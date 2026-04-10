Nữ sinh Gen Z đa nhiệm với khát khao làm chủ cuộc sống

SVO - Không chỉ gây ấn tượng với cái tên độc đáo, cùng hình ảnh một nữ sinh Gen Z năng động, Ninh Dương Nữ Thị Anh Thư (sinh năm 2005) còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng đa nhiệm đáng nể. Vừa theo đuổi ngành Quản trị Kinh doanh, vừa thử sức trong vai trò người mẫu ảnh và gia sư tiếng Anh, Anh Thư đã sớm tự chủ tài chính từ năm nhất đại học. Đằng sau lịch trình làm việc dày đặc là một bản lĩnh kiên cường và khát khao định nghĩa lại giá trị của sự độc lập ở tuổi 21.

Ninh Dương Nữ Thị Anh Thư (sinh năm 2005) hiện đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Quốc tế Miền Đông, một môi trường học tập tạo điều kiện cho Thư tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng tiên tiến.

Ngoài việc học tập, Thư còn là người mẫu ảnh và gia sư tiếng Anh. Cô chia sẻ: "Từ khi bước vào đại học, mình đã tự chủ tài chính và tự lo chi phí sinh hoạt cho bản thân. Với mình, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để mình rèn luyện sự trưởng thành và bản lĩnh".

Thư không giấu diếm tình yêu với việc học hỏi và phát triển bản thân. Cô đam mê thời trang, nhiếp ảnh và những công việc cho phép cô thể hiện cá tính riêng. Việc dạy tiếng Anh mang lại cho Thư niềm vui đặc biệt, bởi cô có thể chia sẻ kiến thức và giúp người khác tự tin hơn với ngoại ngữ. Nền tảng IELTS cùng môi trường học tập quốc tế đã thúc đẩy cô không ngừng trau dồi bản thân mỗi ngày.

Việc tự chủ tài chính từ khi còn là sinh viên năm nhất không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, với Thư, đó là một mục tiêu mà cô quyết tâm theo đuổi. Cô cho biết, ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Nhưng khi bén duyên với công việc người mẫu ảnh và gia sư tiếng Anh, Thư nhận ra đây không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội để học hỏi, rèn luyện kỹ năng và xây dựng sự tự tin.

Thư chia sẻ: "Hành trình này không quá dễ dàng, nhưng mình tin rằng mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp mình trưởng thành hơn".

Cuộc sống của Thư là một guồng quay liên tục giữa học tập, làm việc và các hoạt động ngoại khóa. Lịch học và lịch làm việc gần như kín cả tuần, khiến cô không ít lần cảm thấy áp lực.

Thư tâm sự: "Đã có nhiều lúc mình áp lực vì lịch học và lịch làm gần như kín cả tuần. Có những ngày mình đi từ sáng đến tối, vừa hoàn thành bài tập trên lớp, vừa xử lý công việc, rồi tối lại chuẩn bị bài để dạy".

Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Thư chọn cách đối mặt với những khó khăn. Để cân bằng giữa học tập và công việc, cô đã học cách quản lý thời gian một cách hiệu quả, sắp xếp ưu tiên và chăm sóc bản thân. Thư tin rằng, mỗi lần vượt qua được một giai đoạn áp lực, bản thân lại trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi thật sự nghiêm túc với mục tiêu của bản thân, mọi cơ hội và sự hỗ trợ cần thiết sẽ đến đúng lúc.

Với Thư, thành tích không chỉ là con số hay bằng cấp, mà còn là sự trưởng thành từng ngày. Trong thời gian tới, cô dự định tiếp tục đầu tư vào bản thân bằng cách học thêm các kỹ năng liên quan đến kinh doanh và xây dựng hình ảnh cá nhân. Thư cũng có kế hoạch học thêm một ngôn ngữ mới để mở rộng cơ hội trong tương lai.

Ước mơ của Thư là trở thành một người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp riêng và có khả năng tự quyết định cuộc sống của chính mình. Cô không đặt giới hạn cho bản thân mà luôn muốn mở rộng cơ hội, thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thư tin rằng, khi bản thân thật sự mong muốn và nghiêm túc với ước mơ của mình, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Cô chia sẻ một câu nói yêu thích của Paulo Coelho: "Khi bạn thật sự mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó".

(Ảnh: NVCC)