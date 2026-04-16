Stray Kids khẳng định vị thế tại thị trường âm nhạc Mỹ

SVO - Stray Kids vừa được đề cử tại 'Giải thưởng Âm nhạc Mỹ' (American Music Awards) năm thứ hai liên tiếp, khẳng định đà phát triển toàn cầu của nhóm.

Theo danh sách đề cử chính thức được công bố vào ngày 14/4 (giờ địa phương), Stray Kids được đề cử ở hạng mục "Nghệ sĩ nam K-pop xuất sắc nhất" tại lễ trao giải AMAs 2026, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 25/5.

Stray Kids đã duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại giải thưởng, khi được đề cử vào năm 2025 cho "Nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất" và "Nhạc phim được yêu thích nhất". Sự hiện diện liên tục của họ cho thấy sự công nhận toàn cầu ngày càng tăng, khi AMAs vẫn là một trong ba giải thưởng âm nhạc lớn nhất tại Hoa Kỳ, cùng với GrammyBillboard Music Awards.

Stray Kids đã khẳng định vị thế là nhóm nhạc hàng đầu toàn cầu, đạt được tám album liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, bắt đầu với ODDINARY vào năm 2022. Cột mốc này đánh dấu một sự kiện lịch sử trong 70 năm lịch sử của bảng xếp hạng, nâng cao hơn nữa vị thế toàn cầu của K-pop.

Trong thời gian tới, Stray Kids sẽ là nghệ sĩ chính tại các lễ hội âm nhạc quốc tế lớn như The Governors Ball Music Festival ở New York vào ngày 6/6 và Rock in Rio ở Brazil vào ngày 11/9, tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của họ trên toàn thế giới.

