Clip: Xe tải nghi mất phanh, lao dốc gây tai nạn tại mỏ đá

TPO - Vụ tai nạn xảy ra tại Nhà máy xi măng Long Thành tỉnh Ninh Bình. Nguyên nhân ban đầu nghi do xe chở đá bị mất phanh.

Lê Tuấn

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 21/4. Một xe tải chở đá khi đang di chuyển từ khu vực mỏ xuống bất ngờ va chạm mạnh với một xe tải khác.

Nguyên nhân ban đầu có thể do xe chở đá bị mất phanh. Do khu vực xảy ra tai nạn bị khuất tầm nhìn, chiếc xe đã lao xuống và tông thẳng vào phía hông xe tải còn lại.

Vụ va chạm khiến cả 2 tài xế xe ben tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an phường đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo thẩm quyền. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

