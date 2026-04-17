Nữ sinh 2004 khiến cả hội đồng giáo sư Nhật Bản xúc động với 'đôi chân đặc biệt'

SVO - Từng phải cắt bỏ một phần chân trái ở tuổi 15, Hà Anh đã vượt qua nghịch cảnh và ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng trong các cuộc thi tiếng Nhật trong nước lẫn quốc tế.

Hành trình vượt bệnh tật và “tái sinh” bằng nghị lực

Đào Nguyễn Hà Anh (sinh năm 2004) hiện là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học Hà Nội. Ít ai biết rằng, đằng sau những thành tích học tập và giải thưởng ấn tượng của cô gái đó lại là hành trình đầy gian nan khi từng đối diện với căn bệnh hiểm nghèo ở tuổi 15.

Thời điểm đó, chỉ còn vài tháng nữa là bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng, Hà Anh phát hiện mắc bệnh. Sau nhiều lần thăm khám không phát hiện bất thường, Hà Anh quyết định thực hiện chụp cộng hưởng từ và sinh thiết mới nhận được chẩn đoán chính xác là mắc ung thư xương.

Với Hà Anh, chân giả không phải là rào cản, mà là một người bạn đồng hành đặc biệt.

Ban đầu, nữ sinh không nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của căn bệnh, bởi hiểu biết chỉ dừng lại qua phim ảnh. Khi trực tiếp trải qua những cơn đau và tác dụng phụ của hóa trị trong quá trình điều trị, cô mới thực sự cảm nhận được sự khắc nghiệt của bệnh tật.

Quá trình điều trị kéo dài với nhiều đợt hóa trị khiến cơ thể cô suy kiệt, thường xuyên đối mặt với tình trạng nôn ói, suy nhược và mất kiểm soát sức khỏe.

Đứng trước lựa chọn khó khăn giữa việc giữ lại hay cắt bỏ phần chân bị bệnh, Hà Anh quyết định lựa chọn phương án phẫu thuật cắt bỏ để đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí và tránh nhiều rủi ro. Sau ca phẫu thuật, cô tiếp tục trải qua thêm nhiều đợt hóa trị trong tình trạng sức khỏe suy yếu.

“Có những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, đặc biệt là khi tưởng chừng đã kết thúc điều trị nhưng lại phải tiếp tục hóa trị. Việc di chuyển bằng nạng trong khi tay vẫn truyền hóa chất khiến mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn”, Hà Anh nhớ lại.

May mắn, sau quá trình điều trị kéo dài, sức khỏe của nữ sinh dần ổn định, cho phép cô trở lại cuộc sống bình thường.

Tỏa sáng với loạt giải thưởng tiếng Nhật trong và ngoài nước

Vượt qua biến cố sức khỏe, Hà Anh bắt đầu tìm thấy niềm đam mê với tiếng Nhật từ những bộ phim và âm nhạc của đất nước này. Đặc biệt, sau khi trở thành người khuyết tật, chính những giá trị tinh thần từ văn hóa Nhật Bản đã giúp cô có thêm động lực sống tích cực.

Từ năm lớp 11, Hà Anh bắt đầu học tiếng Nhật một cách nghiêm túc. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã liên tiếp gặt hái nhiều thành tích nổi bật.

Bảng thành tích, bằng khen nổi bật của nữ sinh ngành Ngôn ngữ Nhật.

Năm lớp 12, nữ sinh giành giải Nhì cuộc thi Đọc truyện diễn cảm bằng tiếng Nhật trình độ sơ cấp do Trường Đại học Hà Nội tổ chức. Bước vào năm nhất đại học, cô tiếp tục đạt giải Quán quân ở trình độ trung cấp, đồng thời giành giải Ba tại cuộc thi Japanese Karaoke Contest Kanagawa Festival 2023.

Ở năm hai, Hà Anh gây ấn tượng khi giành Quán quân cuộc thi đọc truyện diễn cảm trình độ cao cấp và giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Nhật Nasic Cup. Những thành tích này mang về cho cô nhiều cơ hội đặt chân đến Nhật Bản.

