Phim hoạt hình 'đại náo' dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay

SVO - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (nhằm ngày mùng 10 tháng Ba Âm lịch) rơi vào ngày Chủ nhật 26/4 Dương lịch nên kỳ nghỉ dài ngày hơn. Rạp phim cũng rộn ràng khi có thêm nhiều phim hoạt hình cho gia đình thưởng thức.

Hiện tượng sách thiếu nhi bán chạy toàn cầu lên phim

Phim hoạt hình Cá con cau có với tên tiếng Anh là The pout-pout fish sẽ gia nhập đường đua phim chiếu dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách thiếu nhi The pout-pout fish của tác giả Deborah Diese, minh họa bởi Dan Hanna.

Đồng thời, đây cũng là loạt sách bán được hơn 10 triệu bản và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên toàn thế giới, từng lọt danh sách bán chạy của The New York Times, được Time Magazine vinh danh trong top 10 sách thiếu nhi.

Bộ phim xoay quanh chú cá cô độc Mr. Fish sống tách biệt khỏi thế giới cho đến khi cuộc đời anh bị đảo lộn bởi “cô rồng biển” nhỏ hiếu động Pip vô tình gây ra thảm họa khiến cả hai cùng mất nhà. Bị cuốn vào hành trình sửa sai, họ quyết định tìm đến Shimmer - sinh vật huyền thoại được cho là có thể ban điều ước.

Đồng thời, cả hai phải chạy đua với Benji, một chú mực trẻ đang tuyệt vọng cứu lấy cộng đồng của mình. Nhưng khi sự thật được hé lộ rằng, Shimmer không thể thực hiện điều ước, cả ba buộc phải đối mặt với chính mình, học cách tin tưởng và hợp lực, để nhận ra rằng, phép màu thực sự luôn nằm trong chính họ.

Trailer phim thu hút người xem bởi phần hình ảnh có màu sắc rực rỡ, tạo hình đa dạng và sinh động của các nhân vật. Từ một chú cá với biểu cảm “cau có” đặc trưng, Mr. Fish dần học được cách nở nụ cười và nhìn nhận những gì diễn ra quanh mình bằng đôi mắt tích cực hơn.

Cá con cau có mở ra cách nhìn tinh tế về cảm xúc, cho thấy mỗi cá thể đều có tính cách khác nhau, và sự thay đổi nội tâm thường đến từ kết nối, sự đồng cảm và khả năng tự nhận thức. Sự xuất hiện của những sinh vật biển tốt bụng nhưng đôi khi thiếu tinh tế, luôn khuyên Mr. Fish “hãy vui lên”, đến những người đơn giản chấp nhận anh như chính con người anh, bộ phim khéo léo phản ánh cách con người phản ứng trước nỗi buồn.

Màn trở lại đầy náo nhiệt của hội "boss cưng"

Sau 3 năm kể từ phần phim đầu tiên, Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2: Đại náo kim tự tháp - Cats in the museum 2: Treasures of Egypt chính thức đưa khán giả tái ngộ với bộ ba quen thuộc, gồm chuột Maurice và cặp đôi mèo Vincent - Cleopatra trong một chuyến phiêu lưu mới vừa hài hước, vừa kịch tính, lại ngập tràn màu sắc kỳ bí tại Ai Cập.

Lấy bối cảnh hai năm sau khi bức tranh Mona Lisa được giải cứu sau vụ trộm chấn động tại bảo tàng Hermitage, phần phim mới tiếp tục theo chân những “người hùng bất đắc dĩ” trong một hành trình phiêu lưu tới Ai Cập.

Nếu Maurice vẫn chưa thôi mơ về những chuyến đi lớn lao để chứng minh bản thân, thì Vincent và Cleopatra giờ đây đã bước sang “chương mới” của cuộc đời, khi trở thành bố mẹ của hai nhóc mèo tinh nghịch, hiếu động và cực kỳ tò mò với thế giới xung quanh.

Mọi chuyện bắt đầu khi chú chuột Maurice tìm thấy một cuộn giấy cói cổ trong tầng hầm bỏ hoang, bên trong là tấm bản đồ dẫn đến Thần đèn Ai Cập - thực thể huyền bí chỉ xuất hiện mỗi một nghìn năm để ban cho duy nhất một điều ước. Rắc rối ở chỗ, mỗi thành viên trong nhóm lại mang trong mình một mong muốn riêng. Và thế là, thay vì đồng lòng như thường lệ, nhóm bạn bỗng bước vào một “cuộc chiến nội bộ” dở khóc dở cười vì ai cũng muốn mình là người chạm tay đến điều ước trước tiên.

Từ đây, chuyến phiêu lưu đưa các nhân vật rời khỏi bảo tàng quen thuộc để đặt chân đến Ai Cập, nơi những kim tự tháp hùng vĩ, những đường hầm bí mật ở Luxor, hay hành trình xuôi theo dòng sông Nile trên một con tàu khổng lồ lần lượt mở ra trước mắt. Không chỉ gặp gỡ những người bạn mới, cả nhóm còn phải đối đầu với vô số hiểm nguy và những kẻ thù bất ngờ trên đường đi, biến hành trình truy tìm điều ước thành một màn đại náo đúng nghĩa.