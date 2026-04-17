Từng tự ti vì gầy yếu, nữ sinh Y Hà Nội giành giải Nhất nghiên cứu

SVO - Từ một cô gái từng tự ti vì thể trạng gầy yếu, Nguyễn Lương Thục Anh (2004), đã biến câu chuyện cá nhân thành động lực học tập và nghiên cứu. Hành trình ấy được ghi dấu bằng giải Nhất tại Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội mở rộng, với đề tài mang ý nghĩa thực tiễn trong điều trị lâm sàng.

Từ mặc cảm ngoại hình đến lựa chọn ngành học

Nguyễn Lương Thục Anh hiện là sinh viên năm 4 chuyên ngành Dinh dưỡng, Trường Đại học Y Hà Nội. Với nhiều người, lựa chọn theo học ngành Y là quyết định lớn, nhưng với Thục Anh, hành trình này bắt đầu gắn liền với ước muốn về bản thân.

“Hồi nhỏ, mình có thể trạng thấp bé và gầy nên từng nhiều lần cảm thấy tự ti trước những lời nhận xét xung quanh. Chính điều đó khiến mình bắt đầu chủ động tìm hiểu sâu hơn về dinh dưỡng và tập luyện,” Thục Anh chia sẻ.

Từ những thay đổi tích cực của chính cơ thể mình khi tìm hiểu về dinh dưỡng và rèn luyện thể dục, nữ sinh dần tìm thấy niềm yêu thích với lĩnh vực này. Cô quyết định đặt duy nhất một nguyện vọng vào ngành Dinh dưỡng của Trường Đại học Y Hà Nội.

“Mình muốn trở thành một Chuyên gia Dinh dưỡng có năng lực trong tương lai và mang những kiến thức của mình giúp cho mọi người cải thiện sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh tật thông qua việc ăn uống đúng cách,” cô nói.

Hơn một năm theo đuổi đề tài nghiên cứu trong môi trường ICU

Dấu mốc đáng chú ý trong hành trình học tập của Thục Anh là giải Nhất tại Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội mở rộng. Đề tài của nhóm tập trung vào đánh giá sự thay đổi thành phần cơ thể của bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) bằng phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học trong 5 ngày theo dõi.

Để hoàn thành nghiên cứu này, nhóm đã dành hơn một năm triển khai từ thu thập số liệu đến xử lý kết quả và hoàn thiện báo cáo.

Thục Anh báo cáo tại Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội mở rộng lần thứ XII.

“Thử thách nằm ở việc phải trình bày và trả lời phản biện hoàn toàn bằng tiếng Anh, nên mình đã xây dựng thói quen học tiếng Anh mỗi ngày và luyện tập bài thuyết trình thật kỹ,” Thục Anh cho biết.

Khó khăn lớn nhất đến từ chính môi trường nghiên cứu. Tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân thường trong tình trạng nặng, nhiều can thiệp y tế, khiến việc theo dõi liên tục trong 5 ngày không hề dễ dàng.

“Việc lựa chọn đúng thời điểm đo và theo dõi từng bệnh nhân đủ 5 ngày liên tiếp là một yêu cầu đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác, tin cậy của đề tài Chính quá trình đó giúp mình học được sự cẩn thận, kiên trì và trách nhiệm trong nghiên cứu lâm sàng,” cô chia sẻ.

Với Thục Anh, giá trị lớn nhất của đề tài không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở ý nghĩa thực tiễn: nghiên cứu được đánh giá có tính mới, mang ý nghĩa lâm sàng cao, góp phần hỗ trợ theo dõi dinh dưỡng cho bệnh nhân ICU tốt hơn.

Học cách đi đường dài trong một ngành học áp lực

Bốn năm theo học ngành Y là hành trình không dễ dàng. Thục Anh thừa nhận từng có những giai đoạn căng thẳng vì những kỳ vọng do bản thân tự đặt ra trong học tập.

“Đã có lúc mình tự hỏi liệu mình có đủ sức để làm tốt tất cả những mục tiêu này hay không,” cô nói.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, nữ sinh lựa chọn thay đổi cách nhìn nhận: không chỉ tập trung vào đích đến, mà học cách tập trung vào hành trình hiện tại và rút ra bài học trong từng chặng đường.

Để cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và cuộc sống cá nhân, Thục Anh xây dựng cho mình một lối sống kỷ luật: chia nhỏ công việc, ưu tiên từng nhiệm vụ, ngủ trước 12 giờ, dậy sớm ôn bài và duy trì tập luyện thể thao 2 - 3 buổi mỗi tuần.

Thục Anh tham gia cuộc thi tìm kiếm Gương mặt đại diện Sinh viên Y Hà Nội - Medical Secret khi còn là sinh viên năm nhất.

“Dù bận đến đâu, mình vẫn cố gắng ăn đủ bữa và đúng giờ. Việc có một lối sống lành mạnh giúp mình luôn bền bỉ và giữ được tinh thần tích cực,” cô chia sẻ.

Với Thục Anh, yếu tố quan trọng nhất để theo đuổi ngành Y bền vững là sự kiên định. Bên cạnh đó, việc chăm sóc chính mình cũng là điều không thể bỏ qua.

“Khi mình giữ cho bản thân luôn ở trong trạng thái tốt, mình mới có đủ sức để đi được đường dài,” cô nói.

“Mỗi ngày tiến lên 1% cũng là một hành trình đáng giá”

Không chỉ xem nghề Y là một công việc, Thục Anh nhìn nhận đây là một trách nhiệm lớn.

“Đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, nên sinh viên ngành Y cần học tập nghiêm túc, rèn luyện kỹ năng và hạn chế tối đa sai sót chuyên môn,” cô chia sẻ.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nữ sinh cũng nhấn mạnh vai trò của y đức và kỹ năng mềm trong hành trình trở thành một người làm nghề.

“Đừng quá khắt khe với bản thân, hãy cho mình thời gian nghỉ ngơi khi cần và tiếp tục cố gắng theo nhịp của riêng mình. Chỉ cần mỗi ngày tiến lên một chút, dù chỉ 1%, sau một thời gian nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra mình đã đi một quãng đường rất xa.”