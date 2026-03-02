Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hợp tác quốc tế thúc đẩy kiểm soát ô nhiễm vì sức khỏe cộng đồng

P.V

Ngày 2–3/3, tại TPHCM, Liên minh Toàn cầu về Sức khỏe và Ô nhiễm (GAHP) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Diễn đàn Ô nhiễm Khu vực với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm để nâng cao sức khỏe cộng đồng”.

z7579357011909-cdc717951a425d17ae25062e638c574b.jpg

Diễn đàn quy tụ đại diện chính phủ, diễn giả, nhà nghiên cứu và tổ chức đến từ Việt Nam, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ cùng nhiều quốc gia Đông Nam Á và châu Âu. Các ý kiến tại sự kiện tập trung đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường những năm gần đây – yếu tố được xác định là nguyên nhân chính gây nhiều bệnh tật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, sức khỏe cộng đồng và gây thiệt hại kinh tế lớn trên phạm vi toàn cầu. Một nội dung trọng tâm là phần thảo luận về các dự án thực tiễn trong khuôn khổ Chương trình Ô nhiễm Môi trường tại Việt Nam.

Bà Maria Paola Lia, Giám đốc Điều hành GAHP nhấn mạnh, ô nhiễm là nguyên nhân chính gây bệnh nhưng có thể phòng ngừa. Theo bà, diễn đàn tạo cơ hội để các quốc gia và đối tác tập trung vào giải pháp dựa trên bằng chứng, mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt, trong đó có những kết quả đã được chứng minh qua các hoạt động của GAHP tại Việt Nam.

Diễn đàn và chương trình được tài trợ bởi UK International Development thông qua Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn. Ban tổ chức kỳ vọng các sáng kiến hợp tác sẽ thúc đẩy giải pháp kiểm soát ô nhiễm hiệu quả hơn trong khu vực.

P.V
