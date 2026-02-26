Cô gái 9X sở hữu cái tên độc lạ, gây chú ý với hành trình lập nghiệp đầy bất ngờ

SVO - Ít ai biết phía sau những khung hình dịu dàng được ví như “bạch nguyệt quang” của Đoàn Huệ Vui là hành trình lập nghiệp nhiều thử thách và một quan niệm sống tích cực, mạnh mẽ.

Gây sốt mạng xã hội qua những clip ngắn hài hước, Đoàn Huệ Vui (1998) tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Với vẻ ngoài thanh tú, cô được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng danh xưng "Bạch Nguyệt Quang" và thu hút hơn 200.000 lượt theo dõi trên nền tảng TikTok.

Huệ Vui từng bị trêu chọc thời đi học vì chính cái tên thú vị của mình.

Chia sẻ về tên gọi của mình, Huệ Vui cho biết đó là sự kết hợp thú vị giữa mong muốn của cả cha và mẹ. Mẹ cô thích một cái tên mềm mại, còn cha lại hy vọng con gái luôn giữ được tinh thần lạc quan.

Vì từng cho rằng những người tên Huệ thường trầm tính, ông quyết định thêm chữ “Vui” khi làm giấy khai sinh, với mong muốn con gái sẽ không bao giờ buồn.

Thời nhỏ, cái tên lạ khiến cô không ít lần bị bạn bè trêu chọc. Trong khi bạn học mang những cái tên quen thuộc như Lan, Ngọc hay Hương, hai chữ “Vui” khiến cô bé khi ấy đôi lúc ngại ngùng.

Thế nhưng càng trưởng thành, cô càng nhận ra đó lại là “món quà” đặc biệt. Theo Huệ Vui, chính tên gọi đã góp phần tạo nên nguồn năng lượng tích cực, giúp cô luôn hoạt bát và hướng về phía trước.

Huệ Vui nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, được cộng đồng mạng gọi bằng danh xưng "Bạch Nguyệt Quang".

Rời quê nhà lên Đà Lạt học tập, làm việc đã tròn một thập kỷ, cô gái 9X ban đầu chỉ xem TikTok là nơi lưu giữ những thước phim thanh xuân. Những video mang màu sắc nhẹ nhàng, ghi lại khoảnh khắc đời thường bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ. Sự chú ý ấy không nằm trong dự tính, nhưng lại mở ra nhiều cơ hội trong công việc kinh doanh.

“Với tôi, đó là may mắn. Những hình ảnh lưu lại hôm nay sau này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp để tự hào khi nhìn lại”, cô nàng bày tỏ.

Từ biến cố mùa dịch đến bài học kinh doanh

Công việc chính của Huệ Vui là điều hành một tiệm váy cưới tại Đà Lạt, đã hoạt động ổn định suốt 6 năm. Cơ duyên đến vào thời điểm đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát.

Một người bạn phải sang nhượng cửa hàng vì thua lỗ, và dù khi đó chỉ mới học trang điểm, chưa từng nghĩ đến việc làm chủ, cô quyết định nhận lại toàn bộ số váy và duy trì hoạt động.

Giai đoạn đầu đầy khó khăn khi nhiều đám cưới buộc hoãn, việc kinh doanh gần như đình trệ vì giãn cách. Sau dịch, lượng khách tăng dần nhưng bản thân cô lại gặp vấn đề sức khỏe, không thể liên tục đảm đương khối lượng công việc lớn.

Phía sau cái tên "Huệ Vui" và nhan sắc Bạch Nguyệt Quang là một cô nàng rất mạnh mẽ.

Bước ngoặt đến khi Huệ Vui hợp tác cùng các chuyên viên trang điểm và nhiếp ảnh giàu kinh nghiệm tại địa phương, phân chia rõ vai trò thay vì ôm đồm mọi khâu.

Từ trải nghiệm ấy, cô rút ra rằng thành công không nằm ở việc tự làm tất cả, mà ở khả năng vận hành hiệu quả, duy trì nguồn khách ổn định và xây dựng đội ngũ phù hợp.

Song song với tiệm váy cưới, Huệ Vui còn tham gia xây dựng nội dung cho một quán cà phê tại Đà Lạt cùng em trai. Khoảng 80% ý tưởng do hai chị em tự lên kịch bản, phần còn lại tham khảo xu hướng thịnh hành trên mạng. Khi ghi hình, cả hai không theo kịch bản cứng nhắc mà ứng biến tự nhiên, thường chỉ cần một lần quay là hoàn thiện.

Hình tượng “bạch nguyệt quang” và con người đời thực

Trên mạng xã hội, Huệ Vui được nhiều người ví với hình ảnh “bạch nguyệt quang” – khái niệm quen thuộc trong phim truyền hình châu Á, chỉ cô gái mang vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng.

Tuy nhiên, cô cho biết bản thân không phải người hâm mộ phim Hoa ngữ hay dòng phim TVB như cộng đồng mạng vẫn nghĩ. Sở thích của cô nghiêng về các tác phẩm hành động, bom tấn, thậm chí là phim quái vật.

Nét đẹp thanh lịch của Huệ Vui khiến nhiều người mê mẩn.

Những người thân thiết nhận xét cô cá tính, thẳng thắn và có phần mạnh mẽ, khác xa hình dung về một cô gái e ấp. Dù vậy, khi được nhắc đến với hình tượng này quá nhiều, Huệ Vui dần cảm thấy yêu thích và muốn xây dựng bản thân theo hướng nhẹ nhàng hơn, như một sự cân bằng giữa cá tính và vẻ ngoài.

Hành trình của cô gái Bảo Lộc không chỉ là câu chuyện về một cái tên đặc biệt, đó còn là minh chứng cho tinh thần lạc quan, dám nắm bắt cơ hội và thích nghi giữa mọi biến động trong cuộc đời.

