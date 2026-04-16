Nam sinh Gen Z và hành trình định vị bản sắc từ những bước nhảy

SVO - Trần Công Anh Kiệt (sinh năm 2005), sinh viên năm 3 Trường Đại học Văn Hiến, không chỉ được biết đến với vai trò là một thủ lĩnh phong trào năng nổ, mà còn là một "Content Creator" (Nhà sáng tạo nội dung) đầy tiềm năng. Hành trình của chàng trai Gen Z này mang tới thông điệp: “Mỗi cá nhân đều sở hữu một sân khấu riêng, và chỉ cần dám bước lên, câu chuyện của bạn sẽ tạo nên sự khác biệt”.

Khi ánh đèn sân khấu thắp lên bản lĩnh dẫn dắt

Hành trình của Anh Kiệt vốn không bắt đầu từ những dự tính xa xôi, mà khởi nguồn từ nhịp điệu của những bước nhảy thuần khiết. Những ngày còn học dưới mái trường THPT Chu Văn An, nhảy đối với Kiệt là khoảng lặng cần thiết để tìm lại sự cân bằng sau những giờ học căng thẳng. Thế nhưng, đam mê ấy không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa cảm xúc cá nhân, mà dần trở thành nhịp cầu kết nối Kiệt với những người bạn đồng điệu. Khi đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB Dance, cậu học trò ngày ấy bắt đầu thấm thía rằng nghệ thuật trên sân khấu luôn đi đôi với trách nhiệm ở phía sau cánh gà. Từ việc tự mình tập luyện, Kiệt chuyển sang học cách điều phối nội dung, biên đạo và quản trị một tập thể với nhiều cá tính khác biệt. Đây cũng là giai đoạn giúp cậu rèn giũa bản lĩnh của một người đứng đầu, nơi sự kiên trì và thấu hiểu trở thành yếu tố then chốt để duy trì sự gắn kết của đội ngũ. Anh Kiệt chia sẻ: “Không còn chỉ là nhảy cho riêng mình, mình bắt đầu học cách dẫn dắt một tập thể, xây dựng tinh thần đội nhóm và tổ chức những buổi tập luyện chỉn chu. Điều quan trọng nhất mà mình học được chính là cách giữ lửa đam mê cho cả một cộng đồng”.

Thành công của Kiệt ở giai đoạn này không chỉ dừng lại ở các giải thưởng văn nghệ mà còn là danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp Trường. Đó là kết quả của một quá trình rèn luyện tính kỷ luật để cân bằng giữa học tập, đạo đức và hoạt động phong trào.

Bứt phá từ tư duy sáng tạo đến chiến lược định vị cá nhân

Bước chân vào môi trường đại học, Anh Kiệt chọn cho mình một thử thách mới trên không gian số. Cậu bắt đầu xây dựng kênh TikTok từ con số gần như bằng 0, không ekip, không kinh nghiệm và vũ khí duy nhất là chiếc điện thoại và sự kiên trì bền bỉ. Thay vì chạy theo những trào lưu ngắn hạn, Kiệt vận dụng kỹ năng biểu diễn và sự nhạy bén của một cán bộ phong trào để xây dựng kênh TikTok cá nhân. Chỉ trong vòng 3 tháng, việc tăng trưởng từ 1.000 lên 30.000 người theo dõi là kết quả của một quá trình lao động nghiêm túc, tự mình thực hiện mọi công đoạn từ lên ý tưởng đến hậu kỳ. Kiệt đã khéo léo lồng ghép đam mê nhảy vào các câu chuyện đời thường của thế hệ Gen Z, biến nội dung ảo trở thành sợi dây liên kết thật giữa người sáng tạo và người xem. Sau những video đạt triệu lượt xem, cậu nhận ra rằng giá trị của một người làm nội dung không nằm ở những con số hào nhoáng, mà ở sự thấu cảm và những thông điệp tích cực để lại cho cộng đồng. Anh Kiệt chia sẻ: “Mình bắt đầu nhìn nhận nội dung không chỉ đơn thuần là những video, mà là một chiến lược xây dựng hình ảnh cá nhân. Sau mỗi lượt xem, giá trị thực mà mình mang lại cho người trẻ mới chính là thước đo bền vững nhất”.

Đại sứ công nghệ kết nối và lan tỏa giá trị thực

Sự nhạy bén với các xu hướng và khả năng thấu hiểu người dùng đã mở ra cho Anh Kiệt một cánh cửa lớn hơn khi nắm giữ vai trò Đại sứ sinh viên Samsung Galaxy Campus Friends Mùa 2. Ở sân chơi này, Kiệt không còn gói gọn mình trong vai trò một người làm nội dung giải trí đơn thuần mà khoác lên mình tâm thế của một đại diện cho phong cách sống năng động, dùng sự sáng tạo để phá vỡ những giới hạn của thế hệ trẻ. Với Kiệt, công nghệ không còn là những thiết bị vô tri mà là phương tiện để khuếch đại tiếng nói cá nhân và kết nối cộng đồng sinh viên ba miền. Cậu bạn bắt đầu nhìn nhận việc sáng tạo nội dung dưới góc độ chiến lược, nơi giá trị mang lại cho cộng đồng mới là thước đo quan trọng nhất.

Nhìn lại hành trình từ một thành viên CLB Dance đến khi trở thành một Content Creator có sức ảnh hưởng, Anh Kiệt nhắn nhủ: “Mỗi người đều có một câu chuyện. Quan trọng là bạn có dám bước lên 'sân khấu' của mình để kể nó hay không”.

Ảnh: NVCC