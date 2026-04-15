Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Mua - Bán

Google News

Khởi động Triển lãm Công nghệ Máy móc nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2026

P.V

Ngày 15/4, tại TPHCM diễn ra lễ khởi động “Triển lãm Công nghệ Máy móc nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2026” (CIAME Asia Vietnam 2026). Sự kiện là kết quả hợp tác giữa các hiệp hội máy nông nghiệp Trung Quốc cùng các đơn vị phía Việt Nam như Viện Cơ điện nông nghiệp & Công nghệ sau thu hoạch, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp tại Việt Nam gia tăng mạnh, triển lãm được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối doanh nghiệp, nhà quản lý và người sản xuất.

z7727579478300-6e46a9522708612c99509d3493c1287d.jpg

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 23–25/7 tại Trung tâm Triển lãm Sky Expo (Công viên phần mềm Quang Trung, TPHCM), trưng bày đa dạng thiết bị như máy kéo, máy làm đất, máy thu hoạch, hệ thống tưới tiêu thông minh, công nghệ nông nghiệp chính xác, năng lượng bền vững, cùng các giải pháp sau thu hoạch và logistics. Đồng thời, nhiều hội nghị giao thương, hội thảo công nghệ và diễn đàn chuyên đề sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế. Nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực cơ khí nông nghiệp đã xác nhận tham gia.

Ông You Ling, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân phối máy nông nghiệp Trung Quốc nhận định, các sản phẩm máy nông nghiệp Trung Quốc có lợi thế về giá thành và tính ứng dụng thực tiễn, đặc biệt phù hợp với phân khúc máy nhỏ vốn chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất nông nghiệp khu vực. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy cơ giới hóa, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn kỳ vọng thông qua triển lãm, các đơn vị trong nước có thể tiếp cận công nghệ, mở rộng hợp tác và thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất.

P.V
#triển lãm #máy móc nông nghiệp #Việt Nam 2026 #cơ giới hóa #hợp tác quốc tế #công nghệ nông nghiệp

