Bản lĩnh đa nhiệm của nữ sinh Bách Khoa triệu views

SVO - Lê Huyền Anh (sinh năm 2003), sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội, định nghĩa hình ảnh của một Gen Z hiện đại thông qua khả năng đa nhiệm xuất sắc. Khước từ việc bị đóng khung trong một vai trò cố định, cô gái trẻ vừa ghi dấu ấn đậm nét với tư cách thủ lĩnh phong trào tại ngôi trường kỹ thuật hàng đầu, vừa khẳng định tài năng điều phối dự án cộng đồng và trực tiếp đứng sau hàng loạt video triệu lượt xem trên nền tảng số.

Bứt phá định kiến tại ngôi trường kỹ thuật

Bước chân vào Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi vốn được coi là lãnh địa của những khối ngành kỹ thuật, Huyền Anh chọn cho mình một lối đi riêng biệt với chuyên ngành ngôn ngữ. Thay vì chìm khuất giữa đám đông, cô sinh viên trẻ đã dùng chính sự năng động để định vị bản sắc cá nhân. Với vai trò Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Ngoại ngữ, Huyền Anh trực tiếp đứng ra điều phối các hoạt động nghệ thuật và truyền thông, tố chất của một thủ lĩnh được bảo chứng qua Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội và Giấy khen của Giám đốc Đại học dành cho Cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc. Bảng thành tích đại học không chỉ dừng lại ở các hoạt động nội bộ, cô xuất sắc đạt Giải Ba Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 với tác phẩm lấy cảm hứng từ thực tiễn địa phương. Song hành với đó, cô còn thực hiện nghiên cứu khoa học về bình đẳng giới cho trẻ em tại Tuyên Quang. Những nỗ lực đó minh chứng cho hình ảnh một người trẻ không chỉ có lý luận sắc bén mà còn có trái tim luôn trăn trở và hành động vì những giá trị cộng đồng thực chất.

Sự năng nổ và bản lĩnh đã giúp Huyền Anh gặt hái Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Dấu ấn quản trị từ các dự án cộng đồng

Năng lực quản trị của Huyền Anh được thể hiện rõ nét ngay từ năm “gap year” trước ngưỡng cửa Đại học. Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm trải nghiệm, cô tích cực lan tỏa sức ảnh hưởng qua các dự án cộng đồng quy mô. Năm 2022, cô trở thành nhân tố chủ chốt trong dự án “Sách và Hành động” khi trực tiếp dẫn dắt việc đặt nền móng và thành lập CLB tại 5 trường đại học, tạo tiền đề thu hút hàng chục thành viên nòng cốt và xây dựng cộng đồng bền vững. Khả năng quản trị rủi ro và điều phối nhân sự tiếp tục được cô bộc lộ rõ nét khi đóng vai trò trưởng ban Nội dung cuộc thi Đọc sách Dệt Ước Mơ, vượt 100% chỉ tiêu thu hút người tham dự và trực tiếp hỗ trợ hơn 1500 thí sinh trên toàn quốc. Cũng trong năm 2022, bước sang môi trường Youth+, tư duy chiến lược của Huyền Anh càng được mài giũa sắc bén, cô tham gia phối hợp thực hiện hơn 100 chương trình dành cho giới trẻ về các dự án tư vấn hướng nghiệp. Việc kết nối thành công hàng trăm thanh niên với các chuyên gia và cơ hội việc làm thực tế đã khẳng định năng lực biến tầm nhìn lý thuyết thành những giá trị xã hội hiện hữu của cô nữ sinh Bách khoa.

Không chỉ xuất sắc trên giảng đường, Huyền Anh còn là người truyền lửa và điều phối nhiều dự án cộng đồng quy mô lớn.

Tư duy chiến lược phía sau những thước phim thịnh hành

Sự thấu cảm cộng đồng kết hợp cùng sự nhạy bén với xu hướng thị trường đã tạo nên một bước ngoặt lớn, đưa Huyền Anh dấn thân vào lĩnh vực sáng tạo nội dung số chuyên nghiệp. Không dừng lại ở việc cắt ghép video đơn thuần, cô ứng dụng tư duy quản trị dự án vào quy trình sản xuất nội dung thương mại. Trong vai trò Trợ lý sản xuất cho kênh Tik Tok Zô Zô Hello, Huyền Anh đã sản xuất thành công hơn 50 video đạt mức độ lan truyền cao, thu về hơn 2 triệu lượt xem cho các video đăng tải. Bước sang môi trường agency tại Công ty Truyền thông mới Việt Thị, cô phụ trách sản xuất hình ảnh, nội dung cho các nhãn hàng ngành làm đẹp, liên tục tối ưu hóa nội dung để phục vụ mục tiêu thương mại điện tử. Kỷ luật làm việc cường độ cao cùng khả năng phân tích thị hiếu khán giả đã giúp Huyền Anh duy trì hiệu suất sáng tạo vượt trội trên các nền tảng mạng xã hội.

Kỷ luật làm việc và sự nhạy bén đã giúp Huyền Anh trở thành chiến lược gia đứng sau hàng loạt video đạt triệu lượt xem.

“Đi nhiều, thử nhiều mới biết mình là ai, để biết mình vẫn còn đủ thời gian, để làm những gì mình muốn trong đời” đó là cách Lê Huyền Anh nói về chặng đường đã qua. Cô tin rằng, dù làm công việc gì thì cái tâm đặt vào con người và cái đầu logic luôn là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Thay vì ở mãi trong vùng an toàn, Huyền Anh chọn đương đầu với áp lực như một cách để khám phá những giới hạn mới của bản thân, tự tin khẳng định bản sắc riêng giữa một thời đại chuyển động không ngừng.