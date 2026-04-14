NewJeans tái xuất 'đáp trả' lại dự án mới được hé lộ của Danielle

ADOR đã chính thức xác nhận rằng, các thành viên hiện đang có chuyến thăm thủ đô Copenhagen của Đan Mạch cùng với đội ngũ sản xuất của họ. Thông tin này bắt đầu lan truyền sau khi những bức ảnh Haerin và Hyein xem xét thiết bị quay phim chuyên nghiệp tại một cửa hàng địa phương được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo. Mặc dù ban đầu chỉ tập trung vào hai thành viên, nhưng sau đó đã được xác nhận qua các cuộc điều tra tiếp theo rằng Hanni cũng đã tham gia lịch trình chính thức, xác nhận sự hiện diện của ba thành viên tại thành phố.

Việc nhìn thấy các thành viên quay phim với máy quay cao cấp đã được người hâm mộ và những người trong ngành giải trí cho là tín hiệu cho sự trở lại hoạt động chính thức của nhóm. Chuyến đi này đặc biệt đáng chú ý vì nó đánh dấu động thái phối hợp đầu tiên kể từ khi các thành viên trở lại ADOR theo từng giai đoạn. Sau phán quyết của tòa án xác nhận tính hợp lệ của hợp đồng độc quyền của họ vào năm ngoái, Haerin và Hyein chính thức tái gia nhập công ty vào tháng 11/2025, và Hanni theo sau vào cuối tháng 12/2025. Tính chất chuyên nghiệp của chuyến thăm Copenhagen cho thấy rằng, nội dung hình ảnh mới hoặc một video âm nhạc có thể đang được sản xuất, giúp tăng cường sự hiện diện toàn cầu của nhóm.

Tuy nhiên, con đường trở lại đầy đủ của cả nhóm vẫn còn phức tạp do quá trình tái cấu trúc pháp lý và hành chính đang diễn ra tại ADOR. Trong khi ba thành viên đã ổn định vai trò của mình, Minji được cho là vẫn đang tiếp tục thảo luận với công ty về hướng đi tương lai và vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận về vị trí của mình. Mặt khác, tình hình của Danielle lại diễn biến khác, khi ADOR trước đó đã thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với cô. Công ty hiện đang theo đuổi vụ kiện lớn trị giá 43,1 tỷ won (khoảng 29,05 triệu đô la) tiền phạt và bồi thường thiệt hại chống lại Danielle, gia đình cô và cựu CEO Min Hee Jin, cho thấy sự rạn nứt sâu sắc vẫn còn tồn tại trong cấu trúc ban đầu của nhóm.