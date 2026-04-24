Hàng trăm học viên quân y dầm mưa cấp cứu thương binh trong tình huống khốc liệt

TPO - Dưới cơn mưa ào ạt trên trận địa giả định, hàng trăm học viên Học viện Quân y dầm mình đội mưa cơ động, cáng thương, xử trí cấp cứu thương binh trong điều kiện sát thực tế chiến đấu. Cuộc diễn tập chiến thuật cuối khóa không chỉ kiểm tra năng lực tổ chức, hiệp đồng mà còn là phép thử bản lĩnh của những bác sĩ quân y tương lai trước khi rời giảng đường.

Ngày 24/4, tại khu vực thao trường và doanh trại ở tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ), Học viện Quân y tổ chức tổng diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa cho học viên khóa 54 (Diễn tập CK-54).

Chỉ đạo diễn tập có Trung tướng, GS.TS Trần Viết Tiến - Giám đốc Học viện Quân y; Trung tướng, PGS.TS Nghiêm Đức Thuận - Chính ủy Học viện Quân y.

Một số tình huống trong Diễn tập CK-54 của học viên Học viện Quân y. Video: Nguyễn Minh

Diễn ra từ ngày 13/4 đến 24/4/2026, cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn với các đề mục: đại đội quân y chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hành quân, trú quân chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành cứu chữa thương binh, bệnh binh cho trung đoàn bộ binh chiến đấu phòng ngự.

Theo Học viện Quân y, Ban chỉ đạo diễn tập đã triển khai kế hoạch và vận dụng linh hoạt trong quá trình tổ chức diễn tập. Các cơ quan, đơn vị trong Học viện đã quán triệt nghiêm chỉ đạo, chỉ thị của Giám đốc Học viện và hướng dẫn của cơ quan về nhiệm vụ Diễn tập CK-54.

﻿ ﻿ Cuộc tổng diễn tập mở màn với tình huống một trung đoàn bộ binh chặn đánh địch tại khu vực phòng ngự.

Cán bộ, giảng viên, học viên tham gia diễn tập đã nắm chắc nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập cuối khóa CK-54.

Công tác xây dựng hệ thống văn kiện, tài liệu dùng cho diễn tập đúng quy cách công tác tham mưu, đủ nội dung theo hướng dẫn, phù hợp với nhiệm vụ. Tổ chức chuẩn bị tốt khu vực diễn tập và huấn luyện bổ sung đầy đủ cho thành phần tham gia diễn tập.

Quá trình tổ chức hành, trú quân chiến đấu bảo đảm tốt; công tác dân vận, ý thức địch tình được nâng cao; bảo đảm an toàn; các hoạt động trinh sát vệ sinh dịch tễ cơ bản đã được triển khai trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trú quân chiến đấu và thực hành thu dung, cứu chữa thương bệnh binh; tổ chức tốt nội dung công tác đảng, công tác chính trị của đại đội quân y trong các bước của chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Theo tình huống của cuộc diễn tập, trước hỏa lực mạnh của địch, nhiều chiến sĩ đã bị thương. Đại đội quân y lập tức điều chỉnh đội hình, chiếm lĩnh vị trí triển khai trạm quân y từ cấp đại đội đến cấp sư đoàn, thu dung, cứu chữa thương bệnh binh.

Nội dung tổ chức thu dung, cứu chữa thương bệnh binh được thực hiện khá thuần thục, nhịp nhàng, sát thực tế chiến đấu với nhiều tình huống khác nhau như thương binh về đông, địch sử dụng vũ khí phóng xạ, thương binh với nhiều hình thái tổn thương khác nhau, mở rộng phạm vi cứu chữa…

Học viên đảm nhiệm tốt trên các cương vị được phân công, bảo đảm đúng điều lệ công tác quân y trong chiến đấu, bậc thang cứu chữa được vận hành khoa học và hiệu quả.

Cùng với đó, học viên tự thuyết minh, tự thực hiện các nội dung theo phương pháp xoay vòng và được làm hầu hết các chức danh trong trạm quân y trung đoàn.

Lực lượng tham gia tổ chức duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ tuần tra canh gác, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình diễn tập.

Lãnh đạo Học viện Quân y quan sát tình huống cấp cứu thương binh tại trạm quân y cấp đại đội.

﻿ Cấp cứu thương binh tại trạm quân y cấp tiểu đoàn.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Công tác vận chuyển thương bệnh binh gặp nhiều khó khăn trong điều kiện trời mưa lớn, sát với thực tế chiến đấu.

﻿ Cứu chữa quân nhân bị thương nặng do chất phóng xạ trong diễn tập.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ Nội dung tổ chức thu dung, cứu chữa thương bệnh binh được thực hiện nhịp nhàng, sát thực tế chiến đấu với nhiều tình huống khác nhau.

﻿ ﻿ Ảnh: Nguyễn Minh

Lãnh đạo Học viện Quân y quan sát diễn tập và đặt ra các tình huống giả định sát thực tế cho các học viên.