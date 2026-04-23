Trào lưu không gian học tập công cộng ở Hàn Quốc 'lên ngôi'

SVO - Các quán cafe học tập hay workspace có nguy cơ đóng cửa khi ngày càng nhiều bạn trẻ tìm đến các không gian học tập công cộng.

Khi mùa thi giữa kỳ đến gần đối với học sinh các cấp ở Hàn Quốc, Mapo Naru Space, một không gian học tập công cộng dành cho học sinh ở quận Mapo, Seoul, đã chật kín học sinh. Ngay cả khi đồng hồ điểm hơn 9h tối, chỉ còn ba trong số 114 chỗ ngồi là trống.

Ngày 20/4, các học sinh học tập tại Mapo Naru Space, một cơ sở học tập công cộng ở quận Mapo, Seoul.

“Quán cà phê thường quá ồn ào, còn quán cà phê học tập, những không gian yên tĩnh, thân thiện, với máy tính xách tay và phục vụ cà phê thì không hiệu quả về mặt chi phí, trừ khi bạn đến đó mỗi ngày. Nơi này rất phải chăng và được bảo trì tốt, đó là lý do tại sao tôi đến đây mỗi mùa thi", Lee, một sinh viên 22 tuổi, cho biết.

Cách đó khoảng năm phút đi bộ, bầu không khí tĩnh lặng và căng thẳng thường thấy trong mùa thi lại vắng bóng tại một quán cà phê tự phục vụ. Hai mươi bảy trong số 70 chỗ ngồi, gần 40% đều trống. Ông Jo, 63 tuổi, chủ quán, cho biết doanh thu đã giảm mạnh kể từ khi Mapo Naru Space mở cửa ở khu phố này hai năm trước: “Tôi tiếp quản công việc kinh doanh sau khi được thông báo lợi nhuận ròng hằng tháng sẽ vào khoảng 8 triệu won (5.400 đô la Mỹ), nhưng hiện nay hầu như không có lợi nhuận nào cả”. Ông Jo cho biết, ông đã quyết định đóng cửa kinh doanh và rao bán bất động sản vào tháng trước.

Trường hợp của Jo là một ví dụ về xung đột ngày càng gia tăng giữa các chủ doanh nghiệp tư nhân và chính quyền địa phương, khi ngày càng nhiều quận huyện mở các không gian học tập công cộng. Trong khi nhiều cư dân hoan nghênh cơ hội sử dụng các tiện ích này với chi phí thấp, các chủ doanh nghiệp nhỏ điều hành các quán cà phê học tập tư nhân cho biết, họ đang bị đẩy đến bờ vực đóng cửa.

Với việc cả hai cùng phục vụ một lượng khách hàng, khả năng cùng tồn tại đang trở nên mong manh, biến vấn đề thành một câu hỏi rộng hơn về thứ tự ưu tiên: Phúc lợi cho cư dân hay bảo vệ các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Ngày 20/4, một du khách bước vào Mapo Naru Space, một cơ sở học tập công cộng ở quận Mapo, Seoul.

Theo Văn phòng Quận Mapo, hiện tại, quận đang vận hành 9 không gian học tập công cộng tại các khu dân cư như Yeonnam, Hapjeong và Gongdeok-dong. Phí sử dụng là 500 won (khoảng 0,35 đô la Mỹ) mỗi ngày cho người dùng dưới 25 tuổi và 5.000 won cho những người khác. So với phí hằng tháng của các quán cà phê học tập tư nhân, dao động từ 150.000 won đến 200.000 won, chi phí này chỉ bằng khoảng một phần mười.

Quận dự kiến ​​sẽ mở rộng số lượng không gian lên 20 vào cuối năm sau. Giải thích lý do, một quan chức quận Mapo cho biết, mục tiêu của dự án là cung cấp cho thanh thiếu niên một nơi an toàn để học tập, đồng thời nhấn mạnh giáo dục là một lợi ích công cộng.

Số liệu cho thấy, 158.772 người đã sử dụng các cơ sở học tập công cộng của Mapo năm ngoái. Trong số này, 135.251 người dưới 25 tuổi, chiếm 85% tổng số người sử dụng.

Shin, một học sinh trung học 18 tuổi, cho biết, trước đây, cậu thường đến các quán cà phê học tập riêng cho đến khi bố mẹ khuyên cậu nên thử các không gian học tập công cộng. Cậu nói thêm rằng, mức phí thấp là lợi thế lớn nhất.

Một cuộc khảo sát về sự hài lòng của người dùng đã phản ánh quan điểm đó. Cuộc khảo sát được thực hiện trên 115 người dùng trong nửa cuối năm nay cho thấy, 93% người được hỏi hài lòng với các tiện ích, trong khi 96,5% cho biết, họ sẵn sàng tiếp tục sử dụng các không gian công cộng.

“Cơ sở này hơi xa nhà tôi, nhưng chi phí thấp và việc tôi có thể sử dụng máy tính xách tay mà không bị giới hạn thời gian là những lợi thế lớn,” Kim Gyu-won, 24 tuổi, cư dân quận Seodaemun, Seoul cho biết.

Tuy nhiên, đằng sau phản ứng tích cực của công chúng, các khu vực thương mại địa phương đang âm thầm cảm nhận tác động của các không gian học tập công cộng giá rẻ. Ông Jang, 60 tuổi, người đã điều hành một quán cà phê học tập từ năm 2022 cho biết, ông rất bất ngờ khi số lượng yêu cầu hoàn tiền thẻ học tập tăng vọt vào cuối năm 2024. Sau đó, ông phát hiện ra rằng, một không gian học tập công cộng mới đã mở gần đó.

Màn hình hiển thị cho thấy còn 27 chỗ ngồi trống tại một quán cà phê học tập ở quận Mapo, Seoul vào ngày 20/4.

Ông tiếp tục mất khách hàng và doanh thu cuối cùng giảm một nửa, buộc ông phải đóng cửa kinh doanh vào tháng Bảy năm ngoái: “Tôi vẫn đang trả nợ khoản tiền tôi đã vay để mở quán cà phê học tập. Tôi đóng thuế với tư cách là cư dân của quận, và chính những khoản thuế đó đã được sử dụng để phá hủy công việc kinh doanh của tôi".

Các chuyên gia lưu ý rằng, khi các dịch vụ công cộng chuyển sang các khu vực trước đây do tư nhân điều hành, các nhà hoạch định chính sách nên xem xét tác động đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người đặc biệt dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong môi trường kinh doanh: “Thay vì xây dựng các cơ sở mới và thực chất là chi tiền thuế hai lần, chính quyền cần thiết kế các chính sách thúc đẩy sự cùng tồn tại, chẳng hạn như hỗ trợ các doanh nghiệp hiện có, phiếu giảm giá cho người dân hoặc thuê ngoài cho các nhà điều hành tư nhân.”

