viên năng động của trường Đại học Hà Nội, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Bên cạnh việc học tập, Kim Anh đang nỗ lực rèn luyện bản thân trên con đường chinh phục ước mơ trở thành một MC chuyên nghiệp.

Với tình yêu lớn dành cho bóng rổ, Kim Anh không chỉ xây dựng cho bản thân một nền tảng thể lực tốt, mà còn học được sự kiên trì và tinh thần chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Những phẩm chất này đã giúp Kim Anh tự tin và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách trên sân khấu.

Ước mơ lớn nhất của Kim Anh là trở thành một MC Tam ngữ (Việt - Anh - Trung). Đây là một mục tiêu không dễ dàng, nhưng Kim Anh tin rằng với nền tảng kỹ năng dẫn chương trình đang được rèn luyện và chất lượng đào tạo ngôn ngữ tại trường Đại học, cô có đủ cơ sở để từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu này.

Để hiện thực hóa ước mơ, Kim Anh xây dựng một kế hoạch phát triển song song cả về chuyên môn và ngôn ngữ. Bên cạnh việc trau dồi kỹ năng dẫn, Kim Anh cũng hướng tới mục tiêu du học trong tương lai, nhằm mở rộng môi trường học tập, nâng cao trình độ và tiếp cận với những tiêu chuẩn quốc tế.

Kim Anh chia sẻ về kế hoạch của bản thân: "Mình tin rằng, khi không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức và chủ động nắm bắt cơ hội, mỗi bước đi dù nhỏ cũng sẽ góp phần đưa mình đến gần hơn với mục tiêu đã đặt ra".

Hành trình đến với nghiệp MC của Kim Anh bắt đầu ngay sau khi cô hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia. Với sự ủng hộ của mẹ, Kim Anh đã đăng ký khóa học MC bài bản tại một trung tâm. Tại đây, cô đã gặp được những người thầy, người cô tâm huyết, những người đã nhận ra tiềm năng giọng nói và khuyến khích cô rèn luyện, mài giũa phát âm, tư duy ngôn ngữ mỗi ngày.

Từ những sân khấu nhỏ đầu tiên, Kim Anh nhận ra, bản thân không thể dừng lại ở vùng an toàn. Đó là lý do cô quyết định tham gia các cuộc thi lớn để thực sự tôi luyện bản lĩnh và làm chủ sân khấu.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình theo đuổi đam mê của Kim Anh chính là "cuộc chiến 30 phút" tại vòng 2 của một cuộc thi MC. Khi đó, sự cố bất ngờ xảy ra khiến Kim Anh phải thay đổi bạn dẫn và nhận một đề bài hoàn toàn mới về thể loại kịch bản trải nghiệm mà cô chưa từng thử sức.

Đứng trước áp lực thời gian và nỗi sợ về sự chưa chuẩn bị, Kim Anh đã cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, sự động viên từ các mentor và sự đồng điệu bất ngờ với người bạn dẫn mới đã giúp cô lấy lại sự tự tin, bước lên sân khấu với tâm thế của người kể chuyện, bằng tất cả năng lượng tích cực nhất. Kết quả mỹ mãn sau đó đã dạy cho Kim Anh một bài học đắt giá: Rào cản lớn nhất không nằm ở thử thách, mà nằm ở nỗi sợ trong chính mình.

Kim Anh chia sẻ về bài học mà cô rút ra từ "cuộc chiến 30 phút": "Chỉ cần dám hành động, chúng ta sẽ thấy giới hạn sinh ra là để bị phá vỡ".

Kim Anh thừa nhận rằng, khó khăn lớn nhất mà cô từng đối mặt không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính áp lực của việc vượt qua bản thân mình. Những ngày đầu tiếp xúc với tiếng Trung tại giảng đường đại học, cô từng cảm thấy "ngột ngạt" và mất phương hướng khi phải tự mày mò phương pháp học. Đã có lúc, sau bài thi giữa kỳ, ý định bỏ cuộc xuất hiện trong đầu cô.

Tuy nhiên, Kim Anh cũng nhận ra, thành công không phải là đích đến ngay lập tức, mà là việc tốt hơn chính mình ngày hôm qua, dù chỉ 1%. Thay vì im lặng, vì sợ sai, cô đã chọn cách "phá băng" bằng việc chủ động phát biểu và bắt đầu nói tiếng Trung mọi lúc có thể. Chính việc dám đối diện với nỗi sợ và kiên trì từng bước nhỏ đã giúp Kim Anh thích nghi, biến ngôn ngữ từng làm mình áp lực trở thành thế mạnh như hiện tại.

Kim Anh luôn quan niệm rằng, sự chuyên nghiệp phải được xây dựng trên một nền tảng tri thức vững chắc. Đó là lý do cô luôn nỗ lực duy trì thành tích Học sinh Giỏi cấp Thành phố trong 4 năm liên tiếp môn tiếng Anh và thử thách bản thân với nghiên cứu khoa học về ẩm thực Trung Quốc ngay năm nhất đại học.

Trên hành trình cầm mic, Kim Anh tự hào khi nỗ lực của bản thân được ghi nhận với nhiều danh hiệu, bao gồm Quán quân Lễ tốt nghiệp MC tại ST Lighthouse, MC được yêu thích nhất và MC bứt phá của năm. Những thành công này đã đưa Kim Anh đến với vai trò người dẫn chương trình tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, cùng nhiều sự kiện lớn tại các trường đại học danh tiếng. Bên cạnh đó, việc giữ vai trò Trưởng ban Truyền thông "Tết Bự 2026" (VTVCab) hay Phó ban Truyền thông "Trạm Bình Minh" đã giúp Kim Anh có cái nhìn đa chiều hơn về ngành truyền thông, từ hậu trường cho đến khi đứng trước ánh đèn sân khấu.

Trong tương lai gần, Kim Anh đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh một người dẫn chương trình đa năng và có chiều sâu tri thức. Song song với việc rèn luyện bản lĩnh sân khấu qua các sự kiện tại các trường đại học, cô sẽ tập trung chuyên sâu vào việc chinh phục tiếng Trung. Kim Anh dự định sẽ thử sức mình tại các cuộc thi học thuật quy mô lớn do khoa và các trường tổ chức để củng cố nền tảng ngôn ngữ.

Với Kim Anh, việc giỏi ngoại ngữ không chỉ là một kỹ năng cộng thêm, mà chính là "chìa khóa" để cô có thể tiếp cận và biên tập những nội dung mang tính quốc tế, hướng tới hình ảnh một MC tam ngữ chuyên nghiệp.

Câu nói mà Kim Anh luôn lấy làm kim chỉ nam cho mọi hành động của bản thân chính là: "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn". Với Kim Anh, khi muốn trở thành một ai đó, bản thân phải là người tử tế, "Tâm" phải trong sáng thì lời nói mới có giá trị, "Trí" phải minh mẫn thì thông tin mới sắc sảo, và phải có một "Hoài bão" đủ lớn để không ngừng cống hiến những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Đây không chỉ là một câu khẩu hiệu, mà là tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp mà Kim Anh đang nỗ lực theo đuổi mỗi ngày.

