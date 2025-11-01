Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Chuyển đổi hơn 186 ha đất rừng làm khu công nghiệp hơn 2.300 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HĐND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chuyển đổi hơn 186 ha đất rừng để làm Dự án Khu Công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên, tổng vốn đầu tư hơn 2.369 tỷ đồng.

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua nghị quyết cho phép chuyển đổi hơn 186,5 ha đất rừng để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên do Công ty CP Tập đoàn N&G làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 251,6 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.369 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 361 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất.

Với định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng, dự án hướng đến thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, trong đó ưu tiên các lĩnh vực: công nghệ thông tin, dược phẩm - sinh học, năng lượng tái tạo, điện tử, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu mới và logistics.

tienphong-1.jpg
Phối cảnh Dự án Khu Công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên. Ảnh: N&G Group.

Khi đi vào hoạt động, Khu Công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên được kỳ vọng trở thành điểm nhấn phát triển công nghiệp tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời tạo việc làm ổn định cho khoảng 20.000 lao động, góp phần tăng thu ngân sách địa phương qua các nguồn thuế và tiền sử dụng đất.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, để triển khai dự án cần chuyển đổi 186,5 ha rừng, trong đó có 161,41 ha rừng trồng có trữ lượng và 25,09 ha rừng trồng chưa có trữ lượng. Diện tích này trước đây thuộc quy hoạch 3 loại rừng.

tienphong.jpg
Lễ khởi động Dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên diễn hồi tháng 8. Ảnh: Thủy Loan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho hay, việc chuyển mục đích sử dụng rừng tại khu vực này là cần thiết và phù hợp với quy hoạch xây dựng, tạo cơ sở để triển khai dự án đúng tiến độ và đảm bảo thống nhất trong công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất thông qua nghị quyết chuyển đổi 186,5 ha đất rừng để triển khai dự án. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phân bổ ngân sách, an sinh xã hội và quản lý đầu tư, mua sắm công.

tienphong-1-2240.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết quan trọng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được thông qua, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #dự án #đầu tư #khu công nghệ cao

