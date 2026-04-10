Việt Nam trước cơ hội lớn từ tái cấu trúc thương mại toàn cầu

P.V

Ngày 10/4, tại sự kiện “The Year Ahead 2026” do Bloomberg Businessweek Vietnam tổ chức, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB nhận định, Việt Nam đang đứng trước cơ hội đáng kể từ xu hướng tái cấu trúc thương mại toàn cầu, song cũng đối mặt nhiều thách thức về thuế quan và năng lực chuỗi giá trị.

Theo ông Suan, thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2025 vẫn duy trì khả năng chống chịu với tăng trưởng xuất khẩu đạt khoảng 2,9%, cao hơn mức bình quân giai đoạn 2020–2022. Động lực chính đến từ nhu cầu liên quan đến AI, cùng với hoạt động tích trữ hàng hóa của doanh nghiệp trước rủi ro gián đoạn thương mại.

Bước sang năm 2026, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu chỉ đạt khoảng 1,9%. Căng thẳng địa chính trị và giá năng lượng cao có thể làm suy giảm thêm đà tăng trưởng, trong khi nhu cầu công nghệ vẫn đóng vai trò lực đỡ quan trọng.

Cấu thương mại toàn cầu đang thay đổi rõ rệt. Mỹ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, tăng nhập khẩu từ Mexico và ASEAN. Xu hướng “China+1” thúc đẩy dòng dịch chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, mở ra cơ hội cho Việt Nam nhưng cũng đòi hỏi nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ khi chiếm khoảng 32% tổng kim ngạch xuất khẩu. Điều này khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các biện pháp thuế quan. Chuyên gia UOB khuyến nghị Việt Nam cần đa dạng hóa thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, RCEP và EVFTA.

Về dài hạn, lĩnh vực điện tử và bán dẫn được xem là nền tảng để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị. Tuy nhiên để bứt phá, cần phát triển hệ sinh thái, nâng cao kỹ năng lao động và gia tăng giá trị nội địa thay vì chỉ dựa vào lắp ráp.

P.V
#Thương mại #Việt Nam #Tái cấu trúc #Chuỗi giá trị #Hiệp định thương mại #CPTPP #EVFTA

