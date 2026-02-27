Hàng triệu lượt xem sinh viên Đại học quốc gia tập thể dục

SVO - Không phải tiểu luận hay thuyết trình, bài tập "ám ảnh" nhất lúc này của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) là quay video tập thể dục đăng lên TikTok để hoàn thành môn học. Thế nhưng, từ mục đích ban đầu chỉ là nộp bài cho qua môn, hàng loạt video "trả bài" này lại bất ngờ lên xu hướng, biến các sinh viên thành những "vận động viên bất đắc dĩ" nổi rần rần trên mạng xã hội.

Được biết, chuỗi video này vốn là một bài tập thực hành của môn Giáo dục thể chất cơ bản do thầy Phùng Hoài Nam “đạo diễn”. Chia sẻ về sáng kiến thú vị này, thầy Nam cho biết: “Bài Giáo dục thể chất của chúng tôi gồm 60 nhịp. Vì kỳ nghỉ Tết kéo dài, tôi sợ sinh viên sẽ mải vui mà quên bài nên đã giao nhiệm vụ này để các em ôn luyện, đồng thời giúp tôi kiểm tra mức độ hoàn thiện kỹ thuật của từng bạn. Thể thao có tính liên tục, nếu nghỉ quá lâu các em sẽ mất nhịp. Tôi thực sự rất vui khi những phương pháp hỗ trợ giảng dạy này không chỉ giúp ích cho sinh viên mà còn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng mạng”.

Thầy Phùng Hoài Nam - giảng viên môn Giáo dục thể chất, Đại học Quốc gia Hà Nội vô cùng bất ngờ khi bài tập mình giao thu hút được nhiều sự quan tâm.

Yêu cầu của thầy Nam là quay video 40 động tác đầu tiên, đăng công khai lên TikTok kèm những hashtag mang đậm tinh thần VNU như #iloveussh, #thethaoVNU, #tetVNU, #VNUmaidinh để thầy tiện kiểm soát. Sau đó các bạn sinh viên sẽ gửi link vào nhóm lớp để thầy có thể theo dõi sát sao việc tập luyện của lớp trong những ngày Tết.

Nhớ lại cảm xúc khi nhận chiếc deadline lạ lẫm ngay trước thềm năm mới, bạn Ngọc Linh (K67 Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết cả lớp đều không khỏi ngỡ ngàng. Ngọc Linh chia sẻ: “Thực tế môn học của chúng mình gồm 15 buổi nhưng mới chỉ triển khai được đúng 3 buổi thì đã nghỉ Tết. Thầy Nam lo chúng mình mải vui chơi mà quên mất các động tác nên thầy mới yêu cầu nộp video qua hình thức đăng tải công khai trên TikTok. Đây là cách thầy theo dõi sát sao việc tự luyện tập của cả lớp ngay cả khi chúng mình đang ở nhà ăn Tết cùng gia đình”.

Video nộp bài của Ngọc Linh hiện đã thu hút gần 5 triệu lượt xem, 300 nghìn lượt thả tim trên nền tảng TikTok.

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú chính là sự “vô tư” đến mức kỳ lạ của những video trả bài này. Dù không hề có sự chuẩn bị về bối cảnh hay trang thiết bị quay dựng chuyên nghiệp, những clip tập thể dục giữa nhà, với những bối cảnh mang đậm không khí Tết lại sở hữu sức hút khó cưỡng. Ngọc Linh hóm hỉnh kể rằng, vì ngại nên đa số các bạn đều chọn khung giờ “hiểm” như nửa đêm để đăng bài, thậm chí có bạn còn lập hẳn tài khoản mới toanh để tránh người quen nhìn thấy. Thế nhưng bằng một “thế lực” nào đó, các clip vẫn lũ lượt kéo nhau lên xu hướng với lượt tương tác khủng, điều mà chính thầy và trò đều không thể lường trước.

Cùng chung tâm trạng “vừa vui vừa ngượng”, bạn Nguyễn Thùy Linh thừa nhận lúc đầu chỉ định đăng video theo yêu cầu rồi sẽ xóa ngay sau khi thầy chấm xong. “Lúc đầu mình định đăng rồi xóa đi, nhưng không ngờ lại tạo thành trend và nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn sinh viên trong và ngoài VNU đến thế. Khi thấy video viral, mình cảm thấy rất bất ngờ nhưng cũng vui vì đã góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của sinh viên trường mình đến mọi người, nên giờ mình quyết định giữ lại như một mảnh ghép kỷ niệm rực rỡ của thời thanh xuân”, Thùy Linh kể.

Thùy Linh tập thể dục cùng bối cảnh ngập tràn không khí Tết.

Trong mắt các bạn sinh viên, sự thành công của trào lưu này không thể thiếu vai trò “truyền lửa” từ người thầy trẻ trung. Thùy Linh và Ngọc Linh đều cùng chung nhận định: “Thầy Nam trên lớp rất nhiệt huyết, còn trên mạng xã hội thì cực kỳ bắt trend. Thầy không chỉ giao bài mà chính thầy còn là người trực tiếp quay video tạo mẫu cho chúng mình. Sự vui tính và gần gũi của thầy đã khiến môn học vốn tưởng khô khan trở nên mềm mại và đầy cảm hứng”.

Sáng kiến của thầy Nam không chỉ dừng lại ở một bài kiểm tra kỹ thuật đơn thuần mà đã vô tình lan tỏa hình ảnh năng động, tích cực của sinh viên VNU đến cộng đồng. Có lẽ sau kỳ nghỉ này, thầy Nam sẽ không còn phải lo lắng sinh viên quên bài, bởi những động tác thể dục ấy đã theo các bạn lên tận “top thịnh hành”, trở thành một phần của thanh xuân rực rỡ dưới mái nhà Đại học Quốc gia Hà Nội.