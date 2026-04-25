Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

TPO - Trong tuần (từ ngày 20 đến 25/4), Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Sáng 24/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Theo báo Nhân dân, tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể:



Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp; đồng thời tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý doanh nghiệp nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, bổ nhiệm ông Lâm Văn Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Điều động, bổ nhiệm ông Vương Trọng Minh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: Báo Người lao động



Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Giang, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Bổng, Trưởng phòng Tài chính-Tài sản, Vụ Kế hoạch-Tài chính, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Điều động, bổ nhiệm ông Dương Thế Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I, giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Tưởng, Phó Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dựng.

Điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Quản lý bay.

Trước đó vào ngày 22/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ.



Theo quyết định, ông Nguyễn Xuân Chinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo quyết định, ông Phạm Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng.