Nữ sinh Hà Nội trưởng thành từ những áp lực và hành trình dấn thân vì cộng đồng

SVO - Lê Hà My hiện là sinh viên năm cuối Trường Đại học Thương mại, vừa học tập vừa không ngừng khám phá bản thân. Cô tích cực tham gia các dự án cộng đồng, qua đó tích lũy nhiều trải nghiệm thực tế. Những trải nghiệm này giúp cô định hình rõ hơn định hướng tương lai và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

Đối diện áp lực để hiểu bản thân và học cách cân bằng

Với Lê Hà My, cuộc sống sinh viên không chỉ gói gọn trong việc học hay những trải nghiệm sôi động, mà còn là khoảng thời gian phải đối diện với nhiều áp lực, phần lớn đến từ chính kỳ vọng của bản thân.

Có những giai đoạn, khối lượng công việc dồn dập khiến cô rơi vào trạng thái quá tải. Những lo lắng về việc chưa hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra hay cảm giác chênh vênh trước lựa chọn của chính mình từng khiến My không ít lần hoài nghi.

Tuy nhiên, nhìn lại, chính những thời điểm đó lại trở thành bước ngoặt giúp cô trưởng thành. “My nhận ra mình cần học cách sắp xếp lại mọi thứ, hiểu điều gì thực sự quan trọng và biết đi chậm lại khi cần thiết”, cô chia sẻ.

Từ đó, My bắt đầu điều chỉnh nhịp sống, giảm bớt những hoạt động chưa thực sự cần thiết, thay vào đó tập trung vào các trải nghiệm có chiều sâu, giúp phát triển năng lực cá nhân.

Trưởng thành từ những dự án thực tế và môi trường năng động

Trong hành trình đó, việc tham gia các dự án như NextGen Social Impact, TEDxHANU hay The Hologram đã mang lại cho My nhiều bài học thực tế.

Hà My cùng các thành viên của dự án The Hologram.

Tại đây, cô không chỉ tham gia mà còn trực tiếp đóng góp vào quá trình xây dựng ý tưởng, định hướng nội dung và theo dõi hoạt động truyền thông. Những trải nghiệm này giúp My hiểu rõ hơn về cách một dự án được vận hành, đồng thời rèn luyện khả năng làm việc nhóm, quản lý công việc và xử lý tình huống.

Đặc biệt, khi đồng hành cùng dự án NextGen Social Impact, My đã cùng các cộng sự triển khai nhiều hoạt động hướng tới học sinh THPT trên toàn quốc. Các chương trình đã thu hút hơn 1.000 thí sinh đến từ nhiều trường học khác nhau, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội ở người trẻ.

Theo My, việc được tham gia vào quá trình tổ chức và chứng kiến sự lan tỏa của các hoạt động đã giúp cô hiểu rõ hơn về giá trị của những đóng góp, dù nhỏ nhưng bền bỉ.

Lan tỏa giá trị tích cực từ những hành động nhỏ

Với Lê Hà My, sống có ích không phải là làm những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ việc sống có trách nhiệm với chính bản thân và những cơ hội mình đang có. “Khi mình làm tốt phần việc của mình, mình mới có thể lan tỏa năng lượng tích cực đó tới người khác”, cô nói.

Trong quá trình tham gia các dự án cộng đồng, My nhận ra rằng mỗi hành động, dù nhỏ, nếu xuất phát từ sự chân thành đều có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định. Từ những hoạt động bảo vệ môi trường đến các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, tất cả đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực.

Dấu ấn đáng nhớ nhất với My là khi đảm nhận vai trò Phó ban tổ chức tại một dự án xã hội, nơi cô cùng các bạn trẻ xây dựng các sân chơi ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm cộng đồng. “Những gì mình làm có thể không lớn, nhưng mình tin rằng sự tử tế luôn có sức lan tỏa”, My chia sẻ.

Trưởng thành từ thái độ sống và niềm tin vào hành trình

Trên hành trình của mình, My nhận ra rằng sự trưởng thành không đến từ những bước tiến lớn, mà đến từ thái độ sống mỗi ngày. Đó là sự nghiêm túc trong công việc để tạo ra giá trị thực, là sự biết ơn với những trải nghiệm dù nhỏ bé, và là tinh thần học hỏi từ những sai lầm để hoàn thiện bản thân.

Châm ngôn sống mà cô theo đuổi là: sống như một cái cây, luôn vươn lên hướng về ánh sáng, nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi bên trong.

Theo My, mỗi thử thách đều là cơ hội để rèn luyện bản thân và khám phá giới hạn của chính mình. Vì vậy, cô mong rằng các bạn trẻ sẽ không ngại dấn thân, không sợ sai, bởi chính những khó khăn sẽ giúp mỗi người trở thành phiên bản tốt hơn. “Hãy cứ khát khao, hãy cứ bước đi. Bởi thế giới này luôn cần những người trẻ dám thử và dám thay đổi”, My chia sẻ.

