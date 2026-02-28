Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lê Vượng - Thu Trang
SVO - Sáng 28/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Đoài Phương, Hà Nội), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" Xuân Bính Ngọ năm 2026. Ngày hội có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên khắp mọi miền đất nước.

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” là sự kiện thường niên, được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng hơn 300 nghệ nhân - những chủ thể sáng tạo và gìn giữ văn hóa, đại diện cho 33 cộng đồng dân tộc đến từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước.

3518352002326635462-1.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc".

Trong không gian ngập tràn sắc xuân, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu đã nhận được sự chào đón nồng hậu của đồng bào các dân tộc trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay ấm áp đã minh chứng cho sự gắn kết máu thịt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã nhắc lại chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc ngày 25/2 vừa qua: “Văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở ‘vị trí dẫn đường’, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia”.

1329387092962361308.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Ngày hội.

Bộ trưởng khẳng định ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực hết mình để đưa tinh thần đó vào thực tế: “Trách nhiệm của ngành là phải tiếp tục tập trung để tiếp tục tập trung để tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người Việt Nam một cách toàn diện, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước ta. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc chính là giữ gìn hồn cốt của dân tộc Việt Nam”.

3144383972551434252.jpg
Đại diện đồng bào phát biểu tại buổi lễ.
3632169253327340056.jpg
3518352002326635462-2.jpg
Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, sự kiện được tổ chức thường niên “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng. Phó Thủ tướng khẳng định: “Đây là dịp không chỉ để cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, gắn kết trong không khí đầm ấm của mùa xuân mới, mà còn là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, tình yêu quê hương đất nước, khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Phó Thủ tướng khẳng định văn hóa dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần vững chắc. Trong kỷ nguyên mới, văn hóa phải đi trước soi đường, thấm vào từng quyết sách phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tập trung quan tâm nhiều hơn nữa đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh chuyển đổi số để bảo tồn di sản và tận dụng sức mạnh của hội nhập quốc tế để lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trao quà tặng cho đại diện đồng bào các dân tộc tham dự ngày hội. Đáp lại tình cảm của lãnh đạo Nhà nước, đại diện cộng đồng các dân tộc đã trân trọng gửi tặng Phó Thủ tướng những sản vật đặc trưng, thể hiện lòng tin yêu và quyết tâm đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước phát triển đất nước.

1355360542317189875.jpg
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự nghi thức rước Tê-vê-đa của dân tộc Khmer và dâng hương tại chùa Khmer.
2635658374273925936.jpg
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhau trồng cây trong khuôn viên chùa Khmer.
Lê Vượng - Thu Trang
