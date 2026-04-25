Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Quân đội Mỹ chưa có dấu hiệu lùi bước ở eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, lệnh cấm vận của nước này đối với Iran đang lan rộng toàn cầu. Ông cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm rải thủy lôi ở eo biển Hormuz sẽ là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

45x52v2m2zighhsyze2uxrcjpi.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

“Cuộc phong tỏa của chúng tôi đang ngày càng mở rộng và vươn ra toàn cầu”, ông Hegseth nói trong cuộc họp báo ngày 24/4. “Không ai được phép đi thuyền từ eo biển Hormuz đến bất cứ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ”.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ có thể sớm được nối lại tại Pakistan, ba nguồn tin nói với Reuters, sau khi vòng đàm phán thứ hai dự kiến ​​diễn ra vào đầu tuần này thất bại vào phút chót.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hegseth khẳng định, Mỹ "không vội vàng" đạt được thỏa thuận với Iran. Ông nhắc lại bình luận trước đó của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ "có thừa thời gian".

"Iran biết rằng họ vẫn còn cơ hội để lựa chọn khôn ngoan tại bàn đàm phán. Tất cả những gì họ phải làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách có thể kiểm chứng được", ông nói.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đang tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với tất cả các cảng ở Iran.

Lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran bắt đầu vào ngày 13/4 và hiện chưa rõ ngày kết thúc.

Ông Caine cho biết, tính đến sáng 24/4, đã có 34 tàu bị buộc phải quay đầu. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục chặn bắt các tàu của Iran ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, ông Caine nói thêm.

"Chúng tôi đang thực thi lệnh phong tỏa trên diện rộng đối với bất kỳ tàu nào thuộc bất kỳ quốc tịch nào đang quá cảnh đến hoặc đi từ một cảng hoặc lãnh thổ của Iran", ông Caine nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cũng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm rải thủy lôi ở eo biển Hormuz sẽ là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Minh Hạnh
Reuters
#Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth #Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine #Mỹ #Iran #eo biển Hormuz

