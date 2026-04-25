Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

PV

TPO - Trong tuần (từ ngày 20 đến 25/4), Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Sáng 24/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Theo báo Nhân dân, tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể:

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp; đồng thời tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý doanh nghiệp nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, bổ nhiệm ông Lâm Văn Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Điều động, bổ nhiệm ông Vương Trọng Minh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

nld.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: Báo Người lao động

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Giang, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Bổng, Trưởng phòng Tài chính-Tài sản, Vụ Kế hoạch-Tài chính, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Điều động, bổ nhiệm ông Dương Thế Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I, giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Tưởng, Phó Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dựng.

Điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Quản lý bay.

Trước đó vào ngày 22/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Xuân Chinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo quyết định, ông Phạm Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng.

bo-nhiem.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân Chinh (ngoài cùng bên trái) và ông Phạm Hoài Nam (ngoài cùng bên phải).
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe