SME Forum 2026: Sức bật mới cho cuộc chơi lớn

Ngày 2/3, Newing phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức công bố SME Forum 2026 – diễn đàn cộng đồng dành cho nhà sáng lập và lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Giang, Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Newing, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp hôm nay không thiếu chiến lược. Điều còn thiếu là năng lực thực thi đủ kỷ luật và hệ thống đủ vững để đi đường dài.

SME Forum 2026 tập trung vào ba năng lực then chốt cho giai đoạn tăng trưởng mới: mở rộng quy mô nhưng vẫn kiểm soát tốt vận hành; đổi mới và kế thừa; chinh phục thách thức trong những giai đoạn biến động hoặc khủng hoảng.

Chương trình quy tụ các diễn giả đã trải qua hành trình điều hành thực tế: ông Rajesh Achanta, hơn 35 năm tại Tập đoàn P&G; ông Pierre Pang, CEO thế hệ thứ ba của Mamee; ông Vũ Hùng Sơn, đại diện Tập đoàn Bảo Tín; bà Vưu Lệ Quyên, Giám đốc Điều hành Biti's; Ngài Tan Sri Jeffrey Cheah, Nhà sáng lập Sunway Group (Malaysia) tập đoàn đa ngành trị giá khoảng 11 tỷ USD; bà Cao Thị Ngọc Dung, Nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT PNJ…

Năm nay, VPBankSME với vai trò đồng tổ chức, định hướng đồng hành theo ngành. Thông qua SME Forum 2026, ngân hàng kỳ vọng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp SME không chỉ về tài chính mà còn về tri thức quản trị.

Diễn đàn năm nay tiếp nối hành trình đã thu hút hơn 800 CEO và lãnh đạo từ hơn 300 doanh nghiệp giai đoạn 2022–2025, hướng tới xây dựng nền tảng chia sẻ kinh nghiệm điều hành lâu dài cho cộng đồng SME.