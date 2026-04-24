Lo ngại xâm phạm công trình hơn 100 tuổi trong quy hoạch ven biển Nha Trang

TPO - Trước lo ngại của Viện Hải dương học Nha Trang về phương án quy hoạch khu vực phía Đông đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có thể ảnh hưởng đến công trình hơn 100 năm tuổi, chính quyền địa phương đã lên tiếng giải thích và cho biết đồ án đang được rà soát, điều chỉnh.

Trước lo ngại của Viện Hải dương học Nha Trang về quy hoạch phía Đông đường Trần Phú, phường Nha Trang có nguy cơ ảnh hưởng đến kiến trúc của công trình cổ hơn 100 năm tuổi do Pháp xây dựng, ngày 24/4, ông Trần Xuân Tây - Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho biết: Theo đồ án quy hoạch 1/2000 thì có tuyến đường cắt ngang một góc sân của tòa nhà Viện Hải dương học. Lý do có tuyến đường trên là tại khu vực này có khúc cua rất gắt, nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên ở các đồ án quy hoạch trước đó đều có đề xuất nắn lại để giảm nguy hiểm ở góc khuất tại đây. Về góc độ phường thì phải tuân thủ theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Viện Hải Dương học có lịch sử hơn 100 năm tuổi.

Nhưng theo ông Trần Xuân Tây, qua phản ánh, đề nghị của Viện và thực tiễn tình hình, địa phương sẽ lắng nghe các ý kiến đóng góp và phản biện của các đơn vị liên quan ở đồ án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500), từ đó sẽ có điều chỉnh cho phù hợp. Ông Tây cũng nhấn mạnh, mục tiêu của quy hoạch là chỉnh trang đô thị, phát triển không gian ven biển đồng bộ, phục vụ cộng đồng và du lịch. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và hoàn thiện đồ án sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để hài hòa giữa yêu cầu phát triển và việc bảo tồn các giá trị lịch sử, kiến trúc, trong đó có các công trình lâu đời của Viện Hải dương học Nha Trang.

Trước đó, lãnh đạo Viện Hải dương học Nha Trang đã có văn bản góp ý đối với đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu vực phía Đông đường Trần Phú, phường Nha Trang. Trong văn bản, Viện nêu rõ đây là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, là cơ quan đầu ngành về nghiên cứu khoa học và công nghệ biển với hơn 100 năm hoạt động. Theo Viện, phương án quy hoạch giao thông trong đồ án 1/500 có dấu hiệu xâm phạm ranh giới đất của Viện và ảnh hưởng đến tòa nhà cổ hơn 100 năm tuổi, từ đó tác động đến hoạt động nghiên cứu khoa học và tham quan du lịch.

Cụ thể, phương án giao thông hiện đề xuất cắt ngang hai tòa nhà của Viện, có nguy cơ ảnh hưởng đến kiến trúc của công trình cổ do Pháp xây dựng, mang giá trị lịch sử - văn hóa. Việc điều chỉnh này có thể làm biến dạng không gian kiến trúc lịch sử, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín quốc tế của Viện cũng như mối quan hệ với phía Pháp. Vì vậy, Viện kiến nghị UBND phường Nha Trang điều chỉnh quy hoạch, không xâm phạm ranh giới đất hiện hữu. Viện cũng cho biết, hạn cuối góp ý bằng văn bản là ngày 15/3, nhưng đến ngày 16/3 đơn vị mới nhận được công văn từ UBND phường Nha Trang.

Viện Hải dương học

Đồ án quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có quy mô khoảng 80,6ha, kéo dài từ cầu Trần Phú đến khu vực Cảng Nha Trang, giữ vai trò trục cảnh quan ven biển quan trọng của đô thị. Đồ án hướng đến tổ chức không gian ven biển hiện đại, đồng bộ, lấy hệ thống công viên, quảng trường và không gian mở làm “xương sống”, kết nối các hoạt động đô thị. Nổi bật là các công viên chuyên đề, quảng trường trung tâm, “làng biển Nha Trang”, cùng tuyến đi bộ ven biển liên tục; hình thành các công trình điểm nhấn kiến trúc gắn với dịch vụ - du lịch chất lượng cao, kiểm soát chặt chẽ tầng cao và khoảng lùi để bảo đảm cảnh quan.

Đồ án cũng đề xuất khai thác không gian ngầm với bãi đỗ xe, lối đi bộ ngầm và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; chú trọng giữ gìn không gian công cộng, hạn chế bê tông hóa, hướng đến phát triển bền vững.

Viện Hải dương học là một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học được ra đời sớm nhất ở Việt Nam và được coi là cơ sở lưu trữ hiện vật và nghiên cứu về biển lớn nhất Đông Nam Á. Viện được thành lập ngày 14/9/1922 thời Pháp thuộc với cái tên ban đầu là Sở Hải dương học nghề cá Đông Dương, năm 1930 thì được đổi thành viện Hải Dương học Đông Dương. Năm 1952, Viện Hải dương học Đông Dương đổi tên thành Hải học viện Nha Trang. Đến năm 1954, Chính phủ Pháp bàn giao cho Chính quyền miền Nam Việt Nam đương thời quản lý. Sau khi đất nước thống nhất, Hải học viện Nha Trang, Viện Nghiên cứu biển Hải Phòng được sáp nhập thành một Viện thống nhất lấy tên là Viện Nghiên cứu biển Nha Trang, trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam, nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngày nay, khi đến thăm Viện, du khách sẽ được tận mắt xem Bảo tàng sinh vật biển với trên 24.000 mẫu vật của hơn 4.000 loài sinh vật biển và nước ngọt đã được sưu tầm, gìn giữ từ nhiều năm, bên cạnh những mẫu vật sống được nuôi thả trong những bể kính.

