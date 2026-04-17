Nữ sinh Rmit và bản lĩnh chinh phục những cột mốc rực rỡ

SVO - Phan Hồng Thanh Hương (2006) sinh viên năm 2 ngành Digital Marketing của RMIT University, không chỉ gây ấn tượng bởi bảng thành tích khủng tại các đấu trường Marketing, mà còn là một thủ lĩnh trẻ đầy nhiệt huyết. Hành trình của cô gái này là lời khẳng định cho tinh thần dấn thân: “Hào quang không tự nhiên mà có, đó là thành quả của những chuỗi ngày vừa rực rỡ, vừa hành xác để vượt qua giới hạn của chính mình”.

Bước ra khỏi vùng an toàn và ngọn lửa đam mê từ một phép thử

Mọi cuộc bứt phá lớn đều bắt nguồn từ khoảnh khắc con người dám phá vỡ những giới hạn quen thuộc của chính mình. Hành trình đến với lĩnh vực Marketing chuyên nghiệp của Thanh Hương cũng bắt đầu bằng một quyết định mang tính bước ngoặt như thế. Năm lớp 12, khi khái niệm về việc giải quyết các tình huống kinh doanh thực tế còn rất xa lạ với học sinh phổ thông, cô học trò nhỏ đã mạnh dạn đăng ký dự thi với một tâm thế hoàn toàn ngây ngô. Lần đầu tiên cọ xát tại một sân chơi lớn, việc bất ngờ lọt vào Top 5 chung cuộc không đơn thuần là một niềm vui ngắn hạn. Nó đóng vai trò như một chiếc la bàn định hướng, giúp Hương nhận ra bản thân có một sự hứng thú đặc biệt với cường độ làm việc cao và tư duy logic. Bước chân vào Đại học RMIT với chuyên ngành Digital Marketing, Hương chủ động biến môi trường học thuật thành đấu trường thực chiến. Cô từ chối một nhịp sống sinh viên êm đềm để lao vào các cuộc thi kinh doanh, nơi mỗi đề bài đều đòi hỏi sự phân tích sắc bén, khả năng làm việc nhóm dưới áp lực thời gian và kỹ năng thuyết trình thuyết phục. Trải nghiệm liên tục đối mặt với thử thách đã biến sự tò mò ban đầu thành một niềm đam mê sâu sắc, rèn giũa cho Hương sự sắc lạnh cần thiết của một người làm chiến lược.

Thanh Hương tập trung cao độ cùng đồng đội trong một vòng chung kết giải quyết tình huống kinh doanh.

72 giờ bứt phá khi kỷ luật thép chiến thắng sự kiệt quệ

Để biến những tiềm năng trở thành các danh hiệu vô địch thực tế, đam mê thôi là chưa đủ. Suốt hai năm đại học, nhịp sống của Thanh Hương gắn liền với những đêm thức trắng nghiên cứu số liệu, những cuộc họp nhóm kéo dài đến rạng sáng và những bản kế hoạch chiến lược chạy đua với từng phút của hạn chót. Khả năng chịu đựng sức ép khổng lồ của cô được minh chứng rõ nét và kịch tính nhất qua chuỗi 72 giờ đồng hồ chinh phục hai ngôi vị Quán quân. Đó là một hành trình thử thách tột độ về cả thể lực lẫn tinh thần. Vừa trải qua 3 ngày 2 đêm thi đấu khốc liệt và căng thẳng tại thủ đô Hà Nội trong khuôn khổ cuộc thi Future Impact Challenge 2025 (do Schneider Electric tổ chức), Hương không cho phép mình có một nhịp nghỉ. Ngay trong đêm, cô đáp chuyến bay trở về Thành phố Hồ Chí Minh, kéo theo vali hành lý đi thẳng đến điểm họp nhóm để tiếp tục thức trắng chuẩn bị cho vòng chung kết Marketing Challengers 2025 diễn ra ngay sáng hôm sau. Vượt qua sự kiệt quệ về thể chất, sự tập trung cao độ và tư duy nhạy bén đã giúp cô liên tiếp bước lên bục cao nhất của cả hai cuộc thi. Việc giành cú đúp Quán quân toàn quốc chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày là một lời khẳng định đanh thép cho năng lực thực chiến xuất sắc. Thanh Hương chia sẻ: “Mọi người thường thấy mình rạng rỡ với những danh hiệu, nhưng ít ai biết hành trình này thực chất là một chuỗi những ngày vừa rực rỡ, vừa hành xác. Đó là sự pha trộn cảm xúc từ kiệt sức đến vỡ òa, nhưng chính kết quả ngọt ngào đã khiến mọi nỗ lực đánh đổi trở nên hoàn toàn xứng đáng”. Sự kiên định ấy không chỉ mang lại hai giải Quán quân, mà còn là nền tảng tạo nên một chuỗi thành tích đáng nể: Á quân RMIT Hack-A-Venture 2025, Giải Ba Biz4Good 2025, Top 10 Ignite Future Innovators 2024... Mỗi danh hiệu là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành về tư duy chiến lược của cô sinh viên năm hai.

Phía sau những chiếc cúp vô địch là quá trình làm việc với cường độ cao và tinh thần không lùi bước trước áp lực.

Từ chiến binh học thuật đến thủ lĩnh cộng đồng

Thành công đối với Thanh Hương không dừng lại ở việc làm giàu bảng thành tích cá nhân. Sở hữu tư duy hệ thống và năng lực quản trị, cô nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình sang việc kiến tạo và dẫn dắt cộng đồng. Nhận thức rõ trách nhiệm xã hội của người trẻ, Hương sáng lập dự án H.B.O Project, một tổ chức phi chính phủ hướng tới các giá trị bền vững. Cùng lúc đó, trong vai trò Phó trưởng ban Marketing của Câu lạc bộ Golden Flames Competition Club tại RMIT, cô trực tiếp đóng vai trò là người truyền lửa, chuyển giao những kinh nghiệm thực chiến quý báu cho các thế hệ sinh viên tiếp theo. Sự toàn diện trong cả năng lực chuyên môn lẫn kỹ năng lãnh đạo tiếp tục đưa Hương đến với một sân chơi rộng lớn hơn: Đại sứ sinh viên Samsung Galaxy Campus Friends Mùa 2. Ở cương vị này, Hương kết hợp tư duy của một nhà làm Marketing với sức mạnh của công nghệ hiện đại. Cô biến các nền tảng số thành công cụ đắc lực để kết nối sinh viên ba miền, lan tỏa những thông điệp giáo dục tích cực và khuyến khích lối sống dấn thân.

Trong vai trò Đại sứ Galaxy Campus Friends Mùa 2, Thanh Hương mượn sức mạnh công nghệ để kết nối và truyền cảm hứng cho cộng đồng sinh viên.

Nhìn lại chặng đường từ một cô học trò ngây ngô làm liều đi thi đến khi trở thành một thủ lĩnh phong trào bản lĩnh, Phan Hồng Thanh Hương đã chứng minh cho một chân lý sâu sắc: “Những danh hiệu rực rỡ bên ngoài chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Giá trị thực sự tạo nên đẳng cấp của một người trẻ nằm ở sự kiên tâm, tinh thần dám đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất và khát vọng dùng tri thức của mình để tạo ra những giá trị vững bền cho cộng đồng”.