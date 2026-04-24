Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Clip vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong trên đường vào Đắk Lắk thăm người thân

Huỳnh Thủy

TPO - Người đàn ông từ Thanh Hóa trên đường vào Đắk Lắk thăm người thân đã không may gặp nạn, tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 24/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong, một người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 4h12 cùng ngày, tại khu vực đường tránh Đông giao với Tỉnh lộ 2, thuộc thôn Bình An, xã Hòa Phú đã xảy ra va chạm giữa xe ô tô tải và xe taxi.

Cụ thể, xe tải biển kiểm soát 29E-219.24 do ông Phạm Thương Tâm (sinh năm 1991, trú tại xã Ea Na) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Ea Ktur đi xã Hòa Phú. Khi đến khu vực giao nhau, xe này đã va chạm với taxi biển kiểm soát 50H-473.34 của hãng Phương Đông, do ông Trần Đình Tây (sinh năm 1995), điều khiển, đang lưu thông trên Tỉnh lộ 2 theo hướng từ xã Ea Na đi xã Hòa Phú.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe taxi có một hành khách là ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1964, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đang trên đường vào thăm người thân tại xã Dur Kmăl. Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông Dũng tử vong tại chỗ; tài xế taxi Trần Đình Tây bị thương. Hai phương tiện bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của các tài xế, hiện hiện chưa có kết quả. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải không giảm tốc độ khi đi qua khu vực giao nhau.

Huỳnh Thủy
#giao thông #Đắk Lắk #xe tải #taxi #tử vong #điều tra #tai nạn

