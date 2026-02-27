Từ học sinh trường làng đến bác sĩ nội trú xuất sắc: Hành trình đầy cảm hứng của Nguyễn Mạnh Hùng

SVO - Từ một học sinh trường huyện ở Thái Nguyên, đến thủ khoa đầu ra của Đại học Y Hà Nội và tốt nghiệp bác sĩ nội trú loại xuất sắc, hành trình 10 năm theo đuổi ngành Y của bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng là câu chuyện về kỷ luật, bền bỉ và một niềm tin nhất quán: xuất phát điểm không quyết định đích đến.

Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1998, quê tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên). Năm 2022, anh tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội với điểm tổng kết 8,53/10, là thủ khoa đầu ra của trường được Thành phố Hà Nội vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Năm 2025, anh hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Da liễu với điểm tổng kết 9,00/10, thuộc một trong bảy học viên xuất sắc trong tổng số 340 bác sĩ nội trú toàn khóa, đồng thời là học viên duy nhất của chuyên ngành Da liễu đạt thành tích này.

Năm 2022, Nguyễn Mạnh Hùng đăng ký chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Da liễu, Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Suốt 6 năm đại học, Hùng nhận học bổng khuyến khích học tập 11/11 học kỳ, cùng học bổng Odon Vallet năm 2020 và 2021. Nhưng theo anh, những con số ấy chỉ là “kết quả tự nhiên của một quá trình học tập có kỷ luật”.

Những câu chuyện bước ngoặt

Ít ai biết rằng Hùng không xuất phát từ định hướng theo ngành Y. Khi học tại Trường THPT Đại Từ, anh theo khối A (Toán, Lý, Hóa), dự định thi ngành Kinh tế. Chỉ đến học kỳ hai lớp 12, trước mong muốn của gia đình “nhà có người làm bác sĩ”, anh mới chuyển sang ôn thêm môn Sinh để thi khối B.

“Bước ngoặt quan trọng nhất không phải là một khoảnh khắc cụ thể, mà là sự thay đổi trong tư duy tích lũy dần theo thời gian”, Hùng chia sẻ. Khi đã xác định rõ mục tiêu theo đuổi ngành Y, anh hiểu rằng mình không thể so sánh xuất phát điểm với người khác. Điều quan trọng là kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần tự học không ngừng.

Với 27,75 điểm, Hùng trúng tuyển ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội. Đó là một kết quả vượt ngoài dự tính ban đầu. Những năm đầu đại học nhanh chóng cho anh thấy sự khắc nghiệt của ngành: khối lượng kiến thức lớn, yêu cầu chính xác cao và gần như không có chỗ cho sự chủ quan.

Bác sĩ trẻ Nguyễn Mạnh Hùng: “Xuất phát điểm không quyết định đích đến”.

Bước chuyển lớn nhất đến khi Hùng bắt đầu đi lâm sàng. Từ việc học cách nhận biết và mô tả bệnh, anh dần hiểu rằng mỗi bệnh nhân là một trường hợp riêng biệt. “Cùng một chẩn đoán nhưng biểu hiện, cơ địa và đáp ứng điều trị có thể khác nhau. Mỗi bệnh nhân đều là một người thầy”, anh chia sẻ.

Sau 6 năm đại học, Hùng quyết định thi bác sĩ nội trú, kỳ thi vốn được xem là “khốc liệt” vì mỗi sinh viên chỉ có một cơ hội trong đời. Anh chọn chuyên ngành Da liễu và theo học tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Theo Hùng, da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, liên quan đến khoảng 3.000 bệnh lý. Nhiều tổn thương ngoài da có hình thái tương tự nhưng căn nguyên hoàn toàn khác nhau, đòi hỏi bác sĩ phải quan sát tỉ mỉ, tư duy hệ thống và liên tục cập nhật kiến thức. Chính sự phức tạp ấy khiến anh bị cuốn hút.

Ba năm nội trú là quãng thời gian áp lực cao. Nếu thời sinh viên chủ yếu học lý thuyết, thì nội trú đồng nghĩa với việc trực tiếp tham gia điều trị, cùng bác sĩ chính phụ trách 10 - 20 bệnh nhân mỗi buổi khám, trực 1 - 2 buổi mỗi tuần. “Áp lực kiến thức và trách nhiệm đều tăng. Mình phải tự học nhiều hơn và cẩn trọng trong từng quyết định”, anh nói.

Kỳ thi tốt nghiệp nội trú gồm ba phần: lý thuyết, lâm sàng và bảo vệ luận văn. Hùng đạt 9,5 điểm lý thuyết (114/120 câu đúng), 9 điểm thực hành và 9,5 điểm luận văn với đề tài điều trị sẹo lõm do trứng cá.

Nguyễn Mạnh Hùng trong buổi bảo vệ luận văn bác sĩ nội trú chuyên ngành Da liễu.

“Phát triển vì con người” từ góc nhìn bác sĩ trẻ

Nhìn rộng hơn câu chuyện cá nhân, Hùng cho rằng chiến lược “phát triển vì con người” mà đất nước đang hướng tới là định hướng cốt lõi và bền vững nhất. Trong lĩnh vực y tế, đầu tư cho chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị bệnh mà còn là đầu tư cho nguồn nhân lực, cho năng suất lao động và sự ổn định xã hội.

“Một người dân khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần mới có thể học tập, làm việc và cống hiến lâu dài”, anh nói. Theo anh, trong bối cảnh hiện nay, chăm sóc sức khỏe nhân dân cần được đặt ở vị trí ưu tiên, không chỉ ở tuyến điều trị mà cả ở dự phòng và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đầu tư cho y tế chính là đầu tư cho con người, nền tảng bền vững của sự phát triển quốc gia.

Hướng đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Hùng cho rằng thế hệ bác sĩ trẻ không chỉ kế thừa y đức và chuyên môn của các thế hệ đi trước mà còn phải chủ động đổi mới, hội nhập quốc tế. Điều đó đồng nghĩa với việc thực hành y học dựa trên bằng chứng, làm chủ công nghệ mới và đặt người bệnh ở vị trí trung tâm.

“Hội nhập không chỉ để học hỏi tinh hoa thế giới, mà còn để khẳng định năng lực của y tế Việt Nam”, anh nhấn mạnh.

Trăn trở lớn nhất của Hùng sau 10 năm học và làm nghề là nhiều người vẫn chưa quan tâm đúng mức đến các bệnh lý da liễu, thường để bệnh nặng mới đi khám. Trong khi đó, da không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà có thể là dấu hiệu của những rối loạn bên trong cơ thể.

Thời gian tới, anh dự định tiếp tục trau dồi chuyên môn, tìm kiếm cơ hội trao đổi và đào tạo, học tập trở thành Tiến sĩ, đồng thời hướng tới con đường giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu.

"Hãy chọn ngành Y bằng tinh thần cống hiến, bởi phía sau vinh dự là những năm tháng học tập và hy sinh thầm lặng", anh Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Với những bạn trẻ đang cân nhắc theo đuổi ngành Y, Hùng cho rằng đây là một hành trình đáng tự hào nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc và lâu dài. “Nếu bạn chọn ngành Y vì danh tiếng hay thu nhập, bạn sẽ sớm thấy mệt mỏi. Nhưng nếu bạn chọn vì mong muốn thực sự được cống hiến và sẵn sàng chấp nhận thử thách, đây sẽ là một hành trình rất ý nghĩa.”