Hành trình bứt phá nghịch cảnh để tự tay vẽ lại vạch xuất phát của nam sinh vùng biên giới

SVO - Bùi Sỹ Chung (sinh năm 2003), cử nhân xuất sắc chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Thủ Dầu Một, là minh chứng thực tiễn cho việc con người hoàn toàn có thể tự tái cấu trúc lộ trình cuộc đời dẫu xuất phát điểm không thuận lợi. Với tư duy “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, nam sinh lớn lên từ vùng biên mậu đã biến những giới hạn về nguồn lực thành đòn bẩy bứt phá, ghi dấu ấn với hàng loạt danh hiệu cấp Trung ương và các vị trí đại sứ truyền thông uy tín.

Phép tính rẽ bước và quyết định từ bỏ vùng an toàn

Sinh ra và lớn lên tại Lộc Thạnh, Đồng Nai, một thị xã nằm sát biên giới Việt Nam và Campuchia, Chung xuất thân trong một gia đình làm nông, nơi ba mẹ thậm chí chưa hoàn thành chương trình tiểu học, Chung hiểu rất rõ những rào cản vô hình đang bủa vây mình. Đứng trước kỳ thi đại học mang tính bước ngoặt, dẫu nắm trong tay số điểm 24 khối A, chàng trai trẻ đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì chọn một trường Quân đội để được bao cấp hoàn toàn chi phí ăn học, một con đường an toàn và lý tưởng cho những sinh viên nghèo, Chung quyết định rẽ hướng. Nam sinh chọn theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thủ Dầu Một để giải quyết bài toán học phí thấp, đồng thời giữ lại cho mình cơ hội được bay nhảy, dấn thân vào nhịp sống sôi động của thương trường. Quyết định đánh đổi sự an toàn lấy tự do trải nghiệm ấy chính là minh chứng đầu tiên cho tinh thần “dám nghĩ” của cậu học trò vùng biên.

Lấy nỗ lực làm đòn bẩy tài chính và năng lực

Dám chọn con đường chông gai, Chung buộc phải “dám làm” để sinh tồn và vươn lên. Bước vào giảng đường đại học với hành trang tài chính ít ỏi, nam sinh không nề hà bất cứ cơ hội nào để tự chủ cuộc sống. Cậu sẵn sàng đi từ những vị trí thấp nhất, làm thực tập sinh không lương, cho đến công việc trợ giảng với mức thù lao vỏn vẹn 600.000 đồng/tháng. Nhưng thay vì để gánh nặng cơm áo gạo tiền cản bước, Chung tìm ra cách giải quyết thông minh và triệt để nhất, đó là dùng chính thành tích học tập và sự năng nổ để trả học phí. Bằng việc giành trọn 8 kỳ học bổng khuyến khích của trường, nam sinh hoàn thành 4 năm đại học với mức học phí 0 đồng. Khi gánh nặng tài chính được trút bỏ, Chung bung hết sức mình vào các hoạt động thực chiến. Trở thành Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp TDMU - TSSC vào năm 3, cậu trực tiếp đứng ra tổ chức sự kiện, kết nối với doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Chuỗi nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã biến những kiến thức khô khan trên bục giảng thành kỹ năng mềm sắc bén.

Trái ngọt từ sự kỷ luật và năng lực chịu trách nhiệm

Dám lựa chọn và dám chịu trách nhiệm đến cùng với lựa chọn đó, Bùi Sỹ Chung đã hái được những trái ngọt rực rỡ nhất. Tháng 6 năm 2025, Chung tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân Xuất sắc chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Không chỉ xuất sắc trên giảng đường, nam sinh còn là nhân tố nổi bật trong các phong trào sinh viên toàn quốc khi xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương” năm 2024. Hồ sơ của Chung cũng liên tục được lấp đầy bởi những giải thưởng uy tín như Giải Khuyến khích SV.Startup toàn quốc do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức, Giải Sáng kiến truyền thông xuất sắc của IOM… Đặc biệt, tố chất năng động còn đưa Chung trở thành Đại sứ Sinh viên Samsung Galaxy Campus Friends trong hai mùa liên tiếp, cùng hàng loạt vai trò đại sứ cho các dự án cộng đồng lớn như YouthSpeak hay HUEMUN.

Hiện tại, những nền tảng vững chắc ấy đã giúp Chung chính thức làm việc tại Honda Ô tô ngay sau khi ra trường. Nhìn lại điểm xuất phát từng bị xem là tầm thường, Bùi Sỹ Chung của ngày hôm nay đã chứng minh một chân lý mạnh mẽ: “Hoàn cảnh chỉ là phông nền, chính sự kiên định, lòng dũng cảm khước từ sự an bài và nỗ lực bứt phá mới là nét vẽ quyết định bức tranh cuộc đời bạn”.