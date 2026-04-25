Quân đội Mỹ chưa có dấu hiệu lùi bước ở eo biển Hormuz

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, lệnh cấm vận của nước này đối với Iran đang lan rộng toàn cầu. Ông cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm rải thủy lôi ở eo biển Hormuz sẽ là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

“Cuộc phong tỏa của chúng tôi đang ngày càng mở rộng và vươn ra toàn cầu”, ông Hegseth nói trong cuộc họp báo ngày 24/4. “Không ai được phép đi thuyền từ eo biển Hormuz đến bất cứ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ”.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ có thể sớm được nối lại tại Pakistan, ba nguồn tin nói với Reuters, sau khi vòng đàm phán thứ hai dự kiến ​​diễn ra vào đầu tuần này thất bại vào phút chót.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hegseth khẳng định, Mỹ "không vội vàng" đạt được thỏa thuận với Iran. Ông nhắc lại bình luận trước đó của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ "có thừa thời gian".

"Iran biết rằng họ vẫn còn cơ hội để lựa chọn khôn ngoan tại bàn đàm phán. Tất cả những gì họ phải làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách có thể kiểm chứng được", ông nói.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đang tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với tất cả các cảng ở Iran.

Lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran bắt đầu vào ngày 13/4 và hiện chưa rõ ngày kết thúc.

Ông Caine cho biết, tính đến sáng 24/4, đã có 34 tàu bị buộc phải quay đầu. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục chặn bắt các tàu của Iran ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, ông Caine nói thêm.

"Chúng tôi đang thực thi lệnh phong tỏa trên diện rộng đối với bất kỳ tàu nào thuộc bất kỳ quốc tịch nào đang quá cảnh đến hoặc đi từ một cảng hoặc lãnh thổ của Iran", ông Caine nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cũng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm rải thủy lôi ở eo biển Hormuz sẽ là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

