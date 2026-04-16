Hoàng Thị Ngọc - Nữ Hoa khôi sinh viên với nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đoàn

SVO - Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 2005), hiện là sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hạ Long, là Tân Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch, đồng thời cùng đội thi đạt giải Nhất cuộc thi Rung chuông vàng tiếng Anh và Khát vọng cống hiến năm 2024. Không chỉ nổi bật trong học tập, Ngọc còn tích cực tham gia công tác Đoàn, tổ chức sự kiện và hoạt động cộng đồng.

Nền tảng nghệ thuật giúp rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng toàn diện

Lớn lên và học tập tại Quảng Ninh, Ngọc sớm bộc lộ niềm yêu thích với các hoạt động xã hội và ngoại ngữ, xem đó là cách để kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Ngọc chia sẻ: “Mình mong muốn trở thành một người phụ nữ tự tin, bản lĩnh, có thể lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người xung quanh, đồng thời đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống”.

Ít ai biết rằng, hành trình của Ngọc bắt đầu từ những lớp học nghệ thuật khi còn nhỏ, với mục tiêu cải thiện khả năng phát âm. Từ những buổi học hát tại Cung Văn hóa Thiếu nhi, Ngọc dần tìm thấy niềm yêu thích với nghệ thuật, rồi tiếp tục thử sức ở nhiều lĩnh vực như múa, võ Pencak Silat hay dancesport. Bước ngoặt đến khi Ngọc quyết định theo đuổi thanh nhạc một cách bài bản và tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc loại giỏi ngay từ năm nhất đại học.

Không dừng lại ở đam mê, những trải nghiệm nghệ thuật đã trở thành nền tảng quan trọng giúp Ngọc phát triển kỹ năng mềm và hoàn thiện bản thân. Khả năng đứng trước đám đông, trình bày vấn đề và cân bằng giữa học tập với hoạt động ngoại khóa giúp Ngọc tự tin hơn trong môi trường đại học. “Những trải nghiệm đó giúp mình mạnh dạn tham gia các cuộc thi và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, Ngọc nói.

Lựa chọn thực tế và hành trình trưởng thành từ hoạt động Đoàn

Từng ấp ủ giấc mơ theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, song trước những khó khăn về điều kiện gia đình, Ngọc đã cân nhắc và lựa chọn một hướng đi phù hợp hơn. “Mình chọn ngành Ngôn ngữ Anh không chỉ vì cơ hội nghề nghiệp rộng mở, mà còn vì đây là hướng đi phù hợp với hoàn cảnh của mình ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, mình vẫn nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ”, Ngọc chia sẻ. Theo Ngọc, để theo học tốt ngành này, sinh viên cần kiên trì, có tinh thần tự học cao, không ngại thử thách, đồng thời rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và tính chủ động để thích nghi với môi trường hội nhập.

Song song với học tập, Ngọc ghi dấu ấn qua nhiều năm liên tục đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025. Những trải nghiệm này không chỉ giúp Ngọc tích lũy kỹ năng mà còn góp phần định hình tư duy và thái độ sống. Từ việc tham gia đa dạng hoạt động, Ngọc dần trở nên tự tin hơn, biết cách làm việc nhóm và chủ động trong mọi tình huống. “Câu nói ‘Hãy tin tưởng vào thanh niên’ của thầy Huỳnh đã tiếp thêm động lực để mình dám sáng tạo, dám thử và dám thể hiện bản thân”, Ngọc cho biết. Quan trọng hơn, những hoạt động ấy giúp Ngọc nhận thức rõ hơn về trách nhiệm cá nhân và sự gắn kết với cộng đồng.

Hiện đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn và Trưởng ban Đối ngoại Câu lạc bộ Sứ giả Halou, Ngọc tiếp tục khẳng định năng lực trong việc kết nối và tổ chức hoạt động sinh viên. Từ việc xây dựng mối quan hệ với bạn bè, đối tác đến triển khai các chương trình, Ngọc từng bước rèn luyện kỹ năng giao tiếp linh hoạt, lập kế hoạch và làm việc nhóm hiệu quả. “Mình học được cách kết nối với mọi người và tổ chức hoạt động sao cho hiệu quả nhất, qua đó cũng giúp bản thân trưởng thành hơn từng ngày”, Ngọc chia sẻ.

Hoàn thiện bản thân qua học thuật, hoạt động và trách nhiệm cộng đồng

Các cuộc thi học thuật và hoạt động phong trào là môi trường để Ngọc rèn luyện năng lực và tư duy. Cô cùng Tập thể Câu lạc bộ Sinh viên 5 Tốt giành giải Nhất cuộc thi Rung chuông vàng tiếng Anh và Khát vọng cống hiến năm 2024, cùng giải Ba cuộc thi lan tỏa giá trị văn hóa Quảng Ninh. Theo Ngọc, những trải nghiệm này giúp cô nâng cao kiến thức, phản xạ ngoại ngữ và hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa địa phương, từ đó duy trì việc học hỏi và thử sức ở nhiều môi trường khác nhau.

Trong hoạt động câu lạc bộ, Ngọc đảm nhiệm vai trò MC và tham gia Ban tổ chức các chương trình như Halou Soldier Show, Trạm lịch sử, qua đó tích lũy kinh nghiệm về giao tiếp và tổ chức sự kiện. Theo chia sẻ, quá trình này giúp cô rèn luyện khả năng làm chủ sân khấu, xử lý tình huống và phối hợp công việc.

Bên cạnh đó, Ngọc tham gia các hoạt động tình nguyện như hiến máu, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đồng hành tại các sự kiện. Những trải nghiệm này góp phần hình thành kỹ năng làm việc nhóm, tính chủ động và nhận thức về trách nhiệm cộng đồng.

Quan niệm về vẻ đẹp sinh viên hiện đại và định hướng phát triển toàn diện

Mới đây, Ngọc giành danh hiệu Hoa khôi sinh viên thanh lịch Trường Đại học Hạ Long cùng các giải phụ về tài năng và ứng xử, đánh dấu một cột mốc trong hành trình cá nhân. Với Ngọc, vẻ đẹp không dừng lại ở hình thức mà nằm ở nội lực bên trong. “Mình từng là người khá tự ti, nên hiểu rằng ngoại hình chỉ tạo ấn tượng ban đầu, còn sự tự tin, bản lĩnh và cách sống mới là điều khiến người khác nhớ lâu”, Ngọc chia sẻ. Theo Ngọc, một sinh viên hiện đại cần hội tụ tri thức, sự chủ động và tinh thần cầu tiến, đồng thời giữ được sự nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Danh hiệu đạt được không phải là đích đến, mà là động lực để tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

Từ nền tảng đó, Ngọc xác định hướng phát triển trong thời gian tới theo hướng toàn diện, kết hợp giữa học tập, đam mê và đóng góp xã hội. Ở lĩnh vực ngoại ngữ, Ngọc đặt mục tiêu nâng cao năng lực tiếng Anh, chủ động tham gia các sân chơi học thuật để tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội. Với nghệ thuật, Ngọc tiếp tục duy trì việc rèn luyện và nuôi dưỡng đam mê, xem đây là yếu tố cân bằng và bổ trợ cho hành trình phát triển cá nhân. “Mình tin rằng khi kiên trì theo đuổi, cơ hội sẽ đến vào thời điểm phù hợp”, Ngọc cho biết.

Song song với đó, Ngọc cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng, xem đây là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực và kết nối thêm nhiều người với các hoạt động ý nghĩa. Định hướng này gắn với quá trình học tập, nghệ thuật và các hoạt động xã hội mà cô đang theo đuổi.

