Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ mang thế giới tuổi thơ đến Việt Nam

TPO - Lần đầu ra mắt tại Việt Nam, hai cuốn sách tranh thiếu nhi của Thổ Nhĩ Kỳ mang đến trải nghiệm đọc mới cho độc giả nhỏ tuổi, đồng thời mở thêm một hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa giữa hai quốc gia.

Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra mắt hai cuốn sách Chiếc túi của mẹ và Tấm chăn của bố của tác giả Sara Şahinkanat.

Tại lễ ra mắt, ông Korhan Kemik - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam - và Phu nhân cùng nhà văn Sara Şahinkanat đã có buổi giao lưu thân mật cùng các em thiếu nhi.

Ông Korhan Kemik cho rằng việc dịch và xuất bản sách thiếu nhi không chỉ là giới thiệu tác phẩm văn học, mà còn mang ý nghĩa kết nối văn hóa. “Trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam có thể khác nhau về ngôn ngữ, hoàn cảnh, nhưng qua những câu chuyện, các em sẽ nhận ra chúng ta không khác nhau đến thế. Thông qua những câu chuyện, những đứa trẻ chưa từng gặp nhau vẫn có thể cùng chia sẻ những giấc mơ”, ông Korhan Kemik nói.

Theo Đại sứ Korhan Kemik, lựa chọn bắt đầu giao lưu văn hóa từ sách thiếu nhi cho thấy khả năng kết nối bền vững của văn học trong việc nuôi dưỡng sự thấu hiểu từ sớm giữa các nền văn hóa. Hai tác phẩm ra mắt lần này vì thế không chỉ dành cho trẻ em, mà còn mang ý nghĩa như một nhịp cầu ngoại giao.

Đại sứ Korhan Kemik chia sẻ về hai cuốn sách Chiếc túi của mẹ và Tấm chăn của bố.

Nếu đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa kết nối văn hóa, phu nhân lại nhìn hai tác phẩm từ góc độ gia đình và tuổi thơ. Phu nhân Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng điểm đặc biệt của hai cuốn sách nằm ở cách tiếp cận cởi mở về vai trò gia đình, đồng thời đề cao sự đồng hành của cha mẹ trong tuổi thơ con trẻ.

"Hai câu chuyện được chúng tôi lựa chọn mang đến góc nhìn mới về hình ảnh cha mẹ trong gia đình: người bố không chỉ gắn với vai trò truyền thống mà còn vào bếp nấu ăn, trong khi người mẹ ra ngoài làm việc, thậm chí được khắc họa với những 'siêu năng lực', sở hữu chiếc túi thần kỳ làm được rất nhiều điều", Phu nhân Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ.

Tại chương trình, tác giả Sara Şahinkanat chia sẻ mỗi lần đọc sách, bà như được bước vào thế giới khác. Sáng tác thiếu nhi là hành trình dịch chuyển giữa hiện thực và trí tưởng tượng, nơi người viết đồng thời sống trong hai thế giới song hành: đời thực và thế giới tưởng tượng. Từ đó, bà nhấn mạnh vai trò của trí tưởng tượng đối với sự phát triển của trẻ em, bởi trong không gian ấy, các em có thể trở thành bất cứ ai mình mong muốn.

Hai cuốn sách Chiếc túi của mẹ và Tấm chăn của bố được giới thiệu tới độc giả Việt Nam.

Chiếc túi của mẹ kể câu chuyện về tình yêu thương và sự đảm đang của người mẹ qua hình ảnh chiếc túi chứa đựng vô vàn điều kỳ diệu, giúp mẹ luôn khéo léo xử trí trong mọi tình huống. Qua đó, cuốn sách gửi gắm thông điệp điều kỳ diệu không nằm ở chiếc túi, mà ở chính tình yêu và sự chăm sóc của mẹ.

Trong khi đó, Tấm chăn của bố mở ra thế giới phiêu lưu giàu tưởng tượng từ một vật dụng quen thuộc, đồng thời khắc họa người bố như một người bạn lớn đồng hành cùng con khám phá thế giới.