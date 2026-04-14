Tái hiện những vụ án giết người hàng loạt khét tiếng ám ảnh Hàn Quốc

Lấy cảm hứng từ một trong những vụ án giết người hàng loạt khét tiếng nhất Hàn Quốc bắt đầu từ năm 1986, bộ phim kinh dị tội phạm này đi sâu vào cuộc điều tra xung quanh chúng.

Vụ án có thật này cũng là cơ sở cho bộ phim Memories of Murder năm 2003, đã để lại dấu ấn khó phai trong ký ức công chúng. Từng là một bí ẩn chưa được giải đáp, nó đã được khơi lại vào năm 2019, 33 năm sau, khi toàn bộ sự thật cuối cùng được đưa ra ánh sáng, thu hút sự chú ý trên toàn quốc.

Bộ phim truyền hình của ENA ra mắt vào ngày 20/4, kể về chuyên gia phân tích tội phạm Kang Tae Ju bị triệu tập trở lại sau khi nghỉ hưu bởi một lệnh rùng rợn: Một kẻ giết người hàng loạt đang thụ án tù đã bị liên kết với nhiều vụ án mạng chưa được giải quyết khác thông qua bằng chứng ADN, nhưng hắn ta nhất quyết yêu cầu Tae Ju tham gia điều tra, tin rằng Tae Ju có thể chứng minh sự vô tội của hắn. Tae Ju bị kéo trở lại thế giới mà anh tưởng đã bỏ lại phía sau 33 năm trước, buộc anh phải đối mặt với công tố viên đầy tham vọng Cha Si Yeong, người mà anh có quá khứ khó khăn, để tìm ra sự thật.

Park Hae Soo thủ vai Kang Tae Joo, một thám tử tài ba nổi tiếng với trực giác nhạy bén và khả năng quan sát không khoan nhượng. Sau khi được điều chuyển về quê nhà Gangseong, anh vướng vào một vụ án giết người hàng loạt và bất ngờ gặp lại Cha Si Young (Lee Hee Jun), một công tố viên từng là kẻ thù của anh thời còn đi học.

Đạo diễn Park Joon Woo, nổi tiếng với tác phẩm Taxi Driver (2021) cho biết: "Khoảng 5 năm trước, tôi tình cờ gặp hai người có liên quan đến vụ án. Họ nói với tôi rằng, vụ án giết người hàng loạt đã bị hiểu sai. Trước khi hung thủ được xác định, người ta quá tập trung vào bí ẩn về danh tính kẻ giết người, nhưng đó không phải là điều thực sự quan trọng. Họ đề nghị tôi kể lại câu chuyện của những người thực sự đã trải qua vụ việc đó. Ban đầu, tôi tự hỏi, liệu điều đó có thể thực hiện được không. Nhưng rồi, tôi nghĩ, tại sao chúng ta lại không bắt được Lee Choon Jae? Tại sao vụ án lại không được giải quyết trong suốt 30 năm? Đó là lúc ý tưởng cho dự án này hình thành". Park nhấn mạnh rằng, dàn diễn viên và đoàn làm phim cảm thấy trách nhiệm nặng nề đối với các nạn nhân ngoài đời thực và gia đình của họ.

Bộ phim tạo ra một bối cảnh hư cấu để khám phá các cộng đồng nông thôn ở Hàn Quốc cuối những năm 1980. Được kể qua con mắt của nhà báo Seo Ji Won (Kwak Sun Young), đạo diễn Park cho biết, ông muốn sử dụng các vụ án hình sự để nắm bắt những thời kỳ cụ thể trong lịch sử Hàn Quốc, phản ánh về con người, bầu không khí và cuộc sống của những người đã sống qua thời kỳ đó. Nó được mô tả là sự hiện thực hóa giấc mơ cả đời của ông