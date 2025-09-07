Ngày hội Anh tài CSS 2025 gắn dấu ấn 30 năm Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

SVO - Sáng 7/9, hàng nghìn sinh viên ĐHQG Hà Nội tham dự lễ khai mạc Ngày hội Anh tài CSS 2025, sự kiện văn hóa – thể thao lớn nhất của cộng đồng sinh viên CSS. Năm nay, chương trình gắn với dấu mốc 30 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐHQG Hà Nội (21/10/1995 – 21/10/2025).

Nét đẹp truyền thống

Đại diện Ban tổ chức cho biết, Ngày hội đã vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình thi đấu, trở thành “nét đẹp truyền thống” của sinh viên VNU. Năm 2024 từng để lại nhiều ấn tượng với các trận bóng đá gay cấn, cầu lông sôi nổi, văn nghệ rực rỡ sắc màu.

Ngày hội Anh tài CSS 2025 gắn dấu ấn 30 năm Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

Năm nay, quy mô mở rộng hơn: 26 đội bóng đá nam, 6 đội bóng đá nữ; 9 đội bóng chuyền da nam, 6 đội nữ; 7 đội bóng rổ nam; hơn 130 vận động viên cầu lông ở nhiều hạng mục; cùng hơn 40 tiết mục văn nghệ.

“Đằng sau những con số ấy là tinh thần tập luyện nghiêm túc, khát vọng cống hiến và sự gắn kết của sinh viên – những chủ nhân tương lai của đất nước”, đại diện Trung tâm nhấn mạnh.

Các vận động viên tham dự lễ khai mạc.

Ngày hội năm nay hướng tới hai mục tiêu: Kỷ niệm 30 năm Trung tâm đồng hành cùng sinh viên, đồng thời khuyến khích phong trào văn hóa, nghệ thuật và thể thao trong toàn ĐHQG Hà Nội.

Ông Vũ Văn Thắng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên cho biết: “Ngày hội không chỉ là nơi sinh viên cháy hết mình trong thể thao và nghệ thuật, mà còn là dịp lan tỏa tinh thần đoàn kết, fair-play và niềm tự hào sinh viên VNU. Chúng tôi mong muốn các đơn vị phối hợp hiệu quả để sự kiện thành công, trở thành dấu ấn đẹp trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm”.

Ký ức thanh xuân

Không chỉ là sân chơi thể thao, nghệ thuật, Ngày hội Anh tài còn được nhiều sinh viên coi là “ký ức thanh xuân”. Mỗi bàn thắng, cú đập bóng hay giai điệu cất lên đều khẳng định sức trẻ, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của thế hệ hôm nay.

Ban tổ chức gửi gắm thông điệp: “Ngày hội Anh tài CSS 2025 là ngày của các bạn. Hãy cháy hết mình trong từng trận đấu, thăng hoa trong từng giai điệu, để mỗi khoảnh khắc trở thành món quà ý nghĩa nhất gửi tới dấu mốc 30 năm của Trung tâm”.

Với quy mô bài bản, sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần hăng hái của sinh viên, Ngày hội Anh tài CSS 2025 hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện nổi bật nhất của năm, đồng thời ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình 30 năm phát triển của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (ĐHQG Hà Nội).