Clip vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong trên đường vào Đắk Lắk thăm người thân

TPO - Người đàn ông từ Thanh Hóa trên đường vào Đắk Lắk thăm người thân đã không may gặp nạn, tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 24/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong, một người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 4h12 cùng ngày, tại khu vực đường tránh Đông giao với Tỉnh lộ 2, thuộc thôn Bình An, xã Hòa Phú đã xảy ra va chạm giữa xe ô tô tải và xe taxi.

Cụ thể, xe tải biển kiểm soát 29E-219.24 do ông Phạm Thương Tâm (sinh năm 1991, trú tại xã Ea Na) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Ea Ktur đi xã Hòa Phú. Khi đến khu vực giao nhau, xe này đã va chạm với taxi biển kiểm soát 50H-473.34 của hãng Phương Đông, do ông Trần Đình Tây (sinh năm 1995), điều khiển, đang lưu thông trên Tỉnh lộ 2 theo hướng từ xã Ea Na đi xã Hòa Phú.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe taxi có một hành khách là ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1964, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đang trên đường vào thăm người thân tại xã Dur Kmăl. Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông Dũng tử vong tại chỗ; tài xế taxi Trần Đình Tây bị thương. Hai phương tiện bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của các tài xế, hiện hiện chưa có kết quả. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải không giảm tốc độ khi đi qua khu vực giao nhau.