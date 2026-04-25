Trấn Thành thẳng thắn 'chê' Quang Minh

Gia Linh

TPO - Ê-kíp "Đại tiệc trăng máu 8" tung trích đoạn gây chú ý, trong đó nổi bật là màn tung hứng hài hước giữa Trấn Thành và Quang Minh. Lời thoại chê thẳng dự án phim của Trấn Thành dành cho Quang Minh không chỉ tạo tiếng cười mà còn gợi mở góc nhìn châm biếm về hậu trường điện ảnh.

Ê-kíp làm phim Đại tiệc trăng máu 8 gây chú ý khi tung loạt trích đoạn mới, với điểm nhấn là màn tung hứng hài hước giữa Trấn Thành, Huỳnh Lập và dàn sao khách mời, đặc biệt là lời góp ý thẳng thắn của Trấn Thành dành cho nhân vật do diễn viên Quang Minh thủ vai.

Trong trích đoạn, Quang Minh vào vai nhà sản xuất đang đau đầu tìm đạo diễn cho dự án phim đặc biệt: quay one-shot kéo dài 35 phút để phát trực tiếp trên nền tảng trực tuyến. Trước yêu cầu khó nhằn và có phần dị biệt này, hàng loạt nhân vật do Trấn Thành, Huỳnh Lập, Thái Hòa và Kaity Nguyễn đảm nhận đều lần lượt từ chối.

Trấn Thành là một trong những diễn viên khách mời của Đại tiệc trăng máu 8.

Đặc biệt, nhân vật của Trấn Thành không ngần ngại buông lời nhận xét mang tính chê thẳng về độ phi thực tế của dự án, tạo nên tình huống gây cười. "Không có ai làm đâu, kịch bản kỳ cục lắm. Bây giờ em chỉ anh một cách là dẹp luôn dự án đi", Trấn Thành nói.

Sự duyên dáng trong cách đối đáp cùng loạt câu thoại gây cười giúp phân đoạn này trở thành một trong những điểm nhấn lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Không chỉ mang tính giải trí, cảnh phim còn phần nào phản ánh góc nhìn châm biếm về những yêu cầu phi lý trong ngành sản xuất phim.

Diễn viên Quang Minh trong vai nhà sản xuất đi tìm đạo diễn cho phim của mình.

Không chỉ dừng lại ở dàn khách mời Việt, Đại tiệc trăng máu 8 còn gây chú ý khi có sự góp mặt của ngôi sao Hàn Quốc Kim Kang Woo. Nam diễn viên vào vai nhà đầu tư quyền lực, liên tục đưa ra những yêu cầu oái oăm với ê-kíp của đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn). Một phân đoạn khác cho thấy màn hiểu lầm ngôn ngữ dẫn đến tranh cãi rồi ẩu đả giữa Kim Kang Woo với Quang Minh và Vân Sơn, tạo nên loạt tình huống dở khóc dở cười.

Theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, việc mời hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng tham gia cameo xuất phát từ mong muốn tái hiện thế giới showbiz một cách chân thực và gần gũi. "Đây là bộ phim nói về nghề làm phim, nên việc quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc giúp khán giả dễ đồng cảm hơn”, nam đạo diễn chia sẻ.

Đại tiệc trăng máu 8 xoay quanh nhân vật đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn) và ê-kíp làm phim của anh trong dự án lấy lại tên tuổi.

Đại tiệc trăng máu 8 xoay quanh nhân vật đạo diễn Tâm OK - người bị gắn mác “chiến thần phim rác” và quyết tâm làm lại bằng một dự án chỉn chu. Tuy nhiên, thử thách mà ông nhận lại là bộ phim one-shot kéo dài 35 phút, kéo theo hàng loạt tình huống hỗn loạn phía sau hậu trường.

Phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất, quy tụ dàn diễn viên đông đảo như Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn…

