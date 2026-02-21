Các hoa khôi trường đại học chia sẻ mục tiêu năm Bính Ngọ 2026

SVO - Kết thúc kỳ nghỉ Tết, các bạn học sinh, sinh viên dần trở lại quỹ đạo học tập và làm việc quen thuộc. Một mùa xuân mới, một học kỳ mới mở ra với nhiều khát khao và hy vọng. Nhân dịp này, hoa khôi đương nhiệm của các trường đại học chia sẻ kế hoạch của bản thân trong năm mới Bính Ngọ 2026 với độc giả của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong.

Bùi Lan Anh - Hoa khôi Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Miss UEB Charming 2025.

Năm 2026 với Lan Anh thật đặc biệt khi may mắn đạt danh hiệu Hoa khôi UEB vào ngày đầu tháng 2. Mình vô cùng trân trọng và tự hào khi những nỗ lực của bản thân đã được ghi nhận. Danh hiệu ấy không chỉ còn là niềm vinh dự, mà còn trở thành lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực.

Sang năm mới Bính Ngọ 2026, Lan Anh đang cảm thấy vô cùng háo hức và sẵn sàng cho hành trình trách nhiệm ấy bằng sự nghiêm túc, nỗ lực và tinh thần cầu tiến hơn nữa. Mình đã ý thức rõ hơn về việc phải đặt ra những mục tiêu cao hơn, sống trách nhiệm và xứng đáng hơn với danh hiệu Hoa khôi.

Lan Anh vẫn luôn tâm niệm với thông điệp từng chia sẻ suốt hành trình UEB Charming 2025: “Mỗi chúng ta đều có một đỉnh núi riêng để leo, một thành công riêng để chạm tới. Không có đỉnh núi nào giống đỉnh núi nào. Chúng ta cũng không trên một đường đua để xem ai là người đến đỉnh núi nhanh nhất, mà chúng ta đang trên một cuộc hành trình để tìm thấy chính bản thân mình”.

Nguyễn Phương Anh - Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch Học viện Tài chính - Miss Gems of AOF 2025.

Năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt và đáng nhớ đối với Phương Anh khi trở thành sinh viên và sau đó là Hoa khôi của Học viện Tài chính. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn mở ra cho mình nhiều cơ hội mới để phát triển bản thân, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực của một người trẻ đến cộng đồng.

Nhìn lại hành trình đã qua, Phương Anh luôn trân trọng và biết ơn sự đồng hành, yêu thương của gia đình, bạn bè và thầy cô, những người đã không ngừng động viên, tiếp thêm cho mình niềm tin và động lực. Đồng thời, mình cũng cảm ơn bản thân vì đã luôn nỗ lực, tin tưởng và lắng nghe tiếng nói bên trong mình.

Trong năm 2026, ngoài việc học, Phương Anh dự định trau dồi thêm các kỹ năng mềm như chơi đàn, múa, thể thao, cũng như tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và thử sức trên sàn catwalk. Mình tin rằng khi dám bước ra khỏi vùng an toàn và sống trọn vẹn với đam mê, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn, nhiều sắc màu hơn.

Đó cũng chính là năng lượng tích cực mà Phương Anh muốn lan tỏa đến độc giả trẻ. Chúc các bạn luôn yêu thương, tin tưởng vào chính mình để tự tay viết nên những ký ức tươi đẹp trên hành trình thanh xuân phơi phới.

Phan Trâm Anh - Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - Miss ​​Beauty & Charm 2025.

Năm 2025 đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng trong hành trình học tập và phát triển của Trâm Anh. Mình có cơ hội nhận học bổng chính phủ để tham gia chương trình du học, đồng thời tiếp tục rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình và đạt kết quả tốt suốt quá trình đào tạo chuyên sâu.

Danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại Thương - Beauty and Charm 2025 là một dấu mốc giúp Trâm Anh nhìn lại chặng đường đã qua với sự biết ơn và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân. Sau hành trình này, mình trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, biết cách giữ sự bình tĩnh và nghiêm túc với những lựa chọn của mình.

Với Trâm Anh, mỗi bước tiến đều bắt đầu từ sự kiên trì và tinh thần không ngừng học hỏi, vì vậy mình hy vọng trong năm mới, chúc các bạn độc giả trẻ tiếp tục bền bỉ với những dự định của bản thân, nghiêm túc với mục tiêu mình theo đuổi và từng ngày hoàn thiện chính mình theo cách riêng.

Hiện Trâm Anh đang là sinh viên năm cuối nên mình mong muốn tiếp tục học hỏi, tích lũy thêm trải nghiệm thực tế và chuẩn bị vững vàng cho sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Lê Nguyễn Tú Anh - Hoa khôi Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh - Miss HUFLIT 2025.

Năm 2025 vừa qua thực sự là một hành trình đầy ắp trải nghiệm đối với Tú Anh. Từ những sải bước đầu tiên trên sân khấu cho đến vai trò của một người trẻ Việt Nam mang tiếng nói của thế hệ mình đóng góp vào diễn đàn sinh viên quốc tế, mỗi dấu mốc đều để lại trong em những bài học sâu sắc. Mình cảm nhận rõ rằng mình đang từng bước tiến gần hơn đến hình mẫu đã đặt ra từ ban đầu.

Danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu trong hoạt động quốc tế” mà mình được nhận vào cuối năm 2025 càng giúp mình hiểu ra rằng những cơ hội không chỉ là những dấu mốc riêng lẻ, mà là một hành trình bắt nguồn từ nhận thức, chuyển hóa thành hành động và tạo ra những giá trị thiết thực.

