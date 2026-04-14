'Anh tài' Đăng Khôi nhận hàng loạt lời khen khi cover hai 'bản hit' cực viral trên mạng xã hội

SVO - Trong một concert quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám vừa qua, ca sĩ Đăng Khôi có màn trình diễn gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Đặc biệt là màn mashup '50 năm về sau - Thiệp hồng sai tên' của anh được khen ngợi hết lời.

Bắt đầu từ những giai điệu lãng mạn của 50 năm về sau, Đăng Khôi dẫn dắt sân khấu khi đưa người xem vào mạch cảm xúc lên cao dần và tạo sự bùng nổ với bản Thiệp hồng sai tên được phối theo phong cách rock.

Người hâm mộ đã quen thuộc với lối hát nhẹ nhàng, tập trung vào cảm xúc của Đăng Khôi được dịp bất ngờ khi thần tượng không chỉ “cân” cả rock, mà còn khoe cột hơi dày, khỏe cũng như sự vững vàng về kỹ thuật thanh nhạc.

Ngay sau đó, tiết mục của Đăng Khôi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, ghi nhận hàng chục triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận tích cực từ khán giả. Trước tình cảm của khán giả, Đăng Khôi quyết định phát hành bản full tiết mục của mình trên kênh YouTube cá nhân, như một lời tri ân.

“Tôi từng nghĩ được đứng trên sân khấu đã là hạnh phúc lắm, chỉ cần còn một khán giả lắng nghe tôi vẫn sẽ hát. Nhưng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả còn vượt ngoài mong đợi của tôi. Tôi như được tiếp thêm rất nhiều động lực để cố gắng cho những sân khấu, những sản phẩm xứng đáng với tình cảm của mọi người”, Đăng Khôi chia sẻ.

Hơn 20 năm làm nghề, Đăng Khôi dường như không bị thời gian ảnh hưởng, dù là ngoại hình hay phong độ sân khấu. Điểm nổi bật trong âm nhạc của Đăng Khôi nằm ở chỗ không cố phô bày kỹ thuật, làm mọi thứ hoàn hảo mà đặt tình cảm vào từng câu hát. Nhờ đó, khán giả của anh dễ dàng cảm nhận trọn vẹn.

Dù có giai đoạn “ở ẩn” nhiều năm để dành thời gian cho gia đình, đam mê âm nhạc của Đăng Khôi chưa từng tắt. Bà xã Thủy Anh tiết lộ, có những lần nam ca sĩ làm việc thâu đêm, thức đến 6h - 7h sáng để hoàn thiện từng chi tiết nhỏ.

Giữa những thay đổi liên tục của thị trường âm nhạc, Đăng Khôi chọn giữ bản sắc riêng nhưng vẫn cởi mở và làm mới bản thân một cách hợp lý. Vì vậy, không đáng ngạc nhiên khi “hoàng tử V-pop” đình đám một thời vẫn giữ được tệp fan quen thuộc và vẫn không ngừng có thêm khán giả mới.