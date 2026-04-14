Từ lần “thuyết trình hộ” bạn, nữ sinh vượt qua 9 năm trầm cảm để tỏa sáng trên sân khấu

SVO - Từ một lần đứng lên thuyết trình thay người bạn bị ốm, Nguyễn Thu Hương đã vô tình mở ra cho mình một cánh cửa để bước khỏi những tháng ngày khép kín. Ít ai biết rằng đằng sau sự tự tin hôm nay, cô từng sống gần 9 năm với rối loạn lo âu và trầm cảm. Từ một cô gái từng loay hoay trong những khoảng tối của chính mình, Thu Hương nay đang từng bước ra sân khấu, cầm mic và kể lại câu chuyện đời mình bằng sự chân thành, bản lĩnh cùng khát vọng kết nối.

Gần 9 năm sống cùng rối loạn lo âu và trầm cảm

Nguyễn Thu Hương, sinh năm 2004, hiện là sinh viên năm cuối Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Công Đoàn. Nhìn vào hình ảnh một cô gái trẻ năng động, yêu ngôn ngữ, yêu kết nối và theo đuổi nghề cầm mic, ít ai nghĩ rằng phía sau đó là gần 9 năm sống cùng rối loạn lo âu và trầm cảm. Có những giai đoạn, việc xuất hiện trước đám đông, bắt chuyện với người khác hay chỉ đơn giản là chia sẻ cảm xúc cũng trở thành áp lực lớn; thậm chí cô từng phải tìm đến bác sĩ và dùng thuốc để giữ tâm trí ở trạng thái cân bằng.

Theo chia sẻ của Thu Hương, những tổn thương ấy không đến từ một biến cố duy nhất mà là sự tích tụ kéo dài. Đó là áp lực của những lời so sánh “con nhà người ta”, là cảm giác phải luôn ngoan, luôn giỏi, luôn trở thành phiên bản mà người khác kỳ vọng. Đó còn là những thay đổi ngoại hình tuổi dậy thì, những lời trêu chọc, miệt thị từ bạn bè đồng trang lứa, cộng với áp lực gia đình và sự nghiêm khắc trong cách dạy dỗ khiến cô dần thu mình lại. Không có ai để giãi bày, Thu Hương chọn im lặng, và chính sự im lặng ấy lớn dần thành những khoảng tối trong lòng.

Bước ngoặt từ một lần “thuyết trình hộ bạn”

Điểm ngoặt của Thu Hương không bắt đầu từ một sân khấu lớn, mà từ một tình huống rất đời thường: thay một người bạn thuyết trình vì bạn bị ốm. Chỉ có 3 ngày chuẩn bị, cô lao vào tập luyện trong tâm trạng lo sợ, xem nhiều video hướng dẫn, đọc đi đọc lại bài nói đến hàng trăm lần vì hồi hộp và áp lực. Nhưng cũng chính lần ấy, cô nhận được sự công nhận đầu tiên từ giảng viên và bạn bè. Một niềm vui nhỏ, nhưng đủ để đánh thức cảm giác đã lâu cô không còn dám tin vào: mình cũng có thể làm được điều gì đó.

Sau lần thuyết trình đó, Thu Hương bắt đầu được giao cầm mic nhiều hơn trong các buổi học. Rồi khi trường tổ chức cuộc thi MC, dù ban đầu từ chối vì nghĩ mình không đủ giỏi, không đủ tự tin, cô vẫn quyết định thử sức vào phút cuối. Kết quả, cô lọt top 10. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một cột mốc bình thường. Nhưng với Thu Hương, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cô có lại cảm giác tự công nhận bản thân. Từ một lần đứng lên nói thay bạn, cô bắt đầu bước những bước đầu tiên trên hành trình bước ra khỏi nỗi sợ.

Thu Hương chia sẻ: “Có một điều kỳ diệu đã xảy ra mà chính mình cũng không ngờ tới. Thay vì sợ hãi, mình thực sự tận hưởng cảm giác được đứng trên sân khấu. Đó là khoảnh khắc duy nhất mình thấy mình được chia sẻ, những điều rất thật, rất chân thành lại được mọi người ở dưới lắng nghe, là điều mà suốt những năm tháng tổn thương mình đã khao khát nhưng không thể thực hiện.”

Vượt qua nỗi sợ giao tiếp để tỏa sáng trên sân khấu

Từ những thử sức ban đầu, Thu Hương từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong lĩnh vực cầm mic và tổ chức sự kiện. Trong những năm sinh viên, cô đạt Top 5 và giành giải “MC có phong cách ấn tượng nhất” tại cuộc thi MIC VÀNG. Từ vị trí thí sinh, cô dần được tin tưởng giao vai trò dẫn dắt ở các sân chơi dành cho giới trẻ, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các talkshow sinh viên. Không chỉ dẫn chương trình, cô còn tham gia xây dựng kịch bản, phát triển concept nội dung, rèn luyện theo định hướng một MC toàn năng và từng bước thử sức ở lĩnh vực voice talent.

Nguyễn Thu Hương đạt Top 5 & Người dẫn chương trình có phong cách ấn tượng tại

﻿MIC VÀNG 2026

Thu Hương không ngừng mở rộng trải nghiệm của mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cô từng tham gia các cuộc thi và hoạt động liên quan đến đầu tư, chứng khoán như FIB Bull & Bear, CFO’s Got Talent, đồng thời quan tâm đến tư duy tài chính của người trẻ. Hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên ngành, cô cũng theo đuổi con đường trở thành MC chuyên nghiệp qua các sân chơi như Next MC, MC Luminary, Tell me by your voice, Mic Vàng. Không chỉ vậy, Thu Hương còn từng đảm nhận vai trò giám khảo, mentor tại một số cuộc thi hùng biện, tranh biện, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, dự án cộng đồng như Xuân gắn kết - Tết yêu thương, Xuân tình nguyện, Dấu Xưa Lời Nay, Bếp ăn thiện nguyện cho bệnh nhân K Tân Triều, .... với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến xã hội.

Điều khiến hành trình của Thu Hương để lại nhiều cảm xúc không chỉ là những dấu mốc cô đạt được, mà là cách cô bền bỉ đi lên từ chính những điều từng khiến mình yếu lòng nhất. Với Thu Hương, chiếc mic không còn đơn thuần là một công cụ để dẫn dắt chương trình, mà đã trở thành nơi cô rèn sự tự tin, học cách làm chủ cảm xúc và khẳng định giá trị bản thân.

Giờ đây, Thu Hương muốn hướng đến hình ảnh một người trẻ có thể lan tỏa năng lượng tích cực bằng trải nghiệm thật của mình. Trước mắt, cô tập trung hoàn thành tốt vai trò Trợ lý chuyên môn tại Học viện kỹ năng mềm ST Lighthouse và tiếp tục trau dồi kỹ năng nghề. Xa hơn, cô mong có thể xây dựng những dự án giúp các bạn trẻ thêm tự tin trong giao tiếp, biết cách vượt qua rào cản tâm lý và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Hành trình của Thu Hương vì thế không chỉ dừng lại ở việc vượt qua trầm cảm, mà còn mở ra một câu chuyện đẹp hơn: khi một người trẻ dám đi tiếp sau tổn thương, chính hành trình ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho người khác.

