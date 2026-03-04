Viết tiếp truyền thống anh hùng: Nhiều thanh niên tình nguyện nhập ngũ

SVO - Hưởng ứng mùa tuyển quân năm 2026, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Không chỉ chấp hành quy định của pháp luật, họ xem đây là cơ hội rèn luyện, trưởng thành và trực tiếp góp sức giữ gìn bình yên cho quê hương, đất nước, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời bình.

Trong những ngày đầu tháng 3/2026, không khí chuẩn bị giao nhận quân diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương. Bên cạnh việc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ theo quy định, đáng chú ý là ngày càng nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Việc chủ động viết đơn tình nguyện không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh những năm gần đây công tác tuyển quân gặp không ít thách thức do nhu cầu học tập, việc làm và tác động của kinh tế thị trường, sự tự giác của thanh niên càng trở nên ý nghĩa.

Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu, động viên tân binh trước ngày lên đường. Qua đó, trách nhiệm và vinh dự của thanh niên trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc được truyền tải mạnh mẽ, trực diện, góp phần khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Chủ động viết đơn, sẵn sàng rèn luyện trong môi trường quân đội

Trong số những thanh niên tình nguyện nhập ngũ sáng 4/3/2026 có Trần Ngọc Anh (sinh năm 2002), vừa tốt nghiệp Trường Đại học Điện lực. Với anh, thực hiện NVQS là điều “cao quý, thiêng liêng”, là vinh hạnh được tiếp bước cha ông bảo vệ Tổ quốc. Quyết định viết đơn tình nguyện xuất phát từ mong muốn mang sức trẻ và kiến thức của mình đóng góp cho quân đội.

Bạn Trần Ngọc Anh trong bộ quân phục trước ngày nhập ngũ.

Sau khi nộp đơn, Ngọc Anh cảm thấy tự hào xen lẫn hồi hộp trước ngày lên đường. Gia đình luôn ủng hộ và coi đây là bước trưởng thành quan trọng. Nhận thức rõ môi trường quân đội kỷ luật, khắc nghiệt, anh đã chuẩn bị tâm lý và thể lực để sớm thích nghi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh kỳ vọng rèn luyện được tính kỷ luật, tác phong đúng giờ, làm việc có kế hoạch và có một cơ thể dẻo dai để phụng sự Tổ quốc.

Cùng tham gia NVQS, Vũ Xuân Anh (sinh năm 2007, Hải Hậu, Ninh Bình – Nam Định cũ) cho biết quyết định lên đường nhằm rèn luyện bản thân trưởng thành hơn và thực hiện trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Khi nhận lệnh gọi, anh vừa vui, vừa lo lắng trước môi trường nghiêm khắc của quân đội.

Gia đình đã đồng hành, động viên và chuẩn bị hành trang đầy đủ cho ngày nhập ngũ. Dù còn những băn khoăn ban đầu, Xuân Anh xác định giữ tâm lý thoải mái, duy trì sức khỏe tốt nhất để thích nghi nhanh chóng. Anh mong muốn học hỏi thêm kỹ năng, tinh thần kỷ luật và khả năng hòa đồng trong môi trường tập thể để phục vụ đất nước.

Nghĩa vụ Công an: Góp phần giữ gìn bình yên cho nhân dân

Bên cạnh NVQS, nhiều thanh niên cũng tình nguyện tham gia nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Nguyễn Thái Dương (sinh năm 2002, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) là một trong những trường hợp lên đường nhập ngũ sáng 4/3/2026.

Theo Dương, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội rèn luyện bản lĩnh trong môi trường kỷ luật. Anh quan niệm “Tổ quốc” không phải khái niệm xa vời, mà là gia đình, quê hương, là những con người thân thuộc xung quanh. Vì vậy, bảo vệ Tổ quốc cũng chính là bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Nguyễn Thái Dương (đứng ngoài cùng bên trái) trong buổi chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Từng xúc động trước những câu chuyện về các chiến sĩ công an không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, đặc biệt là vụ việc tại Hang Kia – Pà Cò (Hòa Bình) trong chuyên án vây bắt Vàng A Khua khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh, Dương hiểu rõ giá trị của sự bình yên hôm nay. Anh cho rằng người trẻ cần có lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và tinh thần kỷ luật để xứng đáng với màu áo mình khoác lên.

Những trường hợp trên chỉ là ví dụ trong số nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ năm nay. Mỗi lá đơn là một sự chủ động nhận lãnh trách nhiệm, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong thời bình.

Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của thanh niên, công tác tuyển quân năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