Đặc biệt, năm ba đánh dấu bước ngoặt lớn khi Hà Anh giành giải Nhất cuộc thi viết luận tiếng Nhật cho người Việt (Cúp Đại học Hiroshima), tham gia chương trình “Sekai Uta Tabi” của đài NHK, đồng thời tiếp tục đạt giải tại nhiều sân chơi quốc tế.

Đỉnh cao trong chuỗi thành tích là ngôi vị Quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật thuộc Quỹ AEON 1% tại Nhật Bản – nơi cô phải cạnh tranh với 23 thí sinh đến từ 5 quốc gia Đông Nam Á.

Chạm đến thành công bằng bản lĩnh và câu chuyện thật

Chia sẻ về hành trình chinh phục cuộc thi, Hà Anh cho biết cô đã trải qua nhiều áp lực, đặc biệt là khi đại diện trường tham gia vòng chung kết toàn quốc. Thời gian chuẩn bị hạn chế khiến cô và giảng viên hướng dẫn phải tận dụng tối đa từng cơ hội luyện tập.

Tại đấu trường quốc tế, việc đối diện với hội đồng giám khảo là các giáo sư, tiến sĩ đến từ những trường đại học hàng đầu Nhật Bản cũng khiến nữ sinh không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, sự đồng hành của giảng viên đã giúp cô nhanh chóng lấy lại sự tự tin.

Gia đình luôn ở bên cạnh ủng hộ và hỗ trợ Hà Anh khi cô điều trị bệnh.

Với chủ đề “Cống hiến xã hội”, Hà Anh lựa chọn kể câu chuyện của chính mình là một người khuyết tật đang nỗ lực đóng góp cho cộng đồng. Những trải nghiệm cá nhân cùng định hướng tương lai rõ ràng đã giúp bài hùng biện của cô tạo được dấu ấn mạnh mẽ.

Do hạn chế về khả năng di chuyển và biểu cảm hình thể, Hà Anh tập trung khai thác điểm mạnh ở giọng nói và cảm xúc. Chính sự chân thành, nội lực trong từng câu chữ đã giúp cô thuyết phục ban giám khảo.

Đối với Hà Anh, khoảnh khắc buông nạng, đứng vững trên chiếc chân giả để hoàn thành phần thi là một trải nghiệm đặc biệt. “Tôi có chút lo lắng, nhưng cảm giác tự do nhiều hơn. Đó là lúc tôi cảm thấy mình đứng bằng tất cả sự kiên cường”, cô chia sẻ.

Biến nghịch cảnh thành động lực sống ý nghĩa

Nhìn lại hành trình của mình, Hà Anh cho rằng những thành quả đạt được không chỉ đến từ nỗ lực mà còn là sự đánh đổi về sức khỏe. Dù đã khỏi bệnh, cô vẫn thường xuyên làm việc quá sức để chuẩn bị cho các cuộc thi.

Tuy vậy, với Hà Anh, việc được thể hiện suy nghĩ và tiếng nói của bản thân mới là điều quan trọng nhất, còn giải thưởng là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng.

Cô cũng nhìn nhận khuyết tật không phải là rào cản, mà là một “người đồng hành đặc biệt” giúp bản thân sống ý nghĩa hơn. Những trải nghiệm đã qua khiến nữ sinh trân trọng cuộc sống và khao khát cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Khoảnh khắc bỏ nạng và tự đứng vững bên chiếc chân giả trên sân khấu là điều khiến Hà Anh xúc động nhất.

Trong thời gian tới, Hà Anh dự định tham gia một dự án đào tạo lãnh đạo dành cho người khuyết tật. Nếu được lựa chọn, cô sẽ có cơ hội học tập tại Nhật Bản và kết nối với các cộng đồng trong khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, nữ sinh ấp ủ kế hoạch xây dựng kênh TikTok nhằm chia sẻ kiến thức và trải nghiệm, lan tỏa giá trị tích cực không chỉ tới cộng đồng người khuyết tật mà còn đến giới trẻ nói chung.

“Tôi muốn những gì mình học được không dừng lại ở cá nhân, mà có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác”, Hà Anh bày tỏ.

