Cô giáo người dân tộc thiểu số Si La ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

SVO - Lớn lên giữa những con đường đất lầy lội của bản Nậm Sin, Điện Biên, từng đi bộ hàng chục cây số để đến lớp, cô giáo Lỳ Mì Lé nay có cơ hội bước vào hành trình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ở tuổi 25, nữ giáo viên mầm non người dân tộc Si La mang theo ước mong rất giản dị để tiếng nói của bản làng được lắng nghe và chuyển hóa thành chính sách thiết thực.

Cô giáo Lỳ Mì Lé (sinh năm 2001) dân tộc Si La, hiện công tác tại trường Mầm non Huổi Lếch (xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên) là một trong những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỉnh Điện Biên có 3 đơn vị bầu cử với 13 ứng cử viên để bầu 7 đại biểu Quốc hội. Đáng chú ý, tại đơn vị bầu cử số 2 khu vực tập trung nhiều xã biên giới đặc biệt khó khăn, có tới 3/4 ứng cử viên là giáo viên mầm non. Trong đó, Lỳ Mì Lé là người trẻ nhất và là đại diện của dân tộc Si La, một trong những dân tộc rất ít người ở Việt Nam với dân số chỉ hơn 900 người theo số liệu điều tra dân số gần đây.

Chân dung cô giáo Lỳ Mì Lé, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ bản nghèo Nậm Sin đến bục giảng vùng biên

Sinh ra và lớn lên tại bản Nậm Sin, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn, tuổi thơ của Lé gắn với những con đường đất lầy lội, những buổi đi bộ hàng chục km để đến trường. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có phương tiện đi lại, song khát vọng học tập chưa bao giờ tắt.

“Mình nhận ra cái chữ quý giá thế nào đối với tương lai con em bản mình. Chính điều đó thôi thúc mình cố gắng học để một ngày mang con chữ trở về”, cô giáo Lỳ Mì Lé chia sẻ.

Giai đoạn 2016–2019, cô giáo Lỳ Mì Lé theo học tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, THPT Mường Nhé. Từ năm 2019–2022, cô học tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Năm 2023, cô trở về công tác tại trường Mầm non Huổi Lếch, một điểm trường vùng sâu, nơi điều kiện dạy và học còn nhiều hạn chế.

Cô giáo Lỳ Mì Lé cùng các em học sinh của mình.

Thực tế giảng dạy khiến cô trăn trở. Theo cô giáo Lỳ Mì Lé, giáo dục mầm non vùng cao đang đối diện tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất tạm bợ, nhiều điểm trường lẻ còn thiếu phòng học kiên cố. Việc huy động trẻ đến lớp gặp khó khăn do địa hình chia cắt, rào cản ngôn ngữ và đời sống kinh tế người dân còn nghèo.

“Có những đoạn đường bùn lầy, mùa mưa trơn trượt, các em đến lớp rất vất vả. Chính từ thực tế ấy, mình nghĩ mình cần đại diện cho tiếng nói của đồng bào và những giáo viên cắm bản, để đề xuất chính sách sát thực hơn,” cô nói.

Ba mục tiêu nếu được cử tri tín nhiệm

Khi có tên trong danh sách ứng cử, cô giáo trẻ cho biết cảm xúc “tự hào, vinh dự nhưng cũng ý thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Nếu được tín nhiệm, cô giáo Lỳ Mì Lé xác định ba mục tiêu trọng tâm:

Thứ nhất, mang tiếng nói của bản làng đến nghị trường. “Mình mong những khó khăn về hạ tầng, sinh kế, giáo dục của vùng cao được phản ánh trung thực, để chính sách không chỉ đúng mà còn trúng”.

Thứ hai, ưu tiên giáo dục vùng sâu, vùng xa. “Theo mình, trẻ em dân tộc thiểu số cần nhất cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng, tăng cường tiếng Việt và hệ thống nội trú, bán trú bảo đảm điều kiện học tập lâu dài. Mình cũng đề xuất chính sách hỗ trợ học phí, học bổng và tạo cơ hội việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số sau tốt nghiệp.

Thứ ba, bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với nâng cao vị thế phụ nữ. “Là người Si La, mình lo ngại trước nguy cơ mai một bản sắc văn hóa, chất lượng dân số còn hạn chế, tình trạng hôn nhân cận huyết và những khó khăn trong tiếp cận y tế ở vùng sâu. Mình cho rằng cần xây dựng chính sách bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời quan tâm hơn đến quyền lợi phụ nữ và trẻ em gái, từng bước đẩy lùi hủ tục.

Cô giáo Lỳ Mì Lé đang cho các em nhỏ hoạt động ngoài giờ.

Ở tuổi 25, cô giáo Lỳ Mì Lé thẳng thắn nhìn nhận có thể sẽ có những hoài nghi về kinh nghiệm. Tuy nhiên, cô cho rằng người trẻ có lợi thế về sự năng động, tinh thần học hỏi và khả năng kết nối cộng đồng.

“Mình đang nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng giao tiếp và năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nếu được giao trọng trách”, cô nói.

Trong hành trình dạy học, khoảnh khắc khiến cô quyết tâm hơn cả là khi nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt trẻ nhỏ. “Từ rụt rè, tự ti vì mặc cảm nghèo khó, các em trở nên tự tin khi được lắng nghe và động viên. Khi ấy, mình hiểu mình cần làm nhiều hơn cho cộng đồng”.

Gửi tới học sinh vùng cao, cô giáo trẻ không dùng những lời hoa mỹ. Cô giáo Lỳ Mì Lé nhắn nhủ, xuất phát điểm không định nghĩa đích đến. Học tập là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống. Nhưng khi trưởng thành, hãy quay về đóng góp cho quê hương, dù chỉ bằng một kỹ thuật sản xuất mới, một phương thuốc hay hay những con chữ đầu đời cho trẻ nhỏ trong bản.

“Đi thật xa để trở về, mang ánh sáng tri thức thắp sáng thung lũng nơi mình sinh ra – đó là sự cống hiến đẹp nhất”, cô chia sẻ.

Với Lé, nếu có cơ hội bước vào nghị trường, thông điệp cô muốn gửi tới cử tri rất giản dị: “Mỗi ý kiến của bà con đều cần được lắng nghe và chuyển hóa thành chính sách cụ thể, để đời sống vùng cao ngày càng ấm no, an toàn và hạnh phúc hơn”.