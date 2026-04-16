Hứa Quang Hán chính thức phủ nhận tin đồn hẹn hò với Chu Tử Du

Thuý Phương
SVO - Hứa Quang Hán đã phủ nhận tin đồn hẹn hò với Chu Tử Du, khẳng định rằng, cả hai không có quan hệ tình cảm.

Tin đồn hẹn hò giữa Hứa Quang Hán và Chu Tử Du bắt nguồn từ tháng Ba năm nay khi TWICE tổ chức concert tại Đài Bắc. Hứa Quang Hán đã xuất hiện tại concert và mẹ của Chu Tử Du đã chia sẻ một bức ảnh hậu trường chụp cùng anh trên mạng xã hội, điều mà một số cư dân mạng cho là "họ đã gặp gỡ bố mẹ của nhau", từ đó làm dấy lên suy đoán rằng cả hai đang hẹn hò. Một số nguồn tin thậm chí còn lập bảng lịch trình của Hứa Quang Hán và Chu Tử Du trong 6 tháng qua, cố gắng chứng minh rằng họ đã ở cùng một quốc gia nhiều lần. Chủ đề này đã leo thang trên mạng, thậm chí trở thành xu hướng trên Weibo.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo khai trương cửa hàng trải nghiệm NIKE Đài Bắc tại Taipei 101 vào hôm nay (16/4), Hứa Quang Hán đích thân lên tiếng về tin đồn trên mạng, khẳng định không có mối quan hệ cá nhân nào giữa cả hai và sự hâm mộ thần tượng của mẹ Chu Tử Du đã gây ra hiểu lầm về chuyện tình cảm bí mật.

Tại sự kiện, 'Anh chồng quốc dân' Hứa Quang Hán thể hiện thái độ bình tĩnh và điềm đạm, thẳng thừng tuyên bố: "Đừng tin những tin đồn lan truyền trên mạng!", đồng thời cho biết thêm rằng, mạng mạng xã hội hiện nay hoạt động như vậy và anh không để bụng.

Hứa Quang Hán cũng tiết lộ rằng, anh được JYP Entertainment mời tham dự buổi concert và không có mối quan hệ cá nhân nào khác với Chu Tử Du. Họ chỉ chào hỏi ngắn gọn ở hậu trường, và tất cả đều là tương tác tự nhiên. Về sự quan tâm của công chúng đối với các màn hợp tác trong tương lai, anh cho biết: "Điều đó phụ thuộc vào việc nhận được lời mời từ một công ty Hàn Quốc nào hay không?". Tuy nhiên, anh không loại trừ những lời đề nghị phù hợp, thậm chí là làm nghệ sĩ khách mời tại một buổi concert.

Kể từ khi xuất ngũ, Hứa Quang Hán không chỉ nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo quốc tế mà còn đang tích cực học thêm nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Hàn và tiếng Anh. Có vẻ như anh ấy sẽ có những dự án mới trong tương lai, nhằm mục tiêu thâm nhập thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và phương Tây. Bên cạnh khả năng ngoại ngữ ấn tượng, "quản lý vóc dáng" của Hứa Quang Hán cũng khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.
