Rộn ràng giải chạy 'Chào tân sinh viên’ và Ngày hội Anh tài 2025 tại ĐHQG Hà Nội

SVO - Ngày 15/10, gần 2.000 sinh viên từ các trường thành viên của ĐHQG Hà Nội đã cùng hòa mình vào Giải chạy ‘Chào tân sinh viên năm học 2025 – 2026’, tại Đô thị ĐHQG Hà Nội (Hòa Lạc).

Ngày hội thể thao mở đầu mùa “Anh tài”

Giải chạy do Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (GDTC&TT) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (CSS), ĐHQG Hà Nội tổ chức, nhằm khuyến khích tinh thần rèn luyện thể chất, lan tỏa năng lượng tích cực và gắn kết cộng đồng sinh viên.

Rộn ràng giải chạy Chào tân sinh viên’ và Ngày hội Anh tài 2025 tại ĐHQG Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Vũ Văn Thắng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên ĐHQG Hà Nội, chia sẻ: “Thể thao là môi trường rèn luyện thể lực, bản lĩnh và tinh thần vượt qua giới hạn. Chúng tôi mong rằng, từ những bước chạy hôm nay, tinh thần sống khỏe, sống đẹp, sống trách nhiệm sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên ĐHQG Hà Nội”.

Hàng nghìn sinh viên trong sắc áo rực rỡ của các trường ĐH KHTN, ĐH KHXH&NV, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế, ĐH Giáo dục, ĐH Y Dược, ĐH Công nghệ, Trường Quốc tế, HSB, ĐH Việt Nhật... cùng xuất phát trên cung đường rợp bóng cây xanh trong khu đô thị Hòa Lạc.

Rộn ràng giải chạy Chào tân sinh viên’.

Giải chạy năm nay gồm ba nội dung: Chạy cá nhân 3.000m, 5.000m và chạy tiếp sức 4x100m.

Các trạm y tế, điểm tiếp nước và đội hình tình nguyện viên được bố trí dọc tuyến, đảm bảo an toàn và cổ vũ kịp thời cho các vận động viên.

Dù trời có lúc mưa nhẹ, tiếng hò reo cổ vũ vẫn vang khắp cung đường. Mỗi nụ cười, mỗi bước chân là một sắc màu của tinh thần sinh viên ĐHQG Hà Nội đoàn kết, năng động, khỏe mạnh và trí tuệ.

Ban Tổ chức trao Huy chương, Kỷ niệm chương và phần thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc ở từng nội dung.

“Dù trời có mưa, tinh thần của chúng em vẫn rất hứng khởi. Giải chạy giúp bọn mình rèn luyện sức khỏe và gắn kết hơn với bạn bè”, Nguyễn Khánh Huyền (sinh viên trường ĐH Giáo dục) chia sẻ.

“Mình không nghĩ có thể giành giải Nhất nội dung 100m liên quân nam. Không khí thi đấu vui lắm, ai cũng hết mình”, Vũ Xuân Hoàng (trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật) nói.

Ngày hội Anh tài – hành trình 30 năm và khát vọng mới

“Ngày hội Anh tài CSS 2025” là chuỗi hoạt động thể thao, nghệ thuật, giao lưu văn hóa giữa học sinh – sinh viên nội trú và ngoại trú ĐHQG Hà Nội, do Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên ĐHQG Hà Nội tổ chức.

Tối cùng ngày, Ban tổ chức đã trao 45 suất học bổng cho những nỗ lực, thành tích và tinh thần tích cực của các bạn sinh viên.

Ngày hội diễn ra trong hơn 2 tháng, thu hút hơn 2.000 lượt sinh viên tranh tài ở gần 30 bộ huy chương thuộc nhiều nội dung: Bóng đá nam, nữ; bóng chuyền; bóng rổ; cầu lông; chạy tiếp sức 400m; chạy việt dã 3.000m; văn nghệ...

Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh để sinh viên rèn luyện thể chất, thể hiện tài năng, đam mê nghệ thuật, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị trong ĐHQG Hà Nội.

Gala Chung kết Ngày hội Anh tài CSS 2025.

Tối cùng ngày, “Gala Chung kết Ngày hội Anh tài CSS 2025”, sự kiện khép lại mùa Anh tài diễn ra tại Khu ký túc xá Hòa Lạc (Khu B, C) trong không khí rộn ràng, đầy cảm xúc.

Gala là dịp tôn vinh hành trình 30 năm của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ sinh viên và cán bộ, đồng thời mở ra những cơ hội, sân chơi mới cho sinh viên trong tương lai.