Các công ty xổ số trước lộ trình thay đổi

TP - Những năm qua, nguồn thu từ xổ số không ngừng tăng. Nhiều công ty xổ số từng được ví như “gà đẻ trứng vàng”. Nửa đầu năm nay, nguồn thu đạt 65% dự toán cả năm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, các công ty xổ số sẽ được điều chỉnh theo danh sách địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Nhiều công ty xổ số lãi lớn

Nhiều năm nay, nguồn thu từ xổ số liên tiếp tăng mạnh. Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, nguồn thu từ xổ số đạt hơn 32.000 tỷ đồng, hơn 65% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Cả nước có 63 công ty xổ số địa phương và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2025, phần lớn công ty xổ số truyền thống lãi lớn. Tiêu biểu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM với doanh thu nửa đầu năm đạt 7.027 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024. Công ty xổ số tại Bình Phước doanh thu đạt 2.630 tỷ đồng, tăng 11,77% so với cùng kỳ. Nhiều công ty xổ số tăng trưởng doanh thu khoảng 9% như các Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Cà Mau...

Cùng với tăng doanh thu, nhiều công ty xổ số có lợi nhuận tăng cao như: Xổ số kiến thiết Long An dẫn đầu về tốc độ tăng với mức lợi nhuận 632 tỷ đồng, tăng 43% so với 2024; Xổ số kiến thiết Tây Ninh cũng tăng 37% so với mức 435,9 tỷ đồng năm 2024.

Trước đó, nhiều công ty đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. Năm 2024, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách 2.162 tỷ đồng, chiếm gần 40% thu ngân sách của tỉnh này. Tại Cà Mau, thu ngân sách từ xổ số 2.220 tỷ đồng, chiếm hơn 38% tổng thu ngân sách địa phương năm 2024.

Trước lộ trình thay đổi

Cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, các công ty xổ số trên cả nước đứng trước lộ trình thay đổi - giảm số lượng so với con số 64 đơn vị hiện nay. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn hoạt động của các công ty xổ số kiến thiết.

Theo đó, từ ngày 1/7 đến hết năm 2025, công ty xổ số trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc diện sáp nhập sẽ bàn giao nguyên trạng về tỉnh, thành phố (mới) sau khi sáp nhập.

“Lịch biểu phát hành sẽ giữ nguyên đến hết năm 2025 để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được các chủ sở hữu là UBND các tỉnh, thành phố thông qua trước đó. Mặt khác, nhằm đảm bảo thu ngân sách cho các địa phương sau sáp nhập. Việc duy trì hoạt động đến hết năm 2025 cũng đảm bảo cho lượng vé xổ số đã in không bị ảnh hưởng”, ông Dương cho biết.

Nguồn thu từ xổ số không ngừng tăng trong những năm qua Ảnh: Như Ý

Từ đầu năm 2026, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể đối với các tỉnh, thành phố về việc sáp nhập, hợp nhất các công ty xổ số trên địa bàn thành một công ty. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ ban hành lịch biểu phát hành mới để phù hợp với thực tiễn.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết, nhiều năm trở lại đây, thu ngân sách từ xổ số là một trong những nguồn thu tốt cho địa phương.

Tuy nhiên, đây là nguồn thu không bền vững. “Việc sắp xếp lại công ty xổ số theo địa phương sau sáp nhập là cần thiết. Sau sắp xếp, có thể số lượng vé số phát hành giảm, sẽ ảnh hưởng tới nguồn thu. Các địa phương cần nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, bù đắp khoản hụt thu từ xổ số”, ông Long đề xuất.