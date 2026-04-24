Lạng Sơn điều động, bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ngày 24/4, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ, điều động và bổ nhiệm lãnh đạo một số sở, ngành. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 25/4/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Tuyết Mai.

Theo Quyết định số 758/QĐ-UBND, ông Phạm Đức Huân - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng với đó, theo Quyết định số 759/QĐ-UBN, ông Hoàng Xuân Thuận - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn chúc mừng hai cán bộ được tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch cũng như công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, ông đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan liên quan phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh; tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc hai sở. Ảnh: Tuyết Mai.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đức Huân - tân Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực, giữ vững phẩm chất chính trị, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.