Hai túi Hermès tiền tỷ của bà Trương Mỹ Lan chuẩn bị lên sàn đấu giá

Tân Châu

TPO - Thi hành án dân sự TPHCM thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá hai túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan, với giá khởi điểm từ 1,7 tỷ đồng đến hơn 2,3 tỷ đồng.

Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa phát đi thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong quá trình thi hành án vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Danh mục tài sản kê biên lần này gồm hai túi xách Hermès.

z6439599511238_685216a89ec33cbb802720caf7c1529f.jpg
Bà Trương Mỹ Lan trong một phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo thông tin công bố, chiếc túi Hermès size 25, màu trắng, được đính đá trên khóa và viền, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc túi Hermès size 30, cũng màu trắng nhưng không đính đá hay vật liệu trang trí, được định giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng.

Do các đương sự không đạt được thỏa thuận về việc lựa chọn đơn vị đấu giá, chấp hành viên buộc phải tiến hành quy trình lựa chọn tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Theo đó, việc tổ chức phải có tên trong danh sách do Bộ Tư pháp công bố, có cơ sở vật chất phù hợp, phương án đấu giá khả thi và đội ngũ đấu giá viên đủ năng lực, kinh nghiệm.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá là 3 ngày làm việc kể từ khi thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại trụ sở THADS TPHCM.

