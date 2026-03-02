Nữ sinh 10X và đôi mắt ‘hai màu’ kỳ lạ

SVO - Sở hữu đôi mắt hai màu khác biệt, Nguyễn Hương Giang (sinh năm 2005) không chọn cách khép mình. Ngược lại, cô bạn đang viết nên câu chuyện đầy cảm hứng với đam mê biên đạo múa và năng lượng sống tích cực.

Biến cố tuổi 17 và đôi mắt hai màu đặc biệt

Khác với vẻ ngoài xinh xắn, rạng rỡ thường thấy của một nữ sinh ngành Biên đạo múa, ít ai biết rằng Hương Giang từng trải qua những ngày tháng "chiến đấu" cam go để giữ lại ánh sáng.

Năm 17 tuổi, khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh, Giang bất ngờ đối mặt với cơn ác mộng khi một bên mắt bỗng dưng đỏ rực, đau nhức dữ dội.

Dù đã nỗ lực điều trị, tình trạng vẫn không thuyên giảm. Phải đến khi hội chẩn với chuyên gia nước ngoài tại Bệnh viện Đại học Y, nguyên nhân mới được tìm ra. Cô nàng không may mắc phải căn bệnh viêm mủ nội nhãn do virus tự phát tấn công.

Đôi mắt của Hương Giang có hai màu khác biệt, một bên chỉ có thể phân biệt sáng tối.

"Lúc đó, một bên mắt của mình hoàn toàn không thấy gì nữa. Sau 5 lần phẫu thuật, mình bị mất thủy tinh thể và sắc tố, khiến mắt chuyển sang màu xanh đục. Hiện tại, bên mắt đó chỉ có thể phân biệt được sáng và tối", Giang xúc động nhớ lại.

Từ một đôi mắt đen tuyền như bao người, giờ đây Giang sở hữu diện mạo đặc biệt với hai màu mắt khác biệt. Thay vì tự ti, cô gái quê Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) chọn cách đón nhận nó như một "dấu ấn" riêng biệt của bản thân.

Giọt nước mắt của cha và nghị lực của con

Trong hành trình giành giật lại hy vọng ấy, gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất. Giang kể, những ngày cô nằm viện là những ngày bố cô tiều tuỵ đi trông thấy. Chứng kiến hình ảnh người cha mạnh mẽ bật khóc nức nở, ngồi bệt trước cửa thang máy bệnh viện khi con gái vào phòng mổ đã trở thành động lực lớn nhất để Giang mạnh mẽ vượt qua thử thách này.

Gia đình là nguồn động lực lớn nhất để Hương Giang vượt qua thời gian khó khăn nhất.

Sự hy sinh thầm lặng của mẹ và những đêm thức trắng của bố đã tiếp thêm sức mạnh cho cô gái 21 tuổi. Giang tâm sự: “Chính tình yêu của bố mẹ đã giúp tôi hiểu rằng, việc giữ được đôi mắt không còn nhìn rõ đã là một điều kỳ diệu và may mắn lắm rồi”.

Bước nhảy từ khiếm khuyết đến đam mê

Trở lại cuộc sống đời thường với thị lực hạn chế, Giang đối mặt với không ít phiền toái. Việc lái xe hay di chuyển nơi đông người trở nên nguy hiểm hơn khi tầm nhìn bị thu hẹp.

Hương Giang mong muốn truyền cảm hứng tích cực đến các bạn trẻ.

Đặc biệt, với một diễn viên múa, mất đi một bên thị lực là một bất lợi cực lớn. “Mỗi lần sắp xếp tuyến múa hay theo dõi đội hình, mình phải quay hẳn người sang phía bên phải mới có thể quan sát rõ. Tuy nhiên, khó khăn không có nghĩa là dừng lại”, Giang khẳng định.

Hương Giang là sinh viên chuyên ngành Biên đạo múa tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Hiện tại, Hương Giang là một TikToker tài năng với hơn 264.000 lượt theo dõi. Đôi mắt "khác lạ" từng là nỗi đau nay lại trở thành cầu nối giúp cô nàng truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng mạng. Trong tương lai, cô nàng mong muốn trở thành một biên đạo múa chuyên nghiệp.

Với Giang, mỗi bước nhảy trên sân khấu không chỉ là đam mê, mà còn là lời khẳng định: Khiếm khuyết không thể định nghĩa con người bạn, chính thái độ sống mới là thứ tạo nên giá trị riêng biệt.

