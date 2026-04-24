Mang ngôn ngữ ký hiệu đến gần người trẻ

Minh Châu - Huyền Trang

SVO - Sáng 23/4, talkshow “Lắng nghe đôi bàn tay” diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM với sự tham gia của gần 200 sinh viên. Chương trình như một lớp học ngôn ngữ ký hiệu cơ bản, góp phần mang ngôn ngữ ký hiệu đến gần hơn với người trẻ.

Đây là lần đầu tiên Liên chi hội sinh viên khoa Văn hoá học tổ chức sự kiện về ngôn ngữ ký hiệu trong môi trường học đường. Tại talkshow, sinh viên được giao lưu, lắng nghe những chia sẻ của diễn giả để hiểu và biết thêm về kết nối ngôn ngữ bằng chính đôi bàn tay của mình. Nội dung chương trình xoay quanh việc phân biệt khái niệm “người điếc/ khiếm thính”, cách cư xử chuẩn mực và lưu ý về những câu hỏi hay cách diễn đạt nhạy cảm trong giao tiếp.

Chị Ái Vân (giữa) mong muốn sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để kết nối với cộng đồng nhiều hơn.

Chị Nguyễn Thị Trúc, trưởng BTC chia sẻ: “Thông qua chia sẻ từ những diễn giả, các bạn sinh viên sẽ có cách tiếp cận đúng hướng trong việc phân biệt ngôn ngữ ký hiệu cũng như cách sử dụng đúng. Từ những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ ký hiệu, người tham gia sẽ phần nào nhận thức được tầm quan trọng của ngôn ngữ ký hiệu đối với sự hoà nhập của người điếc/người khiếm thính”.

Các bạn sinh viên học và thực hành bảng chữ cái ngón tay với mẫu câu giao tiếp cơ bản.

Chia sẻ với khán giả, anh Trần Trung Hiệp (Co-Founder Cộng đồng Hỗ trợ Phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu miễn phí) cho biết, việc quan tâm và tìm hiểu ngôn ngữ ký hiệu của các bạn sinh viên có đóng góp quan trọng đến việc giúp người điếc, người khiếm thính hòa nhập hơn với cộng đồng. “Thông qua truyền thông, văn hoá, nghệ thuật, ngôn ngữ ký hiệu đang dần trở nên lan toả trong môi trường giáo dục. Tôi hy vọng các bạn sinh viên có thể tìm hiểu về môi trường của người điếc trước khi tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu”, anh Trung Hiệp bày tỏ.

Các bạn sinh viên thực hành sử dụng ngôn ngữ ký hiệu theo lời bài hát “Biết thương mình hơn”.

Lắng nghe chia sẻ của diễn giả, bạn Huỳnh Nguyễn Phương Vy (sinh viên khoa Công tác xã hội - Nhân học - Xã hội học) cảm nhận: “Việc hiểu biết và giao lưu bằng ngôn ngữ ký hiệu giúp cho những bạn trong cộng đồng người điếc cảm thấy được hòa nhập dễ dàng hơn”.

Chương trình có sự tham dự của anh Trần Trung Hiệp (Co-Founder Cộng đồng Hỗ trợ Phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu miễn phí), chị Ngô Ái Vân (Phó Trưởng cộng đồng hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu) và anh Trần Quốc Đại (thành thạo Ngôn ngữ Ký hiệu giao tiếp trong cộng đồng người Điếc).

Ảnh: Huyền Trang

#ngôn ngữ ký hiệu #người điếc #hào nhập #sinh viên #giao tiếp

