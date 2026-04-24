Bạn trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào ngắm nhìn "Việt Nam - Một dải non sông" giữa lòng phố đi bộ

Quốc Toàn - Thanh Tuyền

SVO - Sáng 23/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn” chính thức được khai mạc. Với hơn 150 tác phẩm được thể hiện sinh động cùng cách trình bày hình ảnh trực quan, triển lãm đã thu hút nhiều bạn trẻ tới tham quan, trải nghiệm.

Hoà cùng không khí chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), triển lãm là dịp nhìn lại những thành tựu nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Từ một đô thị chịu nhiều tổn thất sau chiến tranh, thành phố đã vươn lên mạnh mẽ, tiên phong trong đổi mới.

Đến với triển lãm, bạn trẻ được cơ hội nhìn ngắm tư liệu, hình ảnh, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai để hiểu thêm về giá trị của hòa bình, để tự hào về một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hơn 150 tác phẩm nhiếp ảnh tái hiện sinh động “Việt Nam - Một dải non sông” thu hút sự chú ý nhiều bạn trẻ thành phố.

Có mặt tại phố đi bộ từ sớm, bạn Nguyễn Bùi Thanh Thảo, sinh viên năm 4, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, không giấu được sự hào hứng. Ngắm nhìn những tác phẩm chân thực, Thảo bày tỏ: “Đối với mình, buổi triển lãm hôm nay rất ý nghĩa. Mình cảm thấy tự hào khi nhìn những bức ảnh về hải quân và vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước. Triển lãm không chỉ giúp mình biết Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp, mà còn hiểu sâu hơn về lịch sử qua những bức ảnh có chú thích rõ ràng. Đây là cách tiếp cận lịch sử dễ hiểu và gần gũi, đặc biệt với thế hệ trẻ như mình”.

Thanh Thảo đang chăm chú chụp lại bức ảnh một con tàu đang tuần tra trên biển đảo quê hương.

Cùng chung cảm nhận, bạn Phạm Ngọc Phúc, sinh viên Đại học Công nghệ TP.HCM, bày tỏ rằng quá trình tham quan triển lãm đã giúp bạn nhận thức rõ nét hơn về trách nhiệm của thanh niên hiện nay. Phúc cho rằng việc tích cực trau dồi tình yêu nước thông qua các hoạt động ý nghĩa như thế này chính là nguồn động lực to lớn để người trẻ nỗ lực học tập, sẵn sàng đem sức trẻ và tri thức, tiếp bước cha ông trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh.

Nhiều bạn trẻ đến tham quan triển lãm

Triển lãm đóng vai trò như một “không gian giáo dục trực quan” sinh động, góp phần quan trọng trong việc nâng cao, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về giá trị của hòa bình, để thêm yêu và tự hào về một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 23/4 đến hết ngày 12/5/2026 và được tổ chức đồng loạt tại 03 khu vực để người dân và du khách tiện tham quan:

- Khu vực 1: Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng), đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Thánh Tôn; Nhà triển lãm tại số 158D và 158E), phường Sài Gòn.

- Khu vực 2: Công viên Nguyễn Du, đường Nguyễn Du, phường Thủ Dầu Một.

- Khu vực 3: Nhà truyền thống cách mạng, số 01 đường Ba Cu (phường Vũng Tàu).

Xem thêm

Cùng chuyên mục