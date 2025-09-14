Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Đề xuất nới diện tích chuyển đổi 'vượt hạn mức' giao đất ở lên 2.000m2

Ninh Phan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HoREA tiếp đề nghị Chính phủ “quy định cứng” và nên giảm tỷ lệ % mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở theo hướng bằng 20% nếu trong hạn mức giao đất ở và bằng 30% với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở. Đồng thời, kiến nghị nới diện tích đất chuyển mục đích sử dụng “vượt hạn mức” giao đất ở lên 2.000m2.

Loạt kiến nghị

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có ý kiến tham gia thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Đáng chú ý, với mức thu tiền sử dụng đất Hiệp hội tiếp tục đề nghị sửa đổi điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết đề nghị Chính phủ quy định “cứng” và đề nghị giảm tỷ lệ % mức thu tiền sử dụng đất bằng “20% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở” (thay vì quy định không thấp hơn 30% - PV) và bằng “30% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở” (thay vì quy định không thấp hơn 50% - PV).

dat-phan-lo-ven-do-co-moc17-9444.jpg
HoREA đề xuất nới hạn mức giao đất ở tối đa không quá 2.000m2.

Bên cạnh đó, HoREA cũng đề nghị sửa đổi quy định tại điểm b khoản 1 dự thảo Nghị quyết đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng “vượt hạn mức” giao đất ở tại địa phương.

Theo đó, đối với “diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương tối đa không quá 2.000 m2” và đối với “diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương quá 2.000 m2”, thay thế quy định đối với “diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương tối đa không quá 500 m2” và đối với “diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương quá 500 m2”.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, bởi lẽ trên thực tế tại nhiều địa phương, nhất là tại các tỉnh phía nam có nhiều thửa đất với nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở với diện tích lớn, có thể lên đến 1-2 héc-ta với nhiều thế hệ kiểu đại gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con cháu, họ hàng thuộc các hàng thừa kế cùng sinh sống và có nhu cầu “tách thửa” chuyển thành đất ở.

Do vậy, theo ông Châu, để tránh việc “lợi dụng chính sách” thì dự thảo Nghị quyết quy định ngoài diện tích đất trong hạn mức đất ở tại địa phương thì khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được tính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng tối đa không quá 500 m2”, nhưng mức diện tích 500 m2 là quá thấp, nhất là đối với trường hợp hộ gia đình là đại gia đình nhiều thế hệ, chỉ “nhỉnh” hơn hạn mức đất ở tối đa 400 m2 (theo quy định hạn mức đất ở tối đa 400 m2 của một số tỉnh, riêng TPHCM quy định hạn mức đất ở tối đa 300 m2).

Vì vậy, Hiệp hội đề nghị Chính phủ xem xét quy định tối đa không quá 2.000 m2 cho hợp tình hợp lý và sát với thực tế...

Tiền chuyển đổi sang đất ở quá cao

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Bộ nhận được ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các địa phương, thông tin phản ánh của báo chí về việc do giá đất trên Bảng giá đất tại một số địa phương xác định theo Luật Đất đai năm 2024 cao đột biến so với Bảng giá đất cũ (theo Luật Đất đai năm 2013, trong đó giá đất ở tăng cao nhiều lần so với giá đất nông nghiệp).

Nên khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân phải đóng tiền sử dụng đất cao nhiều lần so với trước đây và có đề xuất về điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất trong trường hợp này để giảm nghĩa vụ tài chính cho người dân.

Vì vậy, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết về tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở là có căn cứ chính trị, pháp lý và căn cứ thực tiễn vướng mắc trong quá trình triển khai quy định tại Luật Đất đai năm 2024, phù hợp với tinh thần của Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết 206/2025/QH15 về cơ chế xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật.

Đây là vấn đề cấp bách, quan trọng ở địa phương, liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội và nhu cầu đất ở của người dân, cần thiết phải sớm có chính sách tháo gỡ vướng mắc trước khi Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội sửa đổi và có hiệu lực thi hành.

Ninh Phan
#Luật Đất đai sửa đổi #Nghị quyết thí điểm #chuyển mục đích sử dụng đất #đất nông nghiệp #đất ở

Xem thêm

Cùng chuyên mục