Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Nữ sinh 10X và đôi mắt ‘hai màu’ kỳ lạ

Mạnh Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sở hữu đôi mắt hai màu khác biệt, Nguyễn Hương Giang (sinh năm 2005) không chọn cách khép mình. Ngược lại, cô bạn đang viết nên câu chuyện đầy cảm hứng với đam mê biên đạo múa và năng lượng sống tích cực.

Biến cố tuổi 17 và đôi mắt hai màu đặc biệt

Khác với vẻ ngoài xinh xắn, rạng rỡ thường thấy của một nữ sinh ngành Biên đạo múa, ít ai biết rằng Hương Giang từng trải qua những ngày tháng "chiến đấu" cam go để giữ lại ánh sáng.

Năm 17 tuổi, khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh, Giang bất ngờ đối mặt với cơn ác mộng khi một bên mắt bỗng dưng đỏ rực, đau nhức dữ dội.

Dù đã nỗ lực điều trị, tình trạng vẫn không thuyên giảm. Phải đến khi hội chẩn với chuyên gia nước ngoài tại Bệnh viện Đại học Y, nguyên nhân mới được tìm ra. Cô nàng không may mắc phải căn bệnh viêm mủ nội nhãn do virus tự phát tấn công.

z7573095690286-5c0d1d62b8cd7aaed5140f540415a1d6.jpg
Đôi mắt của Hương Giang có hai màu khác biệt, một bên chỉ có thể phân biệt sáng tối.

"Lúc đó, một bên mắt của mình hoàn toàn không thấy gì nữa. Sau 5 lần phẫu thuật, mình bị mất thủy tinh thể và sắc tố, khiến mắt chuyển sang màu xanh đục. Hiện tại, bên mắt đó chỉ có thể phân biệt được sáng và tối", Giang xúc động nhớ lại.

Từ một đôi mắt đen tuyền như bao người, giờ đây Giang sở hữu diện mạo đặc biệt với hai màu mắt khác biệt. Thay vì tự ti, cô gái quê Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) chọn cách đón nhận nó như một "dấu ấn" riêng biệt của bản thân.

Giọt nước mắt của cha và nghị lực của con

Trong hành trình giành giật lại hy vọng ấy, gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất. Giang kể, những ngày cô nằm viện là những ngày bố cô tiều tuỵ đi trông thấy. Chứng kiến hình ảnh người cha mạnh mẽ bật khóc nức nở, ngồi bệt trước cửa thang máy bệnh viện khi con gái vào phòng mổ đã trở thành động lực lớn nhất để Giang mạnh mẽ vượt qua thử thách này.

z7573095688819-be984ce54b2c384cb189e91eb417274d.jpg
Gia đình là nguồn động lực lớn nhất để Hương Giang vượt qua thời gian khó khăn nhất.

Sự hy sinh thầm lặng của mẹ và những đêm thức trắng của bố đã tiếp thêm sức mạnh cho cô gái 21 tuổi. Giang tâm sự: “Chính tình yêu của bố mẹ đã giúp tôi hiểu rằng, việc giữ được đôi mắt không còn nhìn rõ đã là một điều kỳ diệu và may mắn lắm rồi”.

Bước nhảy từ khiếm khuyết đến đam mê

Trở lại cuộc sống đời thường với thị lực hạn chế, Giang đối mặt với không ít phiền toái. Việc lái xe hay di chuyển nơi đông người trở nên nguy hiểm hơn khi tầm nhìn bị thu hẹp.

z7573095710314-f10dc9b2ac0cccf568504c8241f83d90.jpg
Hương Giang mong muốn truyền cảm hứng tích cực đến các bạn trẻ.

Đặc biệt, với một diễn viên múa, mất đi một bên thị lực là một bất lợi cực lớn. “Mỗi lần sắp xếp tuyến múa hay theo dõi đội hình, mình phải quay hẳn người sang phía bên phải mới có thể quan sát rõ. Tuy nhiên, khó khăn không có nghĩa là dừng lại”, Giang khẳng định.

z7573097829495-bca1dc8319903fa38b5ad24d8f88b43d.jpg
Hương Giang là sinh viên chuyên ngành Biên đạo múa tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Hiện tại, Hương Giang là một TikToker tài năng với hơn 264.000 lượt theo dõi. Đôi mắt "khác lạ" từng là nỗi đau nay lại trở thành cầu nối giúp cô nàng truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng mạng. Trong tương lai, cô nàng mong muốn trở thành một biên đạo múa chuyên nghiệp.

Với Giang, mỗi bước nhảy trên sân khấu không chỉ là đam mê, mà còn là lời khẳng định: Khiếm khuyết không thể định nghĩa con người bạn, chính thái độ sống mới là thứ tạo nên giá trị riêng biệt.

Ảnh: NVCC

Mạnh Tiến
#Hương Giang #đôi mắt hai màu #biên đạo múa #đam mê #cảm hứng #Đại học Sân khấu Điện ảnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục