Đà Nẵng đấu giá dự án công trình lễ hội pháo hoa quốc tế từ 36,4 triệu đồng/m2

Thanh Hiền
TPO - Dự án có vị trí đắc địa, nằm giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn, hướng mặt ra sông Hàn, được định hướng hình thành trung tâm kinh tế ban đêm và dịch vụ du lịch cao cấp.

Ngày 23/4, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, phường Ngũ Hành Sơn.

Dự án có tổng diện tích hơn 210.000 m2. Trong đó, diện tích đấu giá 48.075 m2, bao gồm: khu đất ký hiệu A3: 21.617 m2; khu đất ký hiệu A6: 4.170 m2; khu đất ký hiệu A7: 5.224 m2; khu đất ký hiệu A8: 4.028 m2; khu đất ký hiệu SK: 13.036 m2.

Dự án có vị trí đắc địa, hướng mặt ra sông Hàn.

Giá khởi điểm đấu giá 36.428.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 350.255.220.000 đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thuế thành phố Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản danh sách người đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá, người không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

Dự án Tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng có vị trí đắc địa, nằm giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn, hướng mặt ra sông Hàn.

Sau khi hoàn thành, tổ hợp này sẽ là nơi tổ chức, trình diễn, thi bắn pháo hoa quốc tế cũng như tổ chức các sự kiện lớn của thành phố. Dự án được định hướng hình thành trung tâm kinh tế ban đêm và dịch vụ du lịch cao cấp; cơ sở lưu trú du lịch cao cấp, hạng sang, siêu sang, thiết kế sáng tạo gắn với giải trí biển, giải trí về đêm; ưu tiên dự án cơ sở lưu trú du lịch có thương hiệu quốc tế và đạt đẳng cấp hạng sang, siêu sang.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11.000 tỷ đồng.

#Đà Nẵng #đấu giá #dự án #công trình. lễ hội pháo hoa quốc tế #sông Hàn #giá đất

