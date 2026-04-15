Khởi động Triển lãm Công nghệ Máy móc nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2026

Ngày 15/4, tại TPHCM diễn ra lễ khởi động “Triển lãm Công nghệ Máy móc nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2026” (CIAME Asia Vietnam 2026). Sự kiện là kết quả hợp tác giữa các hiệp hội máy nông nghiệp Trung Quốc cùng các đơn vị phía Việt Nam như Viện Cơ điện nông nghiệp & Công nghệ sau thu hoạch, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp tại Việt Nam gia tăng mạnh, triển lãm được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối doanh nghiệp, nhà quản lý và người sản xuất.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 23–25/7 tại Trung tâm Triển lãm Sky Expo (Công viên phần mềm Quang Trung, TPHCM), trưng bày đa dạng thiết bị như máy kéo, máy làm đất, máy thu hoạch, hệ thống tưới tiêu thông minh, công nghệ nông nghiệp chính xác, năng lượng bền vững, cùng các giải pháp sau thu hoạch và logistics. Đồng thời, nhiều hội nghị giao thương, hội thảo công nghệ và diễn đàn chuyên đề sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế. Nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực cơ khí nông nghiệp đã xác nhận tham gia.

Ông You Ling, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân phối máy nông nghiệp Trung Quốc nhận định, các sản phẩm máy nông nghiệp Trung Quốc có lợi thế về giá thành và tính ứng dụng thực tiễn, đặc biệt phù hợp với phân khúc máy nhỏ vốn chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất nông nghiệp khu vực. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy cơ giới hóa, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn kỳ vọng thông qua triển lãm, các đơn vị trong nước có thể tiếp cận công nghệ, mở rộng hợp tác và thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất.