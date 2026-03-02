Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tình hình tại Dubai (UAE): Du học sinh Việt chia sẻ về cuộc sống trong giai đoạn biến động

Mạnh Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Dù không phải mục tiêu trực tiếp của các cuộc giao tranh, song cuộc sống của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại UAE vẫn chịu những biến động đáng kể. Ghi nhận của cộng tác viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong tại hiện trường.

"Bầu trời vẫn đóng cửa, tiếng nổ vang lên lúc 9h sáng"

Chiều ngày 2/3, Ngô Ngọc Gia Hân (sinh năm 2006), sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại trường S P Jain School Of Global Management, cho biết tình hình tại Dubai và UAE đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ sự kiểm soát chặt chẽ từ phía Chính phủ và quân đội.

Dù vậy, bầu không khí quân sự vẫn bao trùm lên các tiểu vương quốc. Tính đến 15h ngày 2/3 (giờ địa phương), không phận tại Dubai, Abu Dhabi và Doha (Qatar) vẫn trong tình trạng đóng cửa.

img-4587.jpg
Các trường học đều đang cho sinh viên nghỉ học trong khoảng thời gian này.

Gia Hân kể lại: "Trên đường phố hiện nay xuất hiện nhiều máy bay quân sự. Thỉnh thoảng, những tiếng động lớn vẫn vang lên do hệ thống phòng không của UAE thực hiện đánh chặn các thiết bị bay không người lái (drone)".

"Ngay sáng nay, lúc 9 giờ, mình vẫn nghe thấy tiếng nổ từ các đợt bắn phá drone, nhưng may mắn là chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực mình sống", Gia Hân chia sẻ.

Tình hình nhu yếu phẩm: Từ "trống trơn" kệ hàng đến dần hồi phục

Cơn sốt tích trữ thực phẩm đã xảy ra cục bộ vào ngày 1/3 khi người dân lo ngại chiến sự leo thang. Tại khu vực Academic City – nơi tập trung nhiều trường đại học lớn, các kệ hàng tại siêu thị gần nơi Gia Hân cư trú đã rơi vào tình trạng hết sạch hàng hóa.

Việc tiếp tế càng trở nên khó khăn hơn khi các dịch vụ giao hàng không thể tiếp cận khu vực này do các quy định thắt chặt an ninh.

img-6100.jpg
Thực phẩm và nước uống đều nhanh chóng hết hàng và trở nên khan hiếm.

"Mình và gia đình đã chủ động dự trữ thực phẩm từ ngày 28/2 nên vẫn duy trì được sinh hoạt. Đến hôm nay, các cửa hàng đã bắt đầu mở cửa trở lại. Tình hình được chính quyền kiểm soát khá nhanh và đang dần ổn định" Gia Hân chia sẻ.

Việc học tập bị gián đoạn

Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, hầu hết các trường đại học tại khu vực Academic City đã thông báo cho sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Riêng đối với Gia Hân, do trường của cô đang trong kỳ nghỉ giữa kỳ kéo dài một tuần nên lộ trình học tập không bị xáo trộn quá lớn. Gia Hân sang Dubai từ tháng 9/2025, cô chọn nơi đây du học vì nền kinh tế năng động và nhiều cơ hội phát triển.

638247754-1896040621044845-4955668173967757581-n.jpg
Sân bay tại Dubai tạm thời đóng cửa nhưng cuộc sống của người dân đều ổn hơn so với vài ngày trước.

Dù hiện tại phải đối mặt với những thử thách từ bối cảnh địa chính trị vùng Vịnh, cộng đồng người Việt tại đây vẫn giữ liên lạc chặt chẽ, hỗ trợ nhau thông tin và tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo từ chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian chờ đợi không phận mở cửa trở lại.

Ảnh: NVCC

Mạnh Tiến
#Dubai #UAE #du học sinh #biến động #an ninh