Gửi tới các độc giả trẻ, Tú Anh mong chúng ta sẽ luôn đủ dũng khí để không chỉ bước đi, mà còn là nói lên tiếng nói và suy nghĩ của mình. Một lần thử sức trên sân khấu, một lần dám nói lên quan điểm - chính những bước đi tưởng chừng bé nhỏ ấy lại mở ra những hành trình lớn hơn ta từng nghĩ.

Là sinh viên học trong môi trường đề cao hội nhập và ngoại ngữ, Tú Anh nhận ra rằng người trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin mang tiếng nói của mình ra thế giới với bản lĩnh và khí chất riêng. Vì vậy, mình mong các bạn luôn sẵn sàng để khám phá, đủ bản lĩnh để dấn thân và đủ niềm tin để giữ vững giá trị riêng của mình.

Trần Thị Ngọc Mỹ - Hoa khôi Nét đẹp sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng lần thứ 5, năm học 2024-2025.

​Nếu ví thời thanh xuân là một bản nhạc, thì năm Ất Tỵ 2025 vừa qua với Mỹ chính là một nốt thăng rực rỡ và đáng nhớ nhất. Danh hiệu Hoa khôi Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã giúp mình trưởng thành vượt bậc. Từ một cô sinh viên chỉ biết đến giảng đường, mình đã dạn dĩ bước ra thế giới bên ngoài, học cách lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn.

Là một sinh viên ngành Xã hội học, với Mỹ, thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm mà là "mệnh lệnh" của trái tim. Bên cạnh hành trình "Xuân Tình Nguyện" vốn đã trở thành cái hẹn thân thương mỗi dịp Tết đến, năm nay mình còn hạnh phúc hơn khi được mở rộng bước chân mình đến với nhiều hoạt động xã hội khác.

​Bước sang năm Bính Ngọ 2026, Mỹ không mong cầu điều gì quá lớn lao, chỉ tâm niệm sẽ tiếp tục nỗ lực học tập và nuôi dưỡng một trái tim biết rung động trước cuộc đời.

Nhân dịp năm mới, Ngọc Mỹ xin gửi lời chúc ấm áp nhất đến các bạn độc giả trẻ. Thương chúc các bạn một năm mới "chân cứng đá mềm", luôn giữ vững niềm tin và bản lĩnh.

Mong rằng mỗi chúng ta, dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, cũng sẽ luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết để sưởi ấm cho mình và cho đời. Hãy cứ đi, cứ cống hiến và yêu thương, để thanh xuân của chúng ta mãi là những trang viết rực rỡ nhất.

Lê Phương Nghi - Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương (Cơ sở 2) - Miss FTUCharm 2025.

Năm Ất Tỵ 2025, Nghi đã đặt ra hai mục tiêu quan trọng cho bản thân là hoàn thành tốt việc học và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn.

Mình rất vui vì đã đạt được một vài dấu ấn vô cùng ý nghĩa: đạt học bổng Khuyến khích học tập và trở thành Gương mặt truyền thông của trường. Đặc biệt, hành trình tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - FTU Charm 2025 và may mắn đạt danh hiệu Hoa khôi là một cột mốc đáng nhớ, giúp mình trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Với Nghi, những thành tích kể trên không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để tiếp tục cố gắng, sống có trách nhiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân trong chặng đường phía trước.

Bước sang năm 2026, Nghi mong mình tiếp tục giữ được tinh thần cầu tiến và có nhiều cơ hội để được cống hiến hơn nữa. Mình mong năm mới 2026 sẽ mở ra một hành trình rực rỡ hơn, nơi mỗi chúng ta từng bước hoàn thiện và tốt hơn mỗi ngày.

Phương Nghi chúc các bạn độc giả trẻ một năm Bính Ngọ thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn để vững vàng trước mọi thử thách, đủ kiên trì để theo đuổi mục tiêu và đủ niềm tin vào bản thân để không chùn bước trên hành trình phía trước. Hy vọng khi nhìn lại chặng đường đã qua, mình và các bạn có thể mỉm cười tự hào vì đã sống những năm tháng tuổi trẻ hết mình.

Nguyễn Thị Như Ý - Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2025.

Năm 2025 vừa qua là một năm đáng nhớ đối với Như Ý, một năm đầy sự dũng cảm và cũng không ít thử thách. Việc trở thành Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế là thành tích mình trân trọng nhất. Không chỉ nằm ở danh hiệu mà đây còn là sự nỗ lực của bản thân và sự công nhận của mọi người đối với một Như Ý dám thử sức, dám tin và dám thực hiện.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, mình đặt ra cho bản thân nhiều mục tiêu hơn, để không ngừng hoàn thiện bản thân. Mình muốn tham gia tích cực hơn vào các hoạt động xã hội vì niềm tin rằng sống đẹp là sống có ích và lan tỏa được nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.

Nhân dịp mùa xuân mới, Như Ý xin gửi đến các độc giả trẻ lời chúc an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Như Ý mong rằng chúng ta sẽ bước sang năm mới đầy tự tin, bản lĩnh, khát vọng, chinh phục nhiều mục tiêu phía trước. Hãy sẵn sàng để cùng nhau khởi động một mùa xuân mới với những thắng lợi mới và thành công mới các bạn nhé!

(Ảnh: NVCC)