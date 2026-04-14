BTS trải lòng: 'Không có lý do gì để tiếp tục hoạt động nếu thiếu các thành viên'

Ly Ly
SVO - Nhóm nhạc BTS đã thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ về việc trở lại với đầy đủ các thành viên.

Ngày 14/4, tạp chí âm nhạc nổi tiếng của Mỹ, Rolling Stone, đã công bố bìa nhóm và video phỏng vấn của BTS cho số báo tháng 5/2026. Đây là dự án lớn nhất trong lịch sử của Rolling Stone, được phát hành đồng thời tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp và Đức. Một bìa nhóm và bảy bìa cá nhân của các thành viên sẽ được phát hành, đánh dấu lần đầu tiên đối với một nghệ sĩ K-pop.

Trong bộ ảnh, BTS toát lên vẻ trưởng thành và khí chất mạnh mẽ. Bằng cách kết hợp trang phục đen trắng với denim, họ đã tạo nên một bầu không khí phóng khoáng nhưng cũng đầy nổi loạn.

Trong cuộc phỏng vấn, người ta có thể thấy được dấu vết của sự suy tư sâu sắc lẫn trưởng thành của các thành viên trong suốt thời gian tạm nghỉ để 'tái sinh' thành một nhóm hoàn chỉnh. RM giải thích rằng, 14 ca khúc trong album mới ARIRANG sẽ là câu trả lời cho những người đang tự hỏi, "BTS sẽ như thế nào vào năm 2026?". Anh cũng nhấn mạnh sự thử nghiệm âm nhạc liên tục của nhóm, nói rằng: "Nếu chúng ta không còn đón nhận thử thách nữa, sẽ không có lý do gì để tiếp tục hoạt động như một nhóm".

Các thành viên tiết lộ sự quý giá của nhóm và mối liên kết mạnh mẽ mà họ chia sẻ với nhau. Ngoài ra, BTS cũng bày tỏ khát vọng được biểu diễn tại chương trình giải lao giữa trận Super Bowl. Và cuối cùng, các thành viên cùng thảo luận về hướng đi tương lai của BTS. Với J-Hope: "Việc chúng tôi được trở lại cùng nhau để tạo ra âm nhạc với tư cách là một nhóm thực sự rất tuyệt vời. Khi nghĩ về điều đó, tôi thấy mục tiêu không còn quan trọng nữa".

Còn Suga giải thích: "Thời gian trôi qua quá nhanh, và xu hướng thay đổi quá nhanh. Vì vậy, tôi nghĩ, chúng ta có thể sẽ phát hành các đĩa đơn trong thời gian này. Chúng tôi đã hoàn thành việc thu âm album ARIRANG vào tháng Chín năm ngoái, nhưng phải mất ngần ấy thời gian mới phát hành. Khi chúng tôi làm album, chúng tôi không hề biết thể loại hay xu hướng nào sẽ phổ biến vào tháng Ba hoặc tháng Tư năm nay và việc tạo ra âm nhạc hay không hề dễ dàng. Vì những lý do khác nhau này, chúng tôi đang cân nhắc phát hành nó dưới dạng đĩa đơn hoặc mini-album".

Ly Ly
#Sự trở lại của BTS với đầy đủ thành viên #Ảnh hưởng của Rolling Stone đến hình ảnh nhóm #Sự trưởng thành và phát triển của BTS #Ý nghĩa của nhóm trong âm nhạc K-pop #Khác biệt trong phong cách và thử nghiệm âm nhạc của BTS #Tinh thần đoàn kết và mối liên kết nhóm #Ảnh hưởng của nghĩa vụ quân sự đến nhóm nhạc #Những chia sẻ của các thành viên về mục tiêu và đam mê

